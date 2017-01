Carolina Rodríguez: ‘En el momento en que no me sienta favorita, ya empecé a perder’

Miss Costa Rica 2016 conversó con Viva previo a partir al Miss Universo

Renunciar a su trabajo en la transnacional IBM para atender las responsabilidades que implica ser Miss Costa Rica, refleja la seriedad con la que Carolina Rodríguez asumió la corona que ganó el 19 de agosto anterior.

Un mes después de haberse convertido en la mujer más bella del país, la alajuelense de 27 años de edad, informó a sus jefes que dejaría de laborar para concentrarse en su preparación con miras al Miss Universo y, además, encaminar la agenda de trabajo que se planteó semanas después de alcanzar el triunfo.

“No era que me sentía incapaz de hacerle frente a todas las responsabilidades, pero si daba el cien por ciento en mi trabajo no le podía dar el cien por ciento al Miss Costa Rica, y necesitaba dedicarle toda mi atención a una sola cosa, entonces decidí enfocarme en mi reinado, que representa uno de mis grandes sueños”, explicó.

Desde ese momento, la aficionada a la natación trazó la ruta con la que enfrentará el Miss Universo. El plan fue más allá de los cuidados físicos de rigor.

“En esta preparación ha sido fundamental las causas sociales. Ellos (la organización del Miss Universo) quieren a una mujer que aporte, que tenga una historia qué contar y que no solo sea una cara y un cuerpo bonito… He tomado clases de dicción, de pasarela y no he dejado de hacer ejercicio, de tonificar y de cuidarme en la alimentación, pero también me he preparado a nivel psicológico, mental y emocional, y me he preocupado por conocer lo que pasa en Costa Rica y en el mundo para emitir opiniones”, refirió Rodríguez.

Tras semanas de trabajo, la simpática joven comenzará este martes 10 de enero su viaje con destino a Filipinas –sede del Miss Universo 2016– y más que implementos de belleza y el sueño de triunfar en la gala del 29 de enero, en su corazón cargará el deseo de poner el nombre de Costa Rica en alto y de externarle al mundo la esencia del tico.

Previo a iniciar su trajín, Rodríguez conversó con Viva acerca de lo que ha significado ser Miss Costa Rica, sus expectativas en el certamen mundial y de quienes la acompañarán en, hasta ahora, la más grande aventura de su vida.

¿Cómo le ha cambiado su vida el Miss Costa Rica?

Más que todo ha sido a nivel de exposición, porque ahora la gente te ve y evalúa como figura pública, pero en lo personal sigo siendo la misma Carolina: hago las mismas cosas, tengo los mismos amigos… Sigo siendo una mujer centrada, respetuosa y objetiva que se toma muy apecho sus responsabilidades.

Ser Miss Costa Rica era su sueño ¿era lo que imaginaba?

A la hora de cumplir el sueño sí llena una expectativa, pero hay cosas en el camino que cambian y que no necesariamente son lo que uno quiere, como la falta de apoyo y las críticas de la gente, pero soy una mujer madura e inteligente que ha aprendido a vivir con eso. Ser Miss Costa Rica es una experiencia muy bonita que te enseña a tener carácter, paciencia, independencia y dependencia, a la misma vez.

¿Cómo ha sido su relación con los organizadores del Miss Costa Rica?

Gracias a Dios ha sido buena. Nos hemos llevado bien. Soy una persona respetuosa que tengo mis valores y uno de mis principios a los cuales me apego es tratar a los demás como me gusta que me traten a mí . Ellos conmigo se han portado bien.

En su plan de trabajo como miss ¿cómo le ha ido?

Ha sido un trabajo progresivamente lento pero se ha estado logrando. Siento que no puedo cambiar el mundo en uno, dos o tres meses, pero las cosas que he podido hacer sí han tenido impacto en mí y otras personas. He realizado muchas obras sociales enfocadas en los damnificados del huracán Otto, en el programa Lloverá comida que es con la indigencia, con el Hospital Nacional de Niños; me he mantenido muy activa en el cuido del medio ambiente como sembrar árboles, limpiar ríos. Retomaré el trabajo cuando regrese (del Miss Universo) si Dios así lo quiere, porque no sé que me tiene preparado Él allá.

¿En qué ha enfocado su preparación para el Miss Universo?

He tomado un poquito de todo. No me gusta dejar algo a un lado porque a la hora de la verdad puede que ese ‘algo’ sea lo que más necesitaba, entonces he tomado tiempo a todo: desde prepararme físicamente hasta intelectual, psicológica, mental y emocionalmente.

¿Qué emociones hay previo al viaje del martes?

Esta semana que pasó fue estresante porque hubo que coordinar con los patrocinadores todo lo que tengo que llevar, pero estoy muy contenta porque comenzaré a vivir un sueño. No es cualquier mujer la que puede ir a un Miss Universo y vivir la experiencia, por eso me siento muy bendecida, feliz y emocionada y creo que los nervios comenzarán cuando esté en el aeropuerto.

¿Quién la acompañará?

Me voy sola y una semana antes de la final se van mi papá y mi mamá, mi novio, mis cuñadas, unos amigos de Estados Unidos y otros de Australia. Son cerca de 13 personas las que viajarán.

¿Cuánto la tranquiliza ese apoyo?

Creo que es una bendición y a la misma vez me da ese sentido de paz; sin embargo, también representa cierta presión porque es gente que te ha apoyado muchísimo y uno quiere darle lo mejor. Quiero que ellos vean que llamen a Costa Rica en el top 15 .

Teletica tramita para que Karina Ramos (Miss Costa Rica 2014) los represente en la organización. ¿Se apoyaría en ella?

Gabriela (Alfaro, gerente de Imagen de Teletica) me comentó que Karina iba para Filipinas y me dijo que había posibilidades de que ella me ayudara con entrevistas, yo no sabía nada ni he hablado con Karina, pero si fuese el caso ella es mi compatriota, tiene experiencia en el Miss Universo y se maneja en los medios de comunicación. Es una persona de la que me apoyaría.

¿Le ha pedido consejos a algunas exreinas?

¡Claro! He hablado con Brenda Castro (2015), con Johanna Solano (2011), con Fabiana Granados (2013). Karina en su momento también me aconsejó.

¿Cuál es su expectativa en el certamen mundial?

Clasificar. Siempre me gusta pensar en grande porque también grandes serán los resultados. En el momento en que no me sienta favorita, ya empecé a perder. Voy positiva, segura de lo que he logrado, de lo que quiero y de lo que puedo lograr. Cada año la organización del Miss Universo tiene un prototipo de mujer, espero encajar en lo que ellos buscan.

¿Viaja con alguna estrategia?

Ser yo misma y disfrutar del proceso en todo momento. Quiero que la gente me conozca.

¿Conoce algo de sus competidoras en el Miss Universo?

Será allá cuando me dé cuenta quién es quién. De nada sirve la belleza sino se tiene el nivel mental necesario para cargar una corona universal.

¿Llevará algún amuleto para la suerte o algo especial en las maletas?

No tengo amuletos. Tengo mi fe bien puesta en Dios. Soy una mujer muy creyente en Dios y esa es una de mis grandes fortalezas. Sí llevo una foto de mi familia y en mi corazón los nombres de muchas personas que me han apoyado. Entre las curiosidades que llevo está la miel de abeja que me fascina comer, algunos atunes y artículos personales como aceite de Rosa Mosqueta para la piel.

El traje de fantasía siempre desata una ola de críticas. ¿Cómo considera que reaccionará la gente este año?

No sé. No leo mentes. No sé que vayan a opinar o decir porque todos pensamos diferente. Habrá quienes están deseando que aparezca para criticarlo y habrá otros que no. Estoy en una posición en la que siempre me van a criticar. Lo que representa el traje es algo con lo que me siento a gusto porque refleja el trabajo, el cuido al medio ambiente y la biodiversidad de Costa Rica.

En la mira. Un equipo del Miss Universo visitó a Carolina Rodríguez a inicios de diciembre para grabar algunas cápsulas sobre ella, que servirán como promocionales del concurso. Los videos tuvieron como locación destinos turísticos del país y mostraron la exuberante flora y fauna.

