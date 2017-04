Especial 70 años de conciertos: Estampidas de furor

'Revista Dominical'

El pop se mueve entre nosotros como una materia que se transforma para amoldarse a eras, gustos, ideologías, y edades. Costa Rica ha sido parte de dicho fenómeno, que tiene la particularidad de cantarle a un núcleo ansioso alimentado por sobredosis de energía, inocencia y agradecimiento: los adolescentes. Este artículo no hace un recuento oficial de todos los artistas pop que han visitado el país, pero recuerda estrellas que estremecieron tantos espíritus.

Para empezar, se debe hablar de Miley Cyrus, quien se presentó el 21 de mayo de 2011. Su concierto en el Estadio Nacional evidenció un proceso que atravesaba la artista. Cyrus quería dejar atrás su imagen de Hannah Montana. O en palabras de Britney Spears, Miley tenía un mensaje: “I’m not a girl, not yet a woman”.

La noche fue un éxito, como se contó en La Nación en aquel momento, “sus pequeñas seguidoras quedaron impresionadas”.

Un año después llegó la madre de los monstruos, los desprotegidos, y los rebeldes, Lady Gaga, quien creó un lujoso refugio para gritar sin inhibición sus canciones. Gaga vino junto a 25 contenedores para su escenografía; todo llegó por barco.

La periodista Lysalex Hernández, recuerda aquella experiencia al cubrir el evento: “El concierto de Gaga fue una experiencia gratificante, pero estresante a la vez. Cubrirlo fue más intenso de lo esperado. Fue uno de los primeros conciertos que se realizaron en el nuevo Estadio Nacional, por lo que el Internet colapsó”.

Sin embargo, Hernández se quedó con un buen sabor de boca. “Fue una de las coberturas de mayor adrenalina, pues fue un montaje de alto nivel y sus pequeños monstruos, como la artista llama a su fans, impregnaron una energía inigualable”.

Luego de esto, el país fue parte de un evento que reunió a distintos artistas de géneros distanciados entre sí. Para inaugurar el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima, Alajuela, se convocó a Enrique Iglesias y a Capital Cities el 2 de mayo del 2015. Cada uno brilló a su manera. Iglesias mantuvo a la audiencia en un eterno llanto de nostalgia, y atravesó algunas de sus piezas más coreadas como Hero , y No me digas que no .

Así se consolidó una nueva era para el Parque Viva.

Ese año una noticia despertó los corazones de quienes consumen la esencia de este género a diario. Se confirmó que Katy Perry nos visitaría. Cubrir el concierto fue para el periodista Alessandro Solís, una gran aventura: “Fue la primera vez que presencié uno de esos conciertos de pop chicloso de alta magnitud, como los que dan en televisión. Con Perry es más importante el espectáculo que la música; usa pistas musicales aquí y allá, y cuando canta a veces no lo hace tan bien, pero es lo milimétricamente tejido del concierto lo que captura a las audiencias, especialmente las más jóvenes”.

Esto que Solís cuestiona, es algo que en ocasiones resume muchas presentaciones de artistas pop, en donde apoyado por bailarines, y un atractivo escenario, el intérprete no debe realizar tanto esfuerzo vocal. Pero hay grupos que destacan en este género, como lo es Maroon 5. Los estadounidenses se había presentado en 2012 en el Festival Imperial, así que cuando se anunció que regresarían, los fanáticos agotaron las entradas en días. Solís también tuvo la oportunidad de cubrir este concierto, en el que imperó la sensualidad del cantante principal, Adam Levine. “Escuchar canciones pegadoras de pop actual en vivo es algo que no sucede normalmente en Costa Rica; los artistas visitan el país ya en la tercera edad o cuando su éxito en grandes mercados bajó, pero poco a poco –con ejemplos como Maroon 5– el público costarricense recibe a artistas que están en su pico de popularidad”.

Algo así sucedió con el último artista internacional pop que convocó a centenares de fanáticos. El pasado lunes se presentó en el Estadio Nacional, Justin Bieber.

Manuel Herrera, periodista de La Nación , comentó cómo fue estar en tan magno evento: “Había expectativa no solo entre los fanáticos, sino en el mío como periodista, por la magnitud que podría significar el show ; sin embargo como artista decepcionó. Todo el espectáculo fue llamativo, aunque tampoco llegó a lo espectacular”.

Al parecer, y según lo que se dice, el artista pisó el escenario con poca energía y cansado, algo que ninguno de los asistentes demostró, con su euforia y extrema felicidad, un síntoma que por siempre definirá el pop, el pan más dulce y caramelizado de todos los días.











