Directivo del BCR: ‘Todo el mundo sabe que tengo un nexo con Holcim’

El directivo del Banco de Costa Rica (BCR), Alberto Raven Odio, reconoció que a finales de mayo anterior supo de una denuncia en su contra por un supuesto tráfico de influencias en el otorgamiento de un crédito a Coopelesca para comprar una planta hidroeléctrica a Holcim Costa Rica, cuando él también fungía como fiscal de esta última empresa.

En entrevista con La Nación , dijo que pidió a la Auditoría General del BCR investigar el financiamiento dado a la cooperativa en el 2014.

¿Cuándo supo del crédito dado a Coopelesca?

Me entero cuando el Comité de Crédito se encarga de aprobar la operación. Antes de la formalización se envía un informe a la Junta Directiva de los créditos aprobados la semana anterior.

”Es un documento informativo, a los directores no nos corresponde aprobar créditos, me informé así en setiembre del 2014”.

¿No pensó en inhibirse dado que era miembro de la Directiva del BCR y fiscal de la Junta de Holcim?

La relación del Banco es con Coopelesca. No tengo participación alguna en Coopelesca.

”Hay prohibiciones que impiden prestar a parientes en segundo grado o empresas donde tengo participación accionaria superior al 20%.

”La relación del Banco es con Coopelesca. Holcim es un tercero en esa relación.

”No me puedo inhibir de un tema que no me toca tratarlo, como dice la denuncia. Llega a Junta (del BCR) con carácter informativo y no me puedo inhibir de ser informado”.

¿Pero usted tiene información, al estar en la Directiva del BCR y ser fiscal de Holcim en ese momento?

Como fiscal de una empresa lo que me corresponde es ver que se respeten los derechos de los (accionistas) minoritarios, que se cumpla con los procedimientos y haya asambleas cuando tienen que ser.

”Soy uno de una serie de abogados que tiene Holcim, la razón de por qué soy fiscal es porque soy abogado, y en Holcim yo sí me entero”.

¿En Holcim se enteró de la venta a Coopelesca?

En una sesión, a principio de año, me entero que Coopelesca se acercó a hacer una oferta para comprar la hidroeléctrica Aguas Zarcas a Holcim.

”Como fiscal no me entero dónde se va a financiar Coopelesca. Me entero cuando llega a la Directiva del Banco”.

¿Hubo conflicto de interés, como se dice en la denuncia?

No, cómo va a haber conflicto de interés y tengo que inhibirme de conocer algo que no se conoce en la Junta Directiva.

”Durante el proceso de crédito no puedo informarme, porque no hay un proceso. Ni como director del BCR ni como fiscal de Holcim me informé del proceso, solo cuando se formaliza”.

¿Hubo tráfico de influencias, como dice la denuncia?

Para que hubiera tráfico de influencia tendría que probar que fui a hablar con alguien para que le dieran el crédito a Coopelesca, pero no es posible porque nunca hice algo así.

”En todos los delitos que se acusan debe haber un daño y aquí no lo veo. Todos ganaron: el Banco prestó una suma que le paga un cliente con relación de muchos años y que está al día. La planta en Coopelesca es mejor negocio que en un privado”.

¿A usted se le informó por alguna vía, ya sea verbal, por escrito o correo, que Coopelesca estaba en proceso de crédito?

No me entero hasta setiembre. A los directores no nos avisan de créditos en proceso.

¿Y como fiscal en Holcim?

Tampoco.

¿Obtuvo algún beneficio?

No, porque no tengo participación en la empresa.

¿No pensó que al conocer del crédito como directivo del BCR podría acarrearle un problema al ser fiscal de Holcim?

No acaté a decir que era fiscal del Holcim porque es una empresa grande y en diferentes ocasiones ha aparecido el tema en la Junta. Todo el mundo sabe que tengo un nexo con Holcim, saben que soy uno de los abogados de Holcim.

(Luego de la primera entrevista personal, la tarde de este martes, se llamó a Raven Odio pues la Fiscalía confirmó que abrió una investigación).

La Fiscalía nos confirmó que ya abrió la investigación...

Perfecto. Necesito ir a hablar con el fiscal.

¿Usted sabe que hay correos de las tres partes involucradas donde se habla del crédito?

No, jamás, nunca he visto un correo . Nunca recibí un correo; por qué habría un correo de Holcim, Coopelesca y el Banco.

”El bufete donde trabajo (Zurcher, Odio y Raven) se encargó de la venta de Holcim a Coopelesca y no me suena que haya correos o me copiaran”.