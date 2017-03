Jonathan McDonald: ‘Como aficionado a Alajuelense estoy doblemente desilusionado y molesto’

El atacante entiende desazón de la afición rojinegra

Jonathan McDonald se pone en los zapatos de los seguidores de la Liga y le da bronca ver al equipo sin posibilidades de clasificar y en el décimo puesto de la tabla, con apenas 19 puntos de 54 posibles.

Desde que era un niño, Mac se hizo liguista, porque su papá, Jasper McDonald lo llevaba a ver los juegos de los rojinegros.

En aquella época, Jonathan se visualizaba como uno de los referentes de los erizos y hoy, cuando Alajuelense arrastra una de sus peores rachas en sus 97 años de historia, él es uno de los que sale a dar la cara.

"Sabemos del tema de la afición, obviamente tiene su razón, yo también como aficionado a Alajuelense estoy doblemente desilusionado y molesto por la situación, no solo futbolística, sino tantas cosas que han pasado en la institución en tan poco tiempo, que nos ha golpeado a todos", afirmó el atacante.

Pareciera que es muy difícil que este sábado, a las 6 p. m., haya llenazo en el Morera Soto para el clásico contra Saprissa, porque a pesar de que los precios están baratos, el mal momento de los erizos pasa factura.

"Sé que la afición que venga al clásico es la que siempre ha sido fiel, la que nunca se pierde un partido y sabemos que nos puede jugar a favor o en contra", apuntó el delantero, pues considera que "si las cosas no nos están saliendo bien, se nos pueden volcar y que se nos tiren encima".

"Yo creo que la temporada no ha sido buena para nadie, tampoco para mí en cuanto a goles. Siento que el rendimiento futbolístico ha sido bueno, con mayor participación, mayor recorrido, pases buenos y para el crecimiento personal mío sí, en cuanto a esa parte".

"Pero tenemos que tener la madurez para sobrellevar eso y si estamos mal revertirlo y si estamos bien, incrementarlo para que se sientan orgullosos de que por lo menos cerramos bien el torneo".

Aunque este pulso entre archirrivales no resulta tan atractivo, al enfrentarse una Liga que ya está fuera de contienda en la lucha por el título y un Saprissa líder, Mac afirma que eso no significa que no vaya a ser un buen juego.

"Sabemos que para un clásico nunca hay un favorito, es claro de que a lo largo de la historia los dos equipos han estado en diversas posiciones. A ellos hoy les toca estar arriba y no por eso son favoritos, nosotros estamos en nuestra casa y somos los responsables de dar el espectáculo, así que tenemos que quitarnos ese peso de encima y lo más lindo es ganando el partido".

Incluso, el 19 de Alajuelense cree que un triunfo rojinegro tendría mucho valor emocional.

"A la afición le encanta que nosotros ganemos estos partidos, así que yo creo que es como darles algo, devolverles algo de lo que tanto nos han dado en esta temporada ganando este partido, estamos en deuda con ellos, estamos claros y con nosotros mismos principalmente", señaló.

Y agregó: "Hemos intentado dentro de lo que cabe la posibilidad de sacar avante al equipo y no se ha podido, han venido muchas cosas a lo largo de los últimos años y el peso recae sobre nosotros ahora.

Es responsabilidad de los que estamos actualmente y de los que no están, es una responsabilidad compartida".

El domingo pasado, Carlos Watson decía que Alajuelense tiene memoria y que está convencido de que no será fácil, así que los morados tomarán sus previsiones. En la acera del frente, también ya empiezan a esbozar lo que será este duelo.

"Nosotros esperamos un Saprissa un poco más recatado, no queriendo perder acá y nosotros aplicaremos el juego que venimos haciendo, tratar de ser ofensivos, tratar de tener muchísima movilidad en el medio para encontrar los espacios y después de ahí, empezar a crecer. Yo creo que el ritmo y la dinámica de juego es una de las cosas que nos puede ayudar", opinó McDonald.

Mac: 'En la Liga ahorita no estamos como para hacer un cambio generacional tan brusco'

Al consultársele a Jonathan McDonald en qué le saca ventaja Saprissa a la Liga en estos últimos años, respondió que los morados han sabido incorporar jóvenes, pues les aparecen uno o dos por temporada, de la mano del grueso del equipo.

"Es más fácil la adaptación de esa manera, no metiendo cinco o seis de golpe, que deja cierta incertidumbre o los presionás de más", indicó.

Citó de ejemplo a Ulises Segura, por la forma en la que llegó al Saprissa y el rendimiento que está dando ahora.

"El tenerlos ahí desde tanto tiempo y estar observándolos cerca del primer equipo ha sido de las claves de ellos. Nosotros lo hemos implementado también, en nosotros era más urgente. Cuando tenés tanto tiempo de no ganar un título, la presión es aún mayor y no da tanto tiempo para estar incorporando jóvenes", opinó.

Y añadió: "Cuando ganás un título y ponés a los jóvenes a jugar la gente tiene más paciencia y más tranquilidad a la hora de ver y esperar esos frutos. Yo creo que en la Liga ahorita no estamos como para hacer un cambio generacional tan brusco".

Para el delantero, el hecho de que Alajuelense no entre en la cuadrangular de este Verano no es un tema propio de este Verano, pues según él, son secuelas de malas decisiones tomadas tiempo atrás.

"Muchas circunstancias, muchos cambios, mucho arrastre de cosas que al final y al cabo tienen que caer y que golpear a la institución, lo que no quisiéramos, porque no solo nosotros somos responsables ahora que somos la cara de la institución, sino que a lo largo de los últimos años, las tomas de decisiones y otras cosas no han estado bien", apuntó.

Además, señaló: "Obviamente que no llegar a la cuadrangular es un fracaso para la Liga. Siempre tenemos que estar ahí, en los últimos años siempre hemos llegado y quedar tan largo incrementa la dolorosa pena de no estar ahí".











