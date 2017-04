Especial 70 años de conciertos: Ellos vinieron, ¿se acuerda?

Revista Dominical

Era la época de las discotecas, de los dotados bailarines que atraían miradas a las pistas. Era también época de Ice Ice Baby y Gonna Make You Sweat .

Eran tiempos de ¡Hola Juventud! y de la oportunidad de la vida para Wárner Nájera: él y 11 amigos ganaron el concurso que organizó ese programa, cuyo premio era presentarse en el concierto de C+C Music Factory y Mellow Man Ace en el Palacio de los Deportes, en junio de 1991.

“Nos reunimos en un taller de mueblería en Desamparados y estuvimos ensayando como tres meses ahí”, recuerda Nájera.

“Imaginate, eramos todos carajillos, de 17 o 19 años. ¡Fue una experiencia mágica!”, agrega.

En aquel concierto no cabía un alma más. Entre el público estaba Miriam Pacheco, quien tendría unos 13 años y esa noche también coreó Mentirosa , del cubano Mellow Man Ace.

Sin embargo, al rebuscar entre sus recuerdos no salta nada de lo musical, sino más bien una pintoresca anécdota. “Mellow Man Ace era un tipo feo, pero subió a una muchacha al escenario y se la apretó. ¡Fue aquella cosa! Con eso generó que todo el mundo le aplaudiera e hizo el show ”, relata entre risas.

Cinco meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, Pacheco también acudió al concierto de Vanilla Ice, en el mismo recinto.

“Unas amigas y yo estábamos adelante, adelante, frente al escenario. El mae lo que hacía era brincar y ponerse en la pura orilla. Salió con un pantalón bombacho, tenis de colores y camiseta de colores neón”, rememora. “Él fue el show ”.

Probablemente, usted está escarbando entre su memoria porque no recordaba que estos artistas habían pisado escenarios nacionales.

¿Tenía presente que el país también fue sede de giras de Snow, Los del Río, Boy George, Jon Secada, Evanescence, Black Eyed Peas, Inner Circle, Big Mountain, The Outfield, América, Foreigner, Survivor, Starship, Christopher Cross, Men at Work, Toto, Creedence o The Village People?

De hecho, los australianos de Air Supply estuvieron en el Estadio Municipal de Tibás a finales de los 80. Sí, así como lo lee.

“Yo soy tibaseño. Uno decía: ‘¡Qué chiva, Air Supply en el estadio de mi pueblo! Era bien chistoso”, recuerda el productor y presentador Mauricio Alvarado.











