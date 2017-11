“Me pregunta que porqué yo envié esa información si Johnny (Araya) no tenía ninguna causa, yo le contesto que Probidad me confirmó mediante un correo la existencia de la misma, que estaba en trámite; él me dice que ya revisó el expediente y que no está implicado. En el mismo acto le pide a Justo (Pastor López) que llame por teléfono al señor Araya para decirle que mande una nota a la Fiscalía de Probidad solicitando certificación de que él no figura como imputado y que lo envíe al medio de comunicación. Justo sale de la oficina para hacer la llamada por su teléfono celular y cuando regresa le dice a Celso que Johnny le pidió a él (Justo) que redacte la carta, a lo que Celso le contesta, que Johnny es un cabeza de teflón y que se la redacte”, se lee en la declaración de Vargas.