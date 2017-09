Bismarck Méndez es la novedad en elenco de presentadores de 'Dancing with the Stars'

La cuarta temporada de Dancing with the Stars (DWTS) arribará este domingo 10 de setiembre a la pantalla de canal 7 con algunas novedades, entre ellas la incorporación al elenco de presentadores de un nuevo integrante: el de Bismarck Méndez.

El presentador de De boca en boca fue seleccionado por Teletica Formatos –encargada de producir para el país la reconocida competencia de ballroom– debido a su experiencia y trayectoria frente a las cámaras y luego de su exitosa participación en la edición 2016 del programa.

Méndez, de 45 años de edad, obtuvo el segundo lugar de Dancing with the Stars 2016 junto a Yessenia Reyes.

"Consideramos que con su experiencia del año pasado como estrella (competidor) podría acercarse de una forma diferente este año a las nuevas estrellas; pero además, tomamos en cuenta su personalidad y que es una persona bastante querida por el público", afirmó Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos.

El limonense complementará desde backstage el trabajo de Shirley Álvarez y Randall Vargas, los presentadores estelares de DWTS.

"Él (Bismarck) tendrá a su cargo los espacios comerciales del programa que, de repente, son espacios donde el público puede darse cuenta qué sienten las estrellas, algunos pormenores que usualmente no se ven en el programa y los detrás de cámaras de cómo los maquillan, los peinan...", agregó Peraza.

El año pasado, por ejemplo, ese trabajo lo realizó Mauricio Hoffman y Natalia Rodríguez (ambos de Sábado feliz). Ellos no formarán parte de la próxima temporada del concurso de baile.

Respecto a la ausencia de Hoffman y Rodríguez, Peraza argumentó: "Son parte de los cambios que se le hicieron al formato (para este año)".

Más serio. Bismarck Méndez agradeció a la producción del canal por tomarlo en cuenta en el equipo de DWTS 2017 y destacó que esa confianza de Teletica le plantea varios retos como presentador de televisión.

"Dancing with the Stars es un formato que me encanta y que tuve la gran oportunidad de vivir el año pasado. Ellos (el canal) querían incorporar al equipo a una persona que hubiera pasado por esos momentos tan lindos que viven quienes hemos participado en el programa y eso me reta a cumplir con esas expectativas y a dar lo mejor de mi para que me sigan tomando en cuenta en los proyectos", refirió Méndez.

Según dijo, por indicaciones del formato, el Bismarck de Dancing with the Stars será más serio en comparación con el que se presenta de lunes a viernes en De boca en boca.

"El formato todos sabemos que es más serio, no es tan relajado como De boca en boca o como Bismarck, pero la producción sí quiere que mantenga ese acercamiento que gracias a Dios he tenido con el público", terminó Méndez, quien está por cumplir dos años de trabajar en Teletica.

La pista de Dancing with the Stars se encenderá este domingo a las 7 p. m. con Adriana Durán, Marcela Ugalde, Johanna Ortíz, Natalia Carvajal, Sofía Rodríguez, Daniel Carvajal, Fitz Haney, Harold Wallace, Gustavo Gamboa y Víctor Carvajal.

El programa se alargará por 12 domingos y concluirá el 26 de noviembre.