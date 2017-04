Especial 70 años de conciertos: Aquí se habla y se canta en español

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Corría 1986. Luis Alberto Monge era el presidente de Costa Rica y su esposa, Doris Yankelewitz dejaba sus funciones como Primera Dama para atender una visita muy particular en Casa Presidencial.

El grupo puertorriqueño Menudo visitó el país para ser parte de una campaña en contra de las drogas que promovió la Presidencia en conjunto con las altas autoridades de Puerto Rico y así, los Menudo (con Ricky Martin incluido), hicieron sus sexis pasos de baile para enloquecer a decenas de chiquillas que se acercaron –tal vez por primera y única vez en sus vidas– a las instalaciones presidenciales de Zapote.

La locura fue máxima en el lugar y los medios de comunicación se encargaron de reportar lo sucedido. Así ha pasado con La Nación desde que nuestro pequeño país se convirtió en parada necesaria para que artistas de habla hispana presenten sus producciones.

¡Porque aquí se canta primero en español!

Aunque la cobertura de la música ha mutado gracias a Internet y el apogeo de las redes sociales, la pluma de expertos cronistas musicales ha acompañado a los fanáticos en la resaca de los conciertos de grandes como Chayanne, Luis Miguel, Julio Iglesias, Mercedes Sosa, Menudo, Los Chicos, Facundo Cabral... y la lista sigue más recientemente con Marc Anthony, Ricardo Arjona, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Gilberto Santa Rosa o Shakira.

La Nación ha tenido accesos a los artistas ya sea antes o después de sus presentaciones, aunque, como comentamos anteriormente, ahora las redes facilitan o alejan a las estrellas.

El periodista Gerardo González cubrió la fuente musical en la revista Viva de La Nación durante ocho años. Vivió grandes oportunidades de generar opinión a partir de la música y rememora con especial cariño algunos pasajes importantes de su trabajo como cronista. “Tal vez unos de los conciertos que más recuerdo fueron dos que cubrí de Alejandro Sanz. Es un artista de primer nivel y su presentación tanto en montaje como en sonido, o juegos de luces es espectacular”, dijo González.

El comunicador afirmó que la objetividad siempre ha sido pieza fundamental en el trabajo de La Nación , no solo en temas de acontecer diario, sino en los espectáculos. “El primer concierto al que fui fue a uno de Maná, no me gustaba la banda pero fui con el cometido de informar lo que sucedió y terminó gustándome mucho su propuesta en escena”, afirmó.

Para el recuerdo...

En temas de conciertos internacionales el trabajo de los redactores a lo largo de los años ha sido el de acercar al público con el artista. La Nación, de manera creativa, ha llevado por sus páginas a vivir en primera persona las presentaciones más memorables de músicos en español que han visitado al país.

El guatemalteco Ricardo Arjona , por ejemplo, tiene una relación muy íntima con los ticos y, según recuerda el productor Juan Carlos Campos de la empresa One, nuestro país fue uno de los primeros en abrirle las puertas al compositor para que expusiera su trabajo. Lo mismo sucede con Chayanne, que causa una locura impresionante cada vez que viene porque, como reseñó el conductor del programa Hola Juventud Nelson Hoffman, se desarrolló un cariño especial desde que venía con Los Chicos, allá por los 80.

El caso del chapín hay que destacarlo. Viene hasta por doble fecha y sigue llenando estadios como sucedió en 1994 cuando presentó su disco Historias en dos noches seguidas en el Palacio de los Deportes, en Heredia. Esa fue su segunda visita oficial a Costa Rica. Además, fue la primera ocasión en la cual un concierto contó con una póliza de seguro como medida de prevención. Hay que recordar que una semana antes de que Arjona cantara en Heredia, un joven había fallecido en el concierto de la banda Aerosmith en el Estadio Nacional.

La voz romántica de Latinoamérica, Luis Miguel, estuvo acá en varias ocasiones cuando su carrera alcanzaba el mayor éxito: durante la época del disco Romance (1991). Según escribió entonces el periodista Juan Fernando Cordero, el artista mexicano se embolsó un total de $35.000 (unos ¢4 millones del momento).

En 1994, Viva reportó que el italiano Eros Ramazzotti llegó a Costa Rica para un espectáculo en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, y que para esa ocasión, el artista trajo un equipo de 100 toneladas de peso que arribó al país en un Antonov 124-100 “el avión más grande que haya aterrizado en Costa Rica y el segundo más grande del mundo”.

A este recital, parte de la gira Cosas de la vida , llegaron 25.000 personas. El italiano cobró $80.000 (más de ¢12 millones al tipo de cambio del momento) y el grupo nacional invitado al show , aunque no se presentó por problemas técnicos, fue Marfil.

“Ese fue uno de los conciertos más importantes en la historia del país porque era un artista que estaba en el punto más alto de su carrera y llegó con un despliegue técnico de gran magnitud. Además, el contenido de sus canciones era muy importante”, recordó Hoffman, quien también tuvo la oportunidad de entrevistar a Eros en el hotel San José Palacio. “En esos tiempos eran más accesibles los artistas con la prensa, dependían de la cobertura y visitaban medios y aceptaban las entrevistas. Era mucho mejor hacer el trabajo en esos tiempos”, agregó.

Uno de los recuerdos imborrables en la memoria de la música latina fue la presentación de Juan Luis Guerra en 1992, junto a su banda la 4:40. Aunque después de eso el dominicano ha visitado suelo tico en otras ocasiones –siempre con un éxito rotundo–, la lluvia y el desorden en aquel concierto fueron noticia por un retraso de tres horas en el arranque. “El control escapó de las manos de las autoridades en cuanto se abrieron las puertas, pues un total de 100 efectivos de la Guardia Civil resultaron insuficientes (...)”, narró el periodista José David Guevara.

Ese mismo año, el español Julio Iglesias sacudió las noticias nacionales por el monto que se cobró para su concierto. Según la información, los enamorados que fueron a escuchar a Iglesias desembolsaron entre ¢12.000 y ¢20.000. “El costo más alto cobrado en el país”.

El productor Mauricio Alvarado afirma que en aquellas épocas los artistas eran mucho más relajados en sus visitas y que ibana centros nocturnos o aprovechaban su estadía para hacer turismo recreativo.

De trovadores

La música trova también ha sido parte fundamental del gusto del público costarricense y sus representantes lo han sabido.

En medio de las explosiones pop, románticas y tropicales también hubo y hay espacio para algo más poético.

Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat son casos clásicos. Ambos han aprovechado sus espacios y tienen una larga relación con los ticos. Han venido por separado en muchas ocasiones y juntos una vez.

Otro gran recuerdo es el paso de Mercedes Sosa por aquí. La Negra ofreció, en 1995, un recital gratuito (para cerca de 150 personas) en el auditorio del Cenac, en San José. La argentina, según dijo La Nación , ofreció el espectáculo gratis para aquellos que no pudieron pagar el alto precio de las entradas al show privado, pero aquello se descontroló por la gran cantidad de personas que asistieron.

Lo más reciente.

Ricky Martin , con toda su sensualidad, encantó a sus fans. “Fue el mejor concierto pop que se haya visto aquí”, se escribió en la portada de Viva al día siguiente de su paso por el estadio Saprissa, el 20 de febrero de 2007.

“El esperado regreso del boricua a suelo tico no estuvo a nivel de las expectativas de su público, simplemente porque nadie podía esperarse un profesionalismo de tan alto nivel. Martin le dio a los costarricenses el lugar que cualquier público se merece, y por eso, su espectáculo fue perfecto de cabo a rabo”, redactó Víctor Fernández en esa ocasión.

Shakira llegó al nuevo Estadio Nacional, en La Sabana, para su inauguración. La colombiana fue el cierre de una jornada intensa de espectáculos para festejar que el mundo deportivo (y también el de la música) tenía un recinto con todas las cualidades de nivel internacional para sacarle el provecho. Sin embargo, con el éxito Waka Waka a cuestas, a Shakira no le fue muy bien en su presentación porque sufrió de problemas técnicos.

Hablando de estrellas siempre vigentes, Marc Anthony es un constante invitado al país. Sí, viene mucho, pero su público insaciable siempre lo recibe por todo lo alto y no es para menos, porque el boricua responde también con amplia calidad.

Aquí se habla español y la música en nuestro idioma es respetada, disfrutada y gozada. Y prueba de ello se ha registrado en La Nación para la historia.











