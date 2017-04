Jonathan McDonald entra al 'top' 10 de romperredes históricos de Alajuelense

Llegó a 66 goles con la Liga

Alajuela

Los ojos de Jonathan McDonald se llenaron de agua cuando vio que la pelota cruzó la puerta del Saprissa y que consiguió un gol que lo mete en el capítulo de los diez romperredes históricos de Alajuelense.

Fue un instante de desahogo y júbilo para él y para la afición rojinegra.

Mientras que en las gradas celebraban con euforia, por la mente de Mac se disparó una ráfaga de ideas que le erizó la piel.

En el clásico del sábado, ganado por la Liga con marcador de 3-1, él rompió su sequía de anotaciones, consiguió un dardo que necesitaba con urgencia y que se convirtió en el número 66 que logra con la camisa rojinegra.

Con esa cifra, Mac alcanzó la marca de Juan Carlos Arguedas y Juan José Gámez.

De acuerdo con el registro del periodista y estadígrafo Gerardo Coto, esa lista de los mejores diez cañoneros en la historia de la Liga está conformada por Errol Daniels (196 goles), Juan Ulloa (96), Roy Sáenz (84), Wílmer López (80), Álvaro Solano (73), Javier Jiménez (71), Jozef Miso (71), Óscar Cordero (68), Juan Carlos Arguedas (66), Juan José Gámez (66) y Jonathan McDonald (66).

"Este gol significa mucho, me hace entrar al top 10 de los mejores anotadores de la Liga y que me pone en el top 3 de los goleadores del equipo en clásicos y desde que era niño siempre quería jugar este tipo de partidos y fue un muy buen partido, con sincronía total de nosotros entre defensa y ataque, anulando al Saprissa", manifestó McDonald.

En clásicos, Mac suma 10 dianas, misma cantidad de dardos que le clavaron Rolando Fonseca y Álvaro Solano al Monstruo, superados tan solo por Juan Ulloa (11) y Errol Daniels (12).

"Se rompe una racha de un montón de partidos de no anotar, se entra a los tops que todos buscamos esos números y al fin y al cabo se critica al jugador por los números y no tanto por el desenvolvimiento en el terreno de juego", opinó.

McDonald insiste en que la cuota de goles no es sinónimo de rendimiento.

"He venido jugando muy bien, haciendo lo que el profesor me pide, lo que el grupo necesita y a veces la gente no logra entenderlo. Cuando anotás, dejás toda esa crítica atrás y vuelve el amorío como dicen".

Su gol 66 con Alajuelense también sirvió para que retornara la calma, luego de una semana en la que hubo un episodio en el que, según el atacante, se malinterpretó lo que dijo.

El jugador aclara que nunca elogió a Saprissa ni criticó a Alajuelense sobre la cantidad de juveniles que utilizan, pues tan solo dijo que lo recomendable es que los jóvenes aparezcan paulatinamente y no hacer un cambio brusco de golpe, porque cualquier equipo lo resiente.

Además, recordó que ese día, lo primero que dijo fue que su presente y su futuro es Alajuelense.

"A algunos no les gustó mis declaraciones, entonces les pido disculpas, yo soy responsable de lo que digo, pero no como lo manipulen o como lo interpreten algunas personas, así que si no les gustó, mil disculpas, soy un protector de la institución, del grupo y siempre he tratado de ser pro grupo, sea como sea y cueste lo que cueste", afirmó.

Reiteró que lo reconforta ver el trabajo que ha hecho durante este torneo, que no se basa en su cuota de goles, sino en lo que aporta y que es algo que también destacó el propio Benito Floro.

"Tranquilo, no tengo que demostrarle nada a nadie, porque puedo, sé que puedo, que tengo con qué, puede que suene feo, pero confío en mis capacidades y van a dar frutos, he trabajado muchísimo, he trabajado horas extras para salir del bache", comentó.

Y agregó: "He trabajado horas extras para no volverme loco, porque en estos momentos es cuando uno pierde la calma y se desespera, fue una semana movida, turbia y cerramos con los tres puntos, con triunfo, con gol, con asistencia, en el top 10 y top 3 y me siento feliz".

Para el delantero, el triunfo contundente de Alajuelense sobre el Saprissa no fue obra de la casualidad, sino que premia el trabajo del grupo, aunque no se puede omitir que él fue la figura del juego.

"En lo personal significa muchísimo, porque he luchado, he peleado, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, me he sentado a analizar videos de videos de videos de movimientos, de todo", contó.

Eso lo llevó a conversar mucho con Wílmer López y con algunos de sus compañeros.

"Y se logra la sincronía perfecta, uno hace un movimiento y los compañeros te logran ver, te lanzan o no tienen miedo a lanzarte y fue uno de los partidos en los que se sintió la conexión con el medio campo, porque uno como delantero es dependiente del resto del equipo".

Pero en Alajuelense no se conforman con solo haberle pasado por encima al Saprissa, como lo resumió Carlos Watson, y eso es algo que destaca Mac.

"Después de todo lo que hemos pasado, esto lo necesitábamos todos, se gana el clásico, el partido que a la afición le encanta ganar, los hemos complacido con eso, nos han complacido con venir al estadio a apoyarnos y teníamos que retribuirles algo".

Y añadió: "De nada sirve ganar el clásico si se pierden los otros tres partidos, así que tenemos que ganar esos otros tres juegos jugando bien y siendo ojalá contundentes en el marcador".

El triunfo le da un poco de calma y confianza a los integrantes del equipo, pues están advertidos de que todos están bajo la lupa del cuerpo técnico, la comisión técnica y la Junta Directiva, pues se está en etapa de definiciones, para ver quiénes continúan y quiénes se van.

"Ya les tocará a ellos, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros adentro de la cancha, es un tema de Junta Directiva, del que estamos excluidos de eso, es decisión de ellos y hay que disfrutar esto porque en el grupo se sabe que para algunos pudo ser el último clásico, el último partido, o lo que sea y había que disfrutarlo".

A McDonald le resta año y medio de contrato con los rojinegros.

"Desde luego que quiero continuar, que quiero seguir, pero eso ya es decisión de ellos, claro que uno tiene que influir haciendo este cierre de torneo lo más digno posible, lo más sacrificado posible y demostrar que uno quiere permanecer aquí en la institución", finalizó.











