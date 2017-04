Carlos Watson: 'Esta derrota nos va a servir para muchas cosas'

Alajuela

¿Por qué no estuvo Fabrizio Ronchetti?

Con Ronchetti tomamos una decisión al sentirnos clasificados. La idea es recuperar a un jugador muy importante para nosotros, pues venía jugando 15-20 minutos, quizás 60 cuando era titular, pero tomamos la decisión que es mejor sacarlo 10 días y que esté listo.

¿Perdió Saprissa al colocar a Ulises Segura tan adelantado?

Estoy para tomar decisiones. Ulises tiene X cualidades por las que quisimos tomar esa decisión. Cuando digo que hemos tomado muchas decisiones, aquí he venido y no he tenido que justificar nada cuando ganamos, sencillamente lo trabajamos. Estuvimos convencidos con alguna misión que iba a hacer y no salió bien del todo, no solo Ulises, sino todo el equipo y asumo toda la responsabilidad.

¿Cree que algunos jugadores de su equipo llegaron más relajados de lo normal o que incluso menospreciaron al rival?

No vamos a analizar a mi equipo acá, tampoco lo hacemos cuando ganamos y ustedes lo tiran para arriba. Las cosas no salieron; es el técnico, punto.

¿A Julio Cascante le roban la espalda con velocidad?

Hoy las cosas al Saprissa no le salieron bien y ninguno va a lograr que venga aquí a hablar mal de mi equipo; lo que tengo que decir, lo digo en el camerino. Les he dicho que cuando ganamos es cuando más severo somos. Este resultado nos va a servir para muchas cosas, perdimos, el rival nos superó y no tenemos por qué venir aquí a hablar de nadie.

Marvin Angulo se vio muy trabado en el medio campo y no generó muchas oportunidades en ofensiva.

Hoy ha perdido Saprissa como equipo, todos, hemos ganado algunas cosas, no vamos a decir perdimos por tal y tal, el rival nos pasó por encima, lo entendemos, lo vamos a analizar bien y no vamos a hablar mal de nadie acá.

"No sé qué más decir, cuando perdemos, perdemos todo, analizamos muy bien lo que íbamos a hacer. Insisto, cuando ganamos, este es un equipo de fútbol y hoy perdimos todos y el responsable soy yo, espero que no me vuelvan a individualizar".

¿En qué los superó la Liga?

Fueron mejores, hicieron las cosas muy bien, hay que felicitarlos. Hicieron un extraordinario partido.

¿Le preocupa perder la primera posición en caso de un buen resultado de Limón?

Creo que estamos clasificados y dije que si alcanza, entramos en la lucha por la punta y estamos en la lucha por la punta.











