Rodrigo Villalobos vuelve a canal 7 para 'El Chinamo'

Rodrigo Villalobos se reencontrará con su público televisivo en diciembre: el periodista y humorista integrará el elenco artístico de El Chinamo.

Alonso Acosta, productor del tradicional programa de canal 7, confirmó la incorporación del comediante, quien estará al frente de una sección de monólogos en la que abordará temas variados.

"En Rodrigo vimos la posibilidad de volver con el monólogo a El Chinamo. El tipo de show que él tiene se adapta mucho a lo que nos funciona", afirmó Alonso Acosta.

Será la segunda ocasión en que ese programa incluirá en su oferta un segmento de stand-up comedy. La primera fue hace cerca de un lustro con Hernán Jiménez.

El productor de El Chinamo detalló que los monólogos de Rodrigo Villalobos fuero grabados a finales de setiembre en el teatro El Triciclo de Plaza Tempo Escazú.

"Son segmentos que requieren de mucho trabajo de edición y posproducción. Los grabamos el 27 de setiembre con la sala del teatro llena de público. Tienen un estilo más chinamero", explicó Acosta.

Para Rodrigo Villalobos, de 32 años, la oportunidad de integrar el programa que canal 7 produce desde hace 17 años representa un regreso a la televisión.

De la pantalla, el periodista se ausenta desde mediados de mayo anterior, cuando fue separado de Buen día como parte de los ajustes de personal que realizó Teletica en aquel momento.

"Para mí (estar en El Chinamo) es una gran oportunidad, porque es un regreso a la televisión en la temporada más alta del año y eso es muy positivo para mi proyección como comediante, y también me honra mucho porque hay muchas personas haciendo stand-up comedy y que me hayan escogido lo agradezco montones", dijo Villalobos a Viva este miércoles.

El comediante refirió que el proyecto también le representó un reto. "El Chinamo es un formato distinto a lo que he hecho anteriormente, entonces hubo que hacer ciertos ajustes para que los contenidos no hirieran susceptibilidades y en el ritmo del monólogo, que tiene que ser más rápido porque es tiempo en pantalla", agregó el comunicador.

En total, Villalobos grabó siete monólogos de unos cinco minutos cada uno y que se emitirán a partir del jueves 7 de diciembre, cuando El Chinamo 2017 encenderá sus motores desde el Estudio Marco Picado, de Teletica.

"Son de temáticas cotidianas y de fin de año, como de cosas que no entiendo de la Navidad, de cómo bailar, de cómo ha cambiado la forma de comunicarnos con el WhatsApp, de cómo las fiestas infantiles hoy en día son diferentes y de cómo andar en motocicleta con estas presas. Son temas ligados a la situación cotidiana de los ticos", adelantó Villalobos.

Mientras reaparece en la televisión nacional, Rodrigo Villalobos continúa con las presentaciones del espectáculo de comedia No siempre es un buen día y con la promoción de su libro Que te vaya mal. También le da forma a un proyecto radial y es parte de la serie Compa, que está produciendo Miguel Gómez.

"Ahora que estuve grabando para El Chinamo me di cuenta de que me fascina la televisión, pero más me gusta el stand up comedy y hacerlo para la televisión fue emocionante. Extraño la televisión pero es un asunto de paciencia y de cocinarlo a fuego lento. Ahorita estoy en un momento de mucha creatividad y guardando energía para lo que pueda venir", terminó el comediante.

Entradas para El Chinamo

Similar al año anterior, el sábado 21 de octubre a partir de las 8 a. m. en la casa de Buen día –detrás del edificio principal de Teletica– el Club de Leones de San Sebastián y El Chinamo realizarán la campaña Somos útiles.

Alonso Acosta, productor de El Chinamo, explicó que la idea es que las personas donen ¢20.000 para la compra de un paquete escolar y como retribución se le otorgará dos entradas de cortesía para asistir a una de las noches del programa.

"La persona compra y dona un paquete y el Club (de Leones) dona otro. Las cortesías de entradas serán hasta agotar existencias. El año pasado, las entradas se acabaron en tres horas", indicó Acosta, quien subrayó que a Somos útiles solo convocan a personas mayores de 18 años.