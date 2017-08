Teletica Formatos ajusta 'De boca en boca' y ‘Más que noticias’

El programa de entretenimiento de Teletica De boca en boca, experimenta una serie de cambios enfocados en la búsqueda de mayor interacción con el público.

Año y medio después de su lanzamiento y tras la salida de Gabriela Solano –directora del espacio hasta el 28 de julio– De boca en boca pasó a formar parte de Teletica Formatos.

"La esencia (de De boca en boca) no se pierde; sin embargo, hay una gran cantidad de cosas nuevas que queremos implementar semana a semana. Posiblemente, algunas secciones vayan perdiendo presencia y se irán incorporando otras nuevas, y así vamos a estar, porque la idea del programa es que no caiga en la monotonía, sino que se vuelva esa opción en el que la audiencia puede descubrir cosas nuevas cada cierto tiempo. Estas variaciones se darán en promedio cada dos o tres meses", explicó el nuevo productor del programa, Mario Vargas.

En ese sentido, De boca en boca fortalecerá la idea de ser una magazine con contenido periodístico, juegos, concursos, invitados y música, que involucrarán la participación de los televidentes de una forma distinta.

"La idea de De boca en boca es producir un programa de contenido y con una franja de contenidos que estén relacionados con el ama de casa que es nuestro target. Buscamos contenido interactivo, en el que el televidente tenga la posibilidad de ser partícipe dentro del mismo programa", comentó el productor.

Por ejemplo, un mes atrás la sección Karaoke era pregrabada; empero, en esta nueva etapa el segmento evolucionó a ser "en vivo" y a través de una llamada telefónica en pleno show. Así relanzaron esa sección el miércoles 9 de agosto y hubo satisfacción con los resultados.

"No estamos hablando de un relanzamiento de De boca en boca, simplemente lo que queremos es implementar nuevas secciones cada cierto tiempo. De hecho, el programa está calendarizado a dos meses, así el equipo sabe qué va a realizar, qué van a salir a reportear y a qué lugares", dijo Mario Vargas.

A pesar de ello, el espacio atenderá el carácter de actualidad de algunas informaciones.

Junto a las nuevas dinámicas y esquemas de trabajo, en estas últimas semanas la producción del programa optó por la naturalidad de los presentadores y eliminó los teleprompters del estudio.

"Queremos que los presentadores sean ellos, que se vean más naturales y no forzados a ser personajes que no son. Ya no leen un guion o encabezados, ahora todos nos reunimos, tratamos los temas y ellos saben qué van a decir con sus propias palabras", afirmó Vargas en referencia al trabajo de conducción del espacio, a cargo de Víctor Carvajal, Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffman y Bismarck Méndez.

"En general, fue poquito lo que se le varió al formato, y al equipo, básicamente, lo que se hizo fue ordenar la forma de trabajo", subrayó Mario Vargas.

De boca en boca se transmite de lunes a viernes a la 1:30 p. m. por canal 7.

¿Y 'Más que noticias'? El programa de noticias positivas, Más que noticias, también experimentará ajustes. El primero fue definir el equipo de periodistas y técnico que produciría ese contenido, pues meses atrás los periodistas de De boca en boca generaban notas para el vespertino y viceversa.

"Definir el equipo es crucial en la búsqueda de la identidad de cada programa. A ellos se les separó de oficina. En Más que noticias estamos trabajando enfocados en los cantones", adelantó Mario Vargas, también encargado de ese programa que se emite de lunes a viernes, a las 6:30 p. m.

Bajo esa perspectiva, el programa dedicará una semana a cada cantón del país con el fin de rescatar sus costumbres, tradiciones e idiosincrasia y aquellos casos de emprendedores.

También la nueva producción apuesta a recuperar la figura de presentador que el programa perdió a mediados de mayo pasado como parte del ajuste de las operaciones de la televisora.

"Nosotros estamos apostando a que el programa retome a los presentadores que serán los mismos periodistas que realizan las notas, porque nadie más que ellos conocen y pueden hablar con propiedad de sus notas. Ya hicimos una prueba con ellos el 1.° de agosto con la transmisión en vivo de la romería", enfatizó Vargas.

El productor de De boca en boca y Más que noticias destacó que esta nueva etapa de ambos programas se realiza de la mano con el personal que los integran.

"Lo que hacemos es escucharlos y ver la ruta que tomaremos. Las nuevas ideas provienen de las encerronas con ellos (el equipo)", terminó Mario Vargas.