Miss Costa Rica Carolina Rodríguez ya viaja al Miss Universo

Tica salió este martes 10 de enero hacia Filipinas

Miss Costa Rica 2016, Carolina Rodríguez, emprendió este martes su viaje rumbo a Manila, Filipinas, sede de la edición 2016 del Miss Universo.

El certamen de belleza internacional elegirá a su nueva representante el próximo 29 de enero; sin embargo, las 86 candidatas comenzarán a arribar al país asiático a partir de este 12 de enero para iniciar con las actividades previas a la gala final.

Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cerca de las 7 a. m. de hoy. Vestida cómodamente y con su infaltable sonrisa, la alajuelense de 27 años de edad, portó la banda del Miss Costa Rica y ondeó con sus manos la bandera nacional.

LEA TAMBIÉN: Carolina Rodríguez: ‘En el momento en que no me sienta favorita, ya empecé a perder’

"Los sueños son la meta, la imaginación el transporte, la realidad el punto de partida... Hoy partimos y damos inicio a una mágica y maravillosa experiencia... Perseverancia, esfuerzo, determinación y fe me acompaña en este increíble sueño hecho realidad... Es hora de disfrutar y luchar para Costa Rica esta maravillosa bendición. Gracias Dios, familia y amigos por ser mi escudo protector. Nos vemos Filipinas", compartió la costarricense en una publicación que realizó en sus perfiles de Facebook e Instagram, previo a comenzar el vuelo.

La profesional en Enseñanza y Traducción del Inglés viajó sola y arribará a Manila durante la madrugada del miércoles, según compartió ella misma en otra publicación en Facebook.

Aunque la soberana de la belleza costarricense viajó sola, una semana antes de la final se reecontrará con su familia y amigos, quienes la acompañará en algunas actividades previas a la noche de coronación y en esa gala.

"Me voy sola y una semana antes de la final se van mi papá y mi mamá, mi novio, mis cuñadas, unos amigos de Estados Unidos y otros de Australia. Son cerca de 13 personas las que viajarán", comentó Rodríguez el viernes anterior.

Ese mismo día, la costarricense afirmó que además de clasificar, una de sus expectativas es exponerle al mundo la verdadera esencia del tico.

ADEMÁS: Carolina Rodríguez se coronó Miss Costa Rica en su segundo intento

"(La expectativa es) Clasificar. Siempre me gusta pensar en grande porque también grandes serán los resultados. En el momento en que no me sienta favorita, ya empecé a perder. Voy positiva, segura de lo que he logrado, de lo que quiero y de lo que puedo lograr. Cada año la organización del Miss Universo tiene un prototipo de mujer, espero encajar en lo que ellos buscan", afirmó en ese momento.

Cabe resaltar que la organización del concurso internacional completó los datos de Carolina Rodríguez el fin de semana anterior en su portal web oficial; empero, presentaron a la tica como Carolina Durán (su segundo apellido) y no Rodríguez. Hasta el momento el sitio no corrige el dato.

Además del nombre y la fotografía, el perfil de la tica en missuniverse.com agrega una biografía de la costarricense donde destaca su formación profesional, su pasado como deportista y las obras de ayuda social que ha impulsado desde, incluso, antes de coronarse como Miss Costa Rica, el 19 de agosto pasado.

LE PUEDE INTERESAR: Página oficial de Miss Universo se equivoca con nombre de Miss Costa Rica

Vea en este Storify detalles del Miss Universo 2016











Comparta este artículo Entretenimiento Miss Costa Rica Carolina Rodríguez ya viaja al Miss Universo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Miss Costa Rica Carolina Rodríguez ya viaja al Miss Universo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.