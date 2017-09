Mauricio Hoffmann llenará de sensualidad la pista de 'Dancing with the Stars'

Sensuales movimientos de caderas y mucho disfrute son lo que Mauricio Hoffman promete mostrar en la pista de Dancing with the Stars (DWTS) al ritmo samba. Él será el invitado especial de la cuarta gala de la competencia de ballrom, producida en Costa Rica por Teletica Formatos.

LEA: 'Dancing with the Stars': En la pista es donde más se brilla

El presentador de De boca en boca participará en una noche del espacio gracias al apoyo del público. En las redes sociales de DWTS lo postularon junto a Montserrat Del Castillo y Bismark Méndez, sus compañeros de programa.

"Estoy muy agradecido con la gente que quiere verlo a uno. Lo sacan a uno del estado de confort: yo sé animar y presentar, no me dedico al baile, pero espero que la gente disfrute del baile que voy a hacer. Les digo que me voy a divertir, quiero hacerlo lo mejor que pueda. Que me hayan apoyado me hace sentir comprometido, les prometo unas gotitas de sensualidad y movientos de cadera", dijo Hoffmann.

Hace diez años, Mauricio ganó la primera edición del programa Bailando por un sueño. Ese trofeo no lo hace sentirse seguro; ha pasado mucho tiempo y además, bailar ballroom es una experiencia nueva.

"Estoy muy nervioso, pero muy emocionado. Dancing with the Stars es un formato que siempre me ha gustado. Obviamente es chiva que me hayan tomado en cuenta, ahorita estoy tratando de acomodarme con los ensayos para aprender lo más que se pueda. La gente dice que ya estuve en un concurso (de baile), pero el baile popular es muy distinto al ballroom que tiene tanta técnica. En los pocos días que hemos ensayado hemos hecho el intento. Quiero divertirme", expresó.

Próximas estrellas. Vivian Peraza, productora de Dancing with the Stars, contó que durante las próximas galas habrá un invitado en la pista de baile. La próxima semana el público debe elegir entre Mauricio el Chunche Montero, Álvaro Mesén y Alonso Solís.

"Poder tener nuevos talentos es una bonita oportunidad para ir viendo futuros prospectos para futuras ediciones", dijo Peraza.

Eso sí, ¿participaría en alguna temporada de la competencia de ballroom?

“No te voy a decir que no, sería algo que tendría que plantearme bien. DWTS me encanta. Asumir retos así siempre me han llamado la atención, me gusta el equipo de trabajo de este formato. Estuve en un programa similiar y sé la atmosfera que se genera, me encantaría entrarle”, aseguró.

Por ahora, Hoffmann, de 33 años, tendrá ese primer acercamiento con la pista de ballroom, a ritmo de samba.