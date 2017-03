Entrevista exclusiva: Austin Amelio, actor de 'The Walking Dead', estará en Costa Rica

Entrevista exclusiva

El actor estadounidense Austin Amelio será parte del cartel de artistas que presentará la Convención Internacional de Cómic y Manga Matsuri, en su edición 2017.

Amelio es conocido por interpretar el papel del atribulado Dwight, en la serie de AMC The Walking Dead . Matsuri es organizado por Imperio Anime y se llevará a cabo los días 1.° y 2 de abril, en el Estadio Nacional.

Amelio, de 28 años, alcanzó la fama mundial a partir de sus apariciones en la sexta y sétima temporada del show . Antes, el artista había realizado varios trabajos en cine con filmes como Over Again (2014), o Everybody Wants Some!! (2016).

Sin embargo, fue Dwight quien lo llevó al estrellato, algo que Amelio le agradece al máximo al mundo zombi más popular de la pantalla chica.

Sobre su trabajo en la serie , Austin habló en exclusiva con Viva :

The Walking Dead es uno de los programas más vistos en Estados Unidos, ¿qué debió hacer para ser parte del elenco?

Lo sé y no lo puedo creer. Sabes, lo único que se necesita es realizar un trabajo muy duro y un poco de suerte. Cuando me llamaron para hacer la audición estaba en Texas grabando una película, me vieron y me llevaron a Los Ángeles a intentarlo. Esperé más de 10 horas para hacer la audición, no sabía ni para qué programa era. Cuando me enteré que era para The Walking Dead me paralicé. Di lo mejor de mí y creo que recibí la paga de mi esfuerzo porque obtuve el trabajo.

¿Lee los cómics?

Sí los leo; cada vez que tengo una oportunidad en el hotel me dedico a verlos.

Entonces, sabe qué le va a pasar a Dwight en el futuro. ¿Cómo se siente al respecto?

Amo toda la historia porque el personaje tiene una conexión necesaria con sus raíces, no puedo esperar a ver qué van a hacer Scott Gimple y Greg Nicotero (productores del programa) con él. Me siento muy emocionado por todo lo que puede venir.

¿Está preocupado por lo que podría pasarle al personaje?

Siempre lo estoy.

Creo que todos en el show lo están...

Por supuesto, todos estamos constantemente preocupados por lo que nos vaya a pasar. Solo nos sentamos a esperar a ver cuál zombi te va a morder y a echar fuera de ahí... eso siempre preocupa.

¿Ha cambiado su vida después de ser parte de la serie?

Ahora tengo mejores charlas en el desayuno, nada más; la vida sigue igual. Después de toda la serie mi vida sigue siendo la misma, solo que hay más gente a mi alrededor que me reconoce y tengo que acostumbrarme a eso y a dar entrevistas. Todo lo que ha cambiado ha sido de manera positiva ya que siempre quise actuar y ahora lo hago ocho meses al año; es una bendición.

Se escucha como una persona muy sencilla. ¿En qué lo ha afectado interpretar a Dwight?

Soy un hombre muy simple; disfrutaba mucho de dormir sobre una sábana pero si tenía un buen café; ahora tengo una cama y eso es algo muy bueno. Sigo siendo el mismo.

¿Qué hay de Dwight en usted y viceversa?

Hay varias similitudes. Siempre pienso que cualquiera puede encontrar algo por qué luchar en su vida, no importa qué cosa sea: un amor, una relación, ser exitoso en la vida o tomar menos café. Así que cualquier cosa por la que puedas pelear es buena. Él es un luchador y eso es lo que tenemos en común.

¿Toda la locura de las grabaciones es un desgaste emocional para los actores?

Es un mundo muy oscuro, con circunstancias muy crueles y hay que encontrar la manera de apagarlo después del set. No puedo cargar con el maquillaje de Dwight todo el año, porque si lo hiciera mi novia posiblemente me mataría. Hay que hallar la manera de volver a la realidad.

¿Cómo se prepara psicológicamente para interpretar a Dwight?

Una de las grandes cosas que me ayudan es el maquillaje; cuando estoy ahí y me veo en el espejo entro en modo Dwight. Durante los momentos libres de la grabación escucho música y leo poesía, eso me pone vulnerable y me ayuda a romper el hierro que hay entre él y yo.

¿Cuánto dura el proceso de maquillaje?

Es relativamente rápido: entre 45 minutos y una hora.

¿Cree que sobreviviría a un mundo como ese?

¡Oh por Dios!, estaría muy asustado. Probablemente no lo haría porque es un mundo muy aterrador, doloroso, nadie es bueno y no hay felicidad. Me asustaría mucho y por eso soy agradecido de no estar ahí, de vivir en este mundo y ser una persona feliz.

¿Austin actuaría igual frente a Negan?

Sí, trataría de defender lo que amo y de buscar la forma de mejorar la situación.

¿Era fan del programa?

No lo era, nunca antes lo había visto. Por supuesto que había escuchado algo sobre él, pero siempre pensé que estaba en una galaxia muy muy lejana; pero nunca vi ni una vez el show .

Entonces, ¿cómo se sintió la primera vez que estuvo en el set de grabación?

¡Sumamente asustado! Ver todos esos zombis caminando a mi alrededor; eso me asustó mucho. Luego de firmar el contrato le pedí algo de wifi a mi vecino de al lado para verlo en línea y cuando lo hice me enamoré, pensé que era maravilloso. Ahora lo veo todos los domingos.

¿Cuál es su personaje favorito?

En este momento, definitivamente es Negan, lo amo. Es un maníaco y realmente lo amo por ser así.

¿Qué opina de la relación que existe de Dwight con Negan y Daryl?

Con Negan es como que se parecen mucho porque tratan de hacer que las cosas funcionen, aunque no sean las más buenas. En el caso de Daryl ayuda mucho la idea de que en algún momento en el fondo son iguales y Daryl le recuerda cómo era su vida antes de todo. Tomará un tiempo para que Dwight se dé cuenta de eso.

¿Cómo deben de sentirse los fans con respecto a Dwight?

Hago mi trabajo de la mejor manera posible para tratar de que empaticen con él, que lo entiendan sobre todo por lo que pasa en su alma. Él es un soldado solitario y espero que tengan mayor empatía con él; eso sería muy bueno.

¿Hay tensiones cuando algún personaje va a morir?

No realmente, es algo como que el set se llena de felicidad y amor para honrar al personaje. Celebramos las últimas semanas y tratamos de elevar los sentimientos para que el actor se lleve una buena impresión.

¿Hubo alguna muerte que lamentó más?

La de Glenn y Abraham; definitivamente, me sentí horrible porque fue muy rudo. También celebramos sus trabajos, así que hubo sentimientos encontrados.

¿Cómo fue la atmósfera detrás de cámaras durante esa escena?

No fue un estado anímico muy agradable. Hacía mucho frío en Georgia y se sentía la tensión en cada uno de los que estaban en la línea esperando el golpe. Fueron un par de días muy tristes, pero también hubo muchas bromas por parte de Steven Yeun y Michael Cudlitz.

Sentimos que muchos de los capítulos han sido muy lentos, ¿por qué sucede?

El show hace un gran trabajo; no todo debe de ser rápido porque cuando las cosas buenas vienen, son grandiosas. Debemos entender que hay muchos nuevos personajes, comunidades enteras formándose y los escritores deben de realizar un trabajo minucioso poniéndolos a todos en la historia y haciendo que aparezcan cosas emocionantes. El guion que se elabora debe de dar un soporte fuerte a las historias para que lo bueno sea extrabueno.

Los fans de The Walking Dead son muy exigentes...

Lo amo, es como ser un pequeño Beatle: todo el mundo está pendiente de nosotros. Los lectores de los cómics y los fans del show son los mejores amigos del mundo. No tienes idea de lo que siento cuando una persona se acerca a mí y me dice que me odia pero que también me ama. Todo eso es asombroso para nosotros, para todos los del show .











