Telenovela tica 'Fieras' en riesgo por presunto incumplimiento de pago

El director de las telenovelas nacionales Fieras y La maría, Sergio Maldonado, la emprendió contra la productora Café Televisión por lo que calificó como una “estafa”.

Antes de regresar a su tierra natal, el español grabó un video de denuncia que se tornó viral este martes, justo el mismo día de la gala anual de premios de Café Televisión.

El reclamo de Maldonado es una muestra del descontento que embarga a varias de las personas involucradas en la producción, quienes hasta ahora no han recibido remuneración alguna y afirman que no regresarán al set.

“Yo estuve trabajando de director. Bueno, ‘trabajando’ (entrecomilla con sus manos) no; haciendo la labor de director y de un montón de cosas más para La maría . Y digo ‘haciendo la labor’ y no ‘trabajando’ porque cuando una persona trabaja, recibe una remuneración a cambio de su trabajo. En La maría eso no pasó: nadie, absolutamente nadie cobró ni un cinco”, explicó.

Según Maldonado, para Fieras, la segunda producción, sí se prometió una remuneración al staff y a los actores. Sin embargo, asegura que Héctor Alfaro, productor general de Café Televisión, no cumplió.

“(Creó) su propia fórmula para estafar a todo el mundo, y llenarse los bolsillos a costa del trabajo de otros”, aseveró.

“De los actores, creo que solamente el protagonista (Gary Centeno) ha cobrado, y porque le amenazó con demandas legales y ese tipo de cosas”, agregó Maldonado.

Consultado al respecto, Alfaro confirmó que únicamente Centeno –actor tico que radica en México– ha recibido su remuneración.

“De actores, ya recibió su paga Gary. De los otros principales que sí tenían paga, que tenían un reconocimiento simbólico, no porque era hasta que se terminara el rodaje”, dijo.

Asimismo, Alfaro recalcó que el director sí recibió una suma de dinero a cambio de su trabajo en Fieras. “Claro que se le pagó. Él tenía un contrato de $8.000, de los cuales una parte era un vehículo que se le entregó hace algún tiempo. A él se le pagó todo, todo, todo”, afirmó.

Este martes, se intentó conocer las versiones de Centeno y de Maldonado, pero no fue posible localizarlos.

Jacky Rivera, coprotagonista de la telenovela, es otra de las afectadas. “Me dijeron que hasta que termináramos de grabar. Todos los actores terminamos un poco decepcionados”, dijo, al tiempo que dejó claro que no continuará con su papel.

“Cuesta mucho seguir en producciones en las que no se paga”, comentó.

Aunque Alfaro manifestó que ya se saldaron las cuentas con todo el staff principal, Miguel Ángel Hernández, quien fungió como director de actores y villano de la telenovela, confirmó ayer a Viva que tampoco ha recibido su remuneración.

“Lo que se debe hacer es pagar porque ya el plazo de filmación se extendió demasiado (debía culminar en noviembre). Si se extiende el plazo de filmación, hay que pagar horas extra”, dijo.

En su caso, ni siquiera conoce la cantidad de dinero que percibirá. “Nunca nos dijo un monto. Todos le colaboramos por ilusión, porque creíamos en el proyecto”, comentó.

Lío patronal. Viva consultó al especialista en Derecho Laboral Erick Briones sobre este caso.

El jurista detalló que una relación laboral ocurre cuando existe subordinación, prestación personal y, por ende, una remuneración.

Además, señaló que el Código de Trabajo establece que los salarios deben pagarse como máximo cada mes. Fieras comenzó a rodarse el 25 de julio del 2016, por lo que en su opinión podría existir un incumplimiento patronal.

Sin embargo, manifestó que para emitir un criterio legal, sería necesario conocer los pormenores del caso y si los participantes en el proyecto ya recibieron algo a cambio.

En vilo. De acuerdo con el productor, hasta ahora hay grabado entre un 70% y un 80% del material, y de los 15 capítulos contemplados, hay solo cinco editados.

Alfaro confía en retomar pronto las filmaciones y en dos meses tener editada la telenovela completa.

No obstante, Hernández indicó que ninguno de los actores tiene intenciones de regresar a los rodajes hasta que no se les pague lo que les corresponde.

De hecho, esta tarde existía renuencia entre los miembros del elenco para acudir a los Premios Café Televisión, en City Place, Santa Ana.

“Vamos por acto de presencia nada más, por respeto a nuestro trabajo, a lo que nosotros con tanto esfuerzo hicimos”, comentó Rivera.

Maldonado no fue invitado a dicho evento, según reveló en su video, difundido a través de Facebook.

“Son premios que queremos otorgar a actores que han participado y han mostrado una gran voluntad para salir adelante”, dijo Alfaro.

La trama de Fieras se centra en el inesperado amorío que surge entre Alberto, un veterinario viudo interpretado por Centeno, y Aude, una joven que se dedica a la mecánica automotriz, encarnada por Rivera.

El presupuesto de la telenovela asciende a $125.000, según Alfaro, y entre los patrocinadores destacan firmas como Instacredit y Credomatic, además del programa Esencial Costa Rica.

De acuerdo con el productor, al igual que sucedió con La maría, Fieras se entregará sin costo a Teletica para su emisión, a cambio de espacios publicitarios para sus patrocinadores, quienes esperan recuperar la inversión a través de eventuales ventas de ambas producciones en el mercado extranjero de telenovelas.











