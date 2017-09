Empresa de directivo del BCR participó en venta de hidroeléctrica a cliente del banco

Luego de que el BCR le otorgó un crédito de $32,7 millones a Coopelesca para que le comprara a Holcim la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas, una empresa del directivo de ese banco, Alberto Raven Odio, participó en la concreción de la venta.

El 8 de setiembre del 2014, con Raven presente en la sesión, la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) conoció que el Comité de Crédito había aprobado el préstamo y, al día siguiente, Holcim Costa Rica y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) firmaron el contrato de compraventa de la hidroeléctrica por un monto de $35,3 millones.

En el contrato, del cual este medio tiene copia, se estableció que Coopelesca pagaría al menos el 80% del monto el 1°. de octubre del 2014 y que Holcim, de la cual Raven era fiscal, le financiaría a la cooperativa hasta el 20% restante para que pudiera cancelarlo en cuatro pagos a lo largo de un año, con intereses.

Debido a ese financiamiento, en la compraventa se estableció que la cementera no le traspasaría a Coopelesca en ese momento la totalidad de las acciones de Hidroeléctrica Aguas Zarcas S. A., sociedad propietaria de la infraestructura y de las tierras de la planta eléctrica, sino que conservaría una parte de las acciones en un fideicomiso de garantía, para responder por ese financiamiento.

Es ahí en donde participa la firma del directivo Alberto Raven Odio, pues 39.001 acciones fueron colocadas en un fideicomiso administrado por la sociedad O&R Trust Services S. A., de la cual él es el dueño del 100% de las acciones y presidente con representación judicial y extrajudicial.

Así consta en un acta notarial del 9 de octubre del 2014, del abogado Guillermo Solórzano, quien trabaja en el bufete Zurcher, Odio & Raven, del cual el directivo bancario es socio.

En ese documento, el notario da fe de que, para esa fecha, Coopelesca es propietaria de 550.508 acciones de Hidroeléctrica Aguas Zarcas S. A. y de que O&R Trust Services "mantiene en propiedad fiduciaria" 39.001 acciones según el contrato de fideicomiso de garantía Holcim-Coopelesca-PHAZ I 2014, en el que Coopelesca es la entidad fideicomitente, es decir, la cooperativa entregó las acciones para que fueran administradas por la sociedad del directivo del BCR.

"Con vista en el libro de registro de accionistas que debidamente legalizado lleva esta compañía, O&R Trust, certifica que el capital social de la sociedad es de ¢10.000, representado por 10.000 acciones comunes y nominativas, de ¢1 cada una, y que el señor Alberto Raven Odio es propietario del 100% del capital social", dice el acta notarial.

Ese documento fue elaborado para que Coopelesca pudiera presentarse ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para prorrogar el contrato de venta de energía de Hidroeléctrica Aguas Zarcas al ICE, entidad que exige saber quiénes son los dueños físicos de las sociedades generadoras de electricidad.

Si bien Raven no es citado entre los presentes en las actas notariales, la sociedad de la cual es dueño y presidente sí se reunió con Coopelesca, el cliente del BCR. En ese acto, O&R Trust fue representada por Carla Baltodano, miembro del bufete de Raven.

El encuentro ocurrió el 9 de octubre del 2014 cuando, en asamblea de accionistas, los socios de Hidroeléctrica Aguas Zarcas, es decir Coopelesca y O&R Trust Services, otorgaron un poder especial a Omar Miranda Murillo, gerente de la cooperativa, para que pudiera firmar una adenda al contrato de compraventa de energía entre esa empresa y el ICE.

La presencia de O&R Trust Services era necesaria para tener por representada la totalidad del capital social y prescindir del trámite de convocatoria previa a los socios de Hidroeléctrica Aguas Zarcas.

¿Relaciones con clientes?

Consultado por este medio, Alberto Raven afirmó: "Yo no participé en esa transacción, no hay nada que yo pueda aclarar o responder porque no conozco detalles de la misma. El abogado a cargo fue Claudio Donato (del mismo bufete)".

Al decírsele que la sociedad utilizada para resguardar la garantía es de su propiedad, respondió: "O&R Trust Services es la fiduciara de nuestra firma, participa solo en operaciones que llevan a cabo clientes de la oficina y cuando abogados de la firma lo requieren. En este caso, si se requirieron los servicios fiduciarios fue a solicitid del abogado encargado de la transaccion Claudio Donato. Yo no participé ni firme ningún documento, no tengo conocimiento de ningún detalle de la misma".

En los estados financieros de Holcim correspondientes al año 2015, se afirma que, el 30 de noviembre del 2015, Coopelesca canceló la totalidad de la deuda que mantenía con Holcim. Y que, al 31 de diciembre del 2014, ese saldo era de ¢1.050 millones.

Este crédito del BCR a Coopelesca está bajo investigación tanto en el Ministerio Público como en la comisión legislativa que investiga los préstamos del BCR.

El 7 de junio, ante una consulta de La Nación, Raven afirmó que él se enteró de la opción de venta de la planta a principios del 2014 en una sesión de Junta Directiva de Holcim. También alegó que se enteró de que Coopelesca se iba a financiar con el BCR el 8 de setiembre de ese año cuando el Comité de Crédito del banco le informa a la Junta sobre la aprobación del préstamo.

Reconoció que la venta de la hidroeléctrica se hizo en el bufete donde trabaja, pero alegó que no recordaba que le hubiesen copiado correo alguno sobre esta.

Además, negó haber tenido relación con Coopelesca: "La relación del Banco es con Coopelesca. Yo no tengo relación alguna con Coopelesca. Hay una serie de prohibiciones que impide que el banco le preste a parientes en segundo grado o empresas donde yo tenga participación accionaria superior al 20%. Hay una serie de prohibiciones para que el banco le preste a esas empresas".

"Yo no participé de ninguna forma en este crédito, no hablé con nadie, yo no sabía. Me enteré de la existencia en setiembre del 2014 cuando llegó el informe. Para ese momento, el crédito ya está aprobado por el Comité de Crédito y ya está en camino a ser formalizado (...). Desafortunado para mí que fuera, en aquel momento, fiscal (en Holcim) y director aquí (en el BCR); pero yo no era nada en Coopelesca y la relación del Banco era con Coopelesca. A Holcim le hacen una oferta que es muy buena y vende. Yo no me beneficio de eso, no hay beneficio", agregó.

El 29 de agosto de este año, ante la comisión legislativa que investiga los créditos del BCR, los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica se refirieron a la conveniencia de que ellos se reunieran con clientes de esta entidad financiera estatal.

La diputada Epsy Campbell, del PAC, les preguntó si ellos se reunían regularmente con clientes del banco y si era parte de sus responsabilidades en el puesto.

Raven contestó que no, al igual que otros cuatro directivos.

La diputada Campbell repreguntó si consideraban normal reunirse con un deudor.

La presidenta del BCR, Mónica Segnini Acosta, respondió: "Es una prohibición legal, como usted lo acaba de leer".

Actualmente la planta Aguas Zarcas está en un proceso de mantenimiento mayor u overhaul, según confirmó Omar Miranda, gerente general de Coopelesca,a finales de agosto anterior.

El proyecto hidroeléctrico inició operaciones en 1996 y tiene una capacidad de generación de 14,5 megavatios por hora.

El avalúo al proyecto, realizado por la firma CT Energías, determinó que planta tenía, al momento de la compra, "problemas importantes de falta de mantenimiento de diferentes equipos y de obsolescencia de otros, se observa un plan de sustitución. Sin embargo, la velocidad de este plan parece ser lenta".