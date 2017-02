Casa Presidencial cree que señalamientos de la Contraloría sobre gestión de crédito en Infocoop son graves

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Presidencia no descarta una intervención del Infocoop

Nacional Presidencia no descarta una intervención del Infocoop

Zapote

En momentos en que el gobierno y el movimiento cooperativo chocan por el nombramiento del director ejecutivo del Infocoop, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, lanzó fuertes críticas al actual jerarca y no descartó una intervención del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

La disputa gira en torno a una entidad con una cartera de créditos de ¢115.000 millones, colocados en cooperativas, y un presupuesto de ¢25.000 millones para conceder nuevos préstamos en el 2017.

La Nación publicó este lunes que el movimiento cooperativo acusa al gobierno de querer imponer a su candidato para el cargo de director ejecutivo del Infocoop, porque desoye los resultados de un concurso público que abrió con ese fin y que fue ganado por el actual director.

LEA: Gobierno desoye concurso para impulsar director ejecutivo afín en el Infocoop

Para el ministro de la Presidencia, la situación no se puede leer como que el gobierno es el que quiere imponer a su candidato. En su criterio, es el movimiento cooperativo el que quiere mantener al mismo jerarca, a pesar de los resultados de una auditoría de la Contraloría General sobre el Infocoop.

"El Gobierno no quiere imponer a un candidato. El Poder Ejecutivo tiene 3 de 7 puestos en la Junta Directiva del Infocoop, ahí el que quiere imponer es otro, es el que tiene cuatro (el cooperativismo)", dijo Alfaro.

Al consultársele si Zapote evaluaba declarar una intervención sobre el Instituto, para nombrar una nueva Junta Directiva, el ministro respondió que las medidas "se anunciarán cuando se tomen".

Alfaro también basó sus críticas hacia la actual administración del Infocoop en el mismo informe de la Contraloría, que un grupo de diez diputados utilizó para fundamentar la petición de intervención de la entidad prestataria de recursos para las cooperativas.

LEA: Luis Felipe Arauz: 'Estamos evaluando la intervención'

"El actual director ejecutivo es el responsable de una situación que la Contraloría detecta como grave sobre el manejo de créditos, sobre cómo se asignan los créditos, cómo se establecen las tasas de interés y, por lo tanto, aunque esté en un concurso una persona que ha demostrado que no pudo guiar la institución, me parece que no puede defenderse", subrayó el titular de la Presidencia.

El órgano contralor detectó, entre otros aspectos, que la administración del Infocoop cometió errores en la fijación de la tasa de equilibrio institucional, indicador que se utiliza para estimar la tasa de interés que se cobra por los créditos. Además, reveló debilidades en el seguimiento de las inversiones que hacen las cooperativas con los préstamos que les otorga.

Ronald Fonseca defiende su gestión alegando que los señalamientos de la Contraloría se limitan a recomendaciones para mejorar la gestión crediticia de la entidad y no constituyen una acusación por malos manejos de recursos públicos.

Según los cuatro miembros de la Junta Directiva del Infocoop que representan a los cooperativistas, el actual director ejecutivo interino, Ronald Fonseca, debería quedarse en el cargo por haber ganado el concurso público por antecedentes abierto en agosto del 2015.

LEA:Cooperativistas y diputados se enfrentan por informe contralor

Sin embargo, los tres representantes del gobierno en la Directiva votaron por el tercer candidato de la nómina final del concurso: Marco Vinicio Ruiz Chacón, afín al Gobierno. Y esa decisión molestó a los cooperativistas.

Este martes, después del Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, defendió la posición del ministro de agricultura, Luis Felipe Arauz, presidente de la Directiva del Infocoop, quien se opone a la continuidad de Fonseca, por cuestionar los resultados de su labor.

Arauz adelantó el pasado viernes a este diario que Casa Presidencial evalúa la intervención con base en la carta de los diputados, en el informe de diciembre de la Contraloría y en otras denuncias anónimas de empleados del Infocoop.

La situación con el nombramiento del director ejecutivo tiene eco en el Congreso, donde el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), anunció que se opone a una eventual intervención del Poder Ejecutivo en el Infocoop por considerarla ilegal.

En tanto, diputados encabezados por Francisco Camacho Leiva, del Frente Amplio, enviaron el 6 de febrero una carta al presidente Luis Guillermo Solís donde le piden la intervención del Infocoop, con el argumento de que la Contraloría detecto inconsistencias en el manejo de los créditos.

Ellos alegan pérdidas por más de ¢20.000 millones, pero sin ofrecer ningún fundamento del cálculo. Camacho dijo que la cifra la obtuvieron de denuncias anónimas provenientes de empleados del Infocoop, sin dar mayores detalles.











Comparta este artículo Nacional Presidencia no descarta una intervención del Infocoop Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Presidencia no descarta una intervención del Infocoop Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.