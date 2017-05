Melissa Durán será más que el nuevo rostro de 'NC Once'

Periodista debutará el jueves 1°. de junio en noticiero de canal 11

Presentar la edición estelar de NC Once (a las 6 p. m.) y algunas ediciones nocturnas (a las 10 p. m.) de ese noticiero de Repretel, serán solo parte de las funciones que Melissa Durán asumirá a partir del jueves 1.° de junio.

En los últimos días, la periodista se afina en otras responsabilidades propias del puesto –y nuevas para ella– como coordinar algunas de las ediciones de las noticias de canal 11, determinar la agenda informativa y preparar los guiones de la producción.

"He ido varias veces (a Repretel) previo al regreso oficial como para conocer la dinámica y otras funciones que asumiré antes de que tenga toda la responsabilidad encima. Estoy muy contenta porque en Repretel hay gente que conozco y admiro, y ahora trabajar con ellos es reencontrarme con ese equipo y eso, de alguna forma, facilitará la adaptación a este nuevo trabajo", comentó Durán.

La comunicadora fue periodista y presentadora de Noticias Repretel durante siete años (salió el 24 de febrero del 2015), luego se trasladó a la Unidad de Comunicación de la Cancillería de la República hasta noviembre del año pasado, y el 30 de enero se reincorporó a la televisora de La Uruca para presentar eltalk show Contámelo todo, que salió del aire el 31 de marzo pasado.

En NC Once, Durán ocupará el puesto que dejará vacante la periodista Evelyn Fachler, quien estará en la empresa hasta finales de mes, luego de 13 años de trabajo.

"No quisiera decir que vengo a reemplazar a doña Evelyn. Ella tiene una gran trayectoria periodística, tomó una decisión y dejó una oportunidad vacante que voy a aprovechar. Respeto muchísimo el trabajo de doña Evelyn y por eso no es llegar a llenar sus zapatos. En NC Once quiero imponer mi propio sello y mi forma de ser periodista, quiero aportarle mis conocimientos al noticiero y aprender también de mis compañeros ", dijo Durán, de 30 años de edad.

Entre los retos que enumeró que le plantea esta nueva etapa profesional destacó el llegar a un noticiero que arrastra gran credibilidad en el público local.

"NC Once es un noticiero de muchísima credibilidad y seriedad, con un enfoque que se distingue de otros noticieros. Este es más informativo y con información más útil. Hay que entender su visión y misión como noticiero; ya como televidente conocía algunos de sus principales rasgos", aseveró la comunicadora.

Durán refirió que al noticiero llega con mayor solidez profesional pero siempre abierta a nuevos conocimientos. "En algún momento creí que el tema de las noticias era una etapa concluida para mí, no sé por qué razón, pero cuando salí de Noticias Repretel lo percibí así. Conocí otras áreas de la comunicación que también me encantaron y que me ayudaron a crecer y madurar mucho. Llego en una etapa distinta porque conocí el periodismo desde la otra acera y eso me permite ahora tener un panorama más integral", subrayó Melissa Durán.

La vecina de Heredia es graduada en Ciencias de la Comunicación Colectiva por la Universidad de Costa Rica y posee una licenciatura en Mercadeo.

