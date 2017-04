Benito Floro: ‘La afición ve qué estamos intentando’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

1 ¿A qué atribuye la victoria?

–Hemos estado acertados, porque en otros partidos anteriores se demostró qué es lo que nos faltaba.

2 Usted ha dicho que a los técnicos los fastidia que los ataquen por las alas. ¿Fastidió usted a Saprissa?

–No es algo en este partido, sino en todos. El fútbol tiene sus condiciones. Lo he dicho 20 veces. Si atacás por afuera, el rival ya no ve a la mitad de los jugadores que atacan, pero eso no lo dice un técnico, sino el fútbol.

3 ¿Cuán refrescante es esta victoria para la Liga?

–Nosotros estamos manteniendo una constante. Los jugadores son conscientes de que les he dicho la verdad, cuando jugamos mal, cuando jugamos bien... Ellos están manteniendo la actitud. A veces ha sido la mala suerte y a veces ha faltado acierto.

4 Más allá del factor emotivo, las ganas de vencer a Saprissa, ¿dónde estuvo el triunfo?

–Estuvo en que nuestro delantero punta, que venía de tres o cuatro partidos haciéndolo muy bien, colaborando en la generación, pudiendo haber hecho goles no estaba acertado o tenía mala suerte. Esta vez lo ha conseguido.

5 ¿Cuánto peso tiene este partido de cara a las decisiones que tomará para la próxima temporada?

–Este partido, como otros, no va a tener una incidencia. Las decisiones sobre la plantilla se tomarán cuando se acabe el torneo, con tranquilidad, tratando de no cometer errores, para tener la plantilla más idónea.

6 ¿Es la mejor versión del equipo?

Ganando casi 3 a 0 en el clásico es fácil decirlo.

7 ¿Qué mensaje le da la afición, que en el partido anterior asistió menos al estadio y esta vez lo llenó?

El mensaje nos lo da la afición a nosotros. La mayoría de los aficionados de la Liga ha visto mucho fútbol y quieren fútbol. El equipo está intentando hacer un fútbol creativo, que es más eficaz que los pelotazos. Esa afición, pese a los resultados, veía que estábamos intentado algo diferente.