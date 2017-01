‘The Walking Dead’ fue la serie más vista del 2016 en Estados Unidos

Durante el 2016, en Estados Unidos

El Mercurio de Chile. GDA Pese a que The Walking Dead registró una baja de sintonía durante la emisión de su sétima temporada, la serie creada y producida por Frank Darabont y basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman, sigue siendo la producción más vista en Estados Unidos, de acuerdo con un ranking publicado por el portal especializado en televisión y cine Indiewire.

Según esos datos, los 16 capítulos de The Walking Dead emitidos este año (correspondientes al sexto y sétimo ciclo) estuvieron presentes en la lista de las 100 transmisiones televisivas más vistas del 2016 en Estados Unidos, la cual fue liderada por el Super Bowl, con 48,1 millones de televidentes.

El capítulo más popular de The Walking Dead fue emitido el pasado 23 de octubre y marcó el debut de la temporada que actualmente está al aire.

The Day Will Come When You Won’t Be fue visto por 13.7 millones de personas, según cifras de la consultora Nielsen.

En dicho capítulo los productores apostaron al shock visual más que nunca, y las ejecuciones de Abraham y Glenn por parte de Negan se cuentan entre las escenas mas violentas y sádicas de las que la televisión tenga memoria.

LEA TAMBIÉN: 'The Walking Dead': repaso de 'The Day Will Come When You Won't Be', episodio 1 de la temporada 7

Por otra parte, la comedia The Big Bang Theory estuvo presente en la lista con 14 episodios y el drama Empire figuró con 10 capítulos.

Una sorpresa fue el número obtenido por Game of Thrones : solo tres capítulos lograron entrar al ranking de las 100 transmisiones más vistas en el 2016.

La más pirateada. Pero hay un conteo donde el drama medieval de Juego de Tronos sí encabeza la lista: el de las series más pirateadas.

Según publicó TorrentFreak , sitio que muestra las ficciones que más han sido descargadas ilegalmente en BitTorrent, el último episodio de la serie basada en la saga de George R.R. Martin fue compartido 350 mil veces en simultáneo, específicamente después del final de temporada.

De esta forma, el drama de HBO protagonizado por Kit Harington, Emilia Clarke y Peter Dinklage, se ubica en la primera posición de ese listado por quinto año consecutivo.

PUBLICIDAD

TorrentFreak aclaró que los números de descargas ilegales del 2016 no varió mucho en comparación a los años anteriores debido al auge que han tenido las plataformas de streaming , como Netflix y Amazon.

Tras Juego de Tronos la otra serie con más descargas ilegales fue The Walking Dead , mientras que en el tercer puesto se ubicó Westworld , la serie de ciencia ficción protagonizada por Anthony Hopking y que debutó este año en las pantallas de HBO.

El top 10 lo completa The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits y The Grand Tour , respectivamente. Esta última llamó la atención, ya que con solo sus primeros tres episodios emitidos, el programa conducido por los exTop Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May obtuvo 18,9 millones de descargas ilegales.