Luis Felipe Arauz: ‘Estamos evaluando la intervención’

Luis Felipe Arauz afirma que conoce desde hace meses que en el Infocoop hay irregularidades en el otorgamiento de créditos a cooperativas y que, por eso, no está de acuerdo con la continuidad del actual director ejecutivo, Ronald Fonseca, pese a que ganó el concurso público para ser nombrado en propiedad en ese puesto.

Arauz afirma que el gobierno no ha consentido la presunta mala administración de Fonseca pues, según él, desde el principio ha intentado removerlo de la Dirección.

El viernes pasado La Nación lo entrevistó sobre el tema. El jerarca reconoció que el Poder Ejecutivo evalúa la intervención del Infocoop.

¿Por qué los representantes del Gobierno respaldan directamente al tercero de la terna para director ejecutivo, don Marco Vinicio Ruiz Chacón, y omiten al ganador, don Ronald Fonseca?

Nosotros hemos sido críticos de la administración (del Infocoop). Yo se lo dije a don Ronald Fonseca, yo no tuve ningún problema y así lo hice constar en actas, a mí me parece que se hace necesario cambiar la cabeza de la administración del Infocoop, a Ronald, yo en lo personal le tengo mucho aprecio, es una persona muy decente, muy amable, es una buena persona, no hay duda, pero uno ve que dentro del Infocoop las cosas no están marchando bien y entonces nos parece que era necesario cambiar la cabeza.

”Don Marco Vinicio ha sido un gerente de cooperativas muy exitoso. Fue gerente de Coopronaranjo, él a esa cooperativa la dejó muy bien, él es el representante del Gobierno en Procomer y es realmente una persona con visión de altas miras y ha sido un excelente gerente y nos pareció una persona adecuada para el puesto”.

Insisto: ¿por qué el gobierno varía su criterio y decide no respetar los resultados del concurso público?

La ley de Infocoop dice que el director y subdirector se tienen que elegir por votación de la junta directiva y que tiene que tener al menos 5 votos. El concurso de antecedentes que yo promoví, porque yo pedí que se hiciera por concurso de antecedentes, es algo que se hace para básicamente tener una lista de personas y ver sus competencias, ver su interés, diferentes aspectos, y en lo que quedamos en la junta directiva fue distinto a que el que el que tuviera más puntaje en el concurso era el elegido. No era así, en automático, sino que se iba a hacer el concurso, hablamos de que si teníamos muchos participantes entonces íbamos a nombrar una junta de notables para que nos hiciera una lista corta; no fue necesario porque solamente 9 personas participaron.

Pese a las críticas del gobierno, don Ronald ha estado dos años y medio como director ejecutivo del Infocoop ¿Por qué el Gobierno no lo remueve desde el inicio? Es decir ¿durante dos años y medio el Gobierno toleró la presunta mala gestión de don Ronald?

Realmente no se puede decir eso.

Pero lo nombró este Gobierno cuando Víctor Morales (exministro de Trabajo) presidiá el Infocoop...

No hubo para esa junta directiva la oportunidad de ver más allá el desempeño de la administración del Infocoop. Vea que ya en marzo del 2016 me empiezan a mí a surgir dudas, pero yo había propuesto ya un mecanismos transparente de elegir al director ejecutivo.

Entonces toda la junta directiva ha sido irresponsable al mantener a un director ejecutivo que no ha dado la talla.

No necesariamente, porque nosotros (el gobierno) sí hemos manifestado y votado en contra de su continuidad en ese puesto.

¿Recibieron los directivos del gobierno en el Infocoop alguna directriz de Casa Presidencial pidiéndoles que variaran su criterio y que votaran por el señor Ruiz Chacón?

No señor. No recibimos ninguna directriz de Casa Presidencial ni de la Asamblea Legislativa. Nosotros vimos atestados pero con base en el concurso. Incluso yo a don Marco Vinicio Ruiz no lo conocí sino hasta el momento de esa entrevista. Entonces, no ha habido una directriz sobre eso. Al señor presidente Luis Guillermo Solís, yo sí le dije que lo que me parecía era que había que hacer un concurso de antecedentes y él estuvo de acuerdo.

¿Qué tan probable es la intervención del Infocoop?

Estamos evaluando la intervención. Es una valoración que se está haciendo, si lo están solicitando ellos (los diputados) habría que tenerlo muy en cuenta.

¿El informe de la Contraloría justifica la intervención del Infocoop?

Hay otros temas en los que no estamos satisfechos.











