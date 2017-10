Mauricio Hoffmann volvió a engalanar la pista con sensuales movimientos de cadera

Mauricio Hoffmann revivió la adrenalina que sentía hace 10 años cuando participó por primera vez en una competencia de baile, la primera edición de Bailando por un sueño.

Este domingo, el presentador de televisión fue la estrella invitada de la cuarta gala de Dancing with the Stars y similar al 2007, minutos antes de salir a pista él experimentaba ansiedad y nervios.

"Ya se me había olvidado lo que sentía, pero es una adrenalina muy rica, entonces lo estoy disfrutando", dijo el rubio en los camerinos del Estudio Marco Picado, poco antes de regresar a la pista.

Los sentimientos de Hoffmann estaban justificados en que el baile que presentó esta noche distaba muchísimo de todas las coreografías de hace una década. Si bien en esta ocasión habría tanta sensualidad con en aquellos tiempos, sus movimientos debieron ir de la mano con los de la técnica del ballroom.

"Esto es muy diferente. Estos géneros y ritmos son muy distintos a lo que uno está acostumbrado a bailar como latino. No es fácil y no se me ha hecho fácil. Me tocó bailar samba y dicen que es uno de los ritmos más complicados del ballroom, entonces hubo que trabajar mucho en la técnica, en las cuotas de movimientos y de dónde acomodar los pesos", afirmó la figura de programas como De boca en boca y Sábado feliz.

En la pista, Mauricio Hoffmann mostró sensualidad y seguridad, ello debido a que fue de la mano de Alhanna Morales, una de las bailarinas más experimentadas de Dancing with the Stars Costa Rica (ganó la primera temporada del concurso de baile).

"Alhanna es excepcional y una excelente bailarina. Eso me dio cierta tranquilidad, porque además hubo confianza y eso es importante para obtener buenos resultados", comentó sobre la bailarina que lo acompañó en la pista.

Pero ¿cómo resultó Mauricio Hoffmann como alumno de ballroom?

"Bastante bien. Mauricio tiene mucha facilidad para el baile. Obviamente el ballroom es muy técnico, entonces esa parte les cuesta a la mayoría por más bueno que sea la persona bailando, pero los pasos en sí Mauricio sí los agarró muy rápido, entonces pudimos limpiar la coreografía con muchísimo tiempo. Fue muy buen alumno. Muy aplicado", aseveró Alhanna Morales.

La pareja llevó a pista mucha sensualidad. Morales comentó que fue lo que intentó mostrarle a los fans de Mauricio Hoffmann, quienes precisamente recordaban mucho a él por esa particularidad y facilidad para moverse y despertar suspiros en la audiencia.

"Me acordaba de que él había bailado en Bailando por un sueño y la gente recordaba de él esa sensualidad en el reguetón por ejemplo, entonces traté de explotarle un poquito esta parte, por eso la sensualidad y los movimientos de cadera, esas batucadas tan características de la samba. Trabajar con él fue una experiencia lindísima y conocerlo aún más, porque es una gran persona", agregó Morales.

La presentación de Mauricio Hoffmann fue aplaudida con euforia desde el estudio por su esposa Ericka Morera, a quien él llamó su fan número uno.

"Mauricio es muy disciplinado en todos los aspectos de su vida. Tenía gran ilusión por la presentación de esta noche (la del domingo) y se vio tan guapo como siempre y con esos movimientos que lo caracterizan", declaró Morera.

La suegra del presentador de televisión, Grettel Romero, la modelo y periodista Ana Lucía Vega y Verónica, una amiga de la pareja, también apoyaron a Hoffmann.

Luego de suspirar por su pareja, Ericka habló brevemente de cómo han sido estos tres años de casada con Mauricio Hoffmann. "Vamos para tres años de casados, pero juntos tenemos cinco años. Ha sido un matrimonio muy bendecido y maravilloso. Tengo un gran esposo", terminó Ericka Morera.