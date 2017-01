Tras Emmy, Grammy y Tony, Lin-Manuel Miranda va por un Óscar

Tras haber ganado premios Emmy, Grammy y Tony, Lin-Manuel Miranda se acerca al llamado estatus EGOT (por las siglas de estos premios) con su nominación al Óscar a la mejor canción original.

El creador de Hamilton recibió el martes la candidatura por el tema How Far I'll Go, que compuso para la cinta animada de Disney Moana.

"Estoy emocionado de poder ir a los Óscar, honestamente", afirmó el dramaturgo y músico de origen puertorriqueño.

"No voy a ser ni un poquito modesto al respecto. He sido un fan de la ceremonia de los Óscar desde niño; solía aprenderme los monólogos musicales de Billy Crystal".

Por sus musicales de Broadway Hamilton e In the Heights, Miranda ganó tres Tony y dos Grammy. Recibió un Emmy con el compositor Tom Kitt a la mejor música y letra original por los Premios Tony de 2013.

Su competencia en los Premios de la Academia incluye a otro galardonado músico: Justin Timberlake. El exintegrante del grupo de chicos NSYNC, que ha ganado 9 Grammys y 4 Emmys, recibió el martes su primera nominación al Óscar por su éxito Can't Stop the Feeling! de la cinta animada Trolls.

Sting y J. Ralph también fueron postulados por The Empty Chair de Jim: The James Foley Story, dándole a Sting la cuarta candidatura al Premio de la Academia de su carrera.

Audition (The Fools Who Dream) y City of Stars de la exitosa película musical La La Land, ambas de Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul, completan la lista de candidatas al Óscar en la categoría. City of Stars ganó el Globo de Oro a principios de mes, superando los temas de Miranda y Timberlake.

Miranda, de 37 años, se encuentra actualmente en Londres filmando Mary Poppins Returns.

Dijo que no se había percatado que hoy era el anuncio de las nominaciones.

"Estoy tan revuelto con los husos horarios", dijo.

Manifestó que escribir la música para Moana, que también fue nominada a mejor cinta animada, fue para él un sueño hecho realidad.

"Quería escribir una canción para Disney desde que tenía 9 años, cuando Sebastián el cangrejo (de La sirenita) comenzó a cantar música calipso. Eso me cambió la vida.

"Este es el resultado de tres años de trabajo, dos de los cuales estuve simultáneamente en un espectáculo de Broadway, así que es una alegría enorme poder celebrarlo ", dijo. "Es realmente emocionante".

Timberlake comparte su nominación con Karl Johan Schuster y Max Martin, quien el año pasado compitió por el Óscar a la mejor canción original por coescribir Earned It de the Weeknd para Fifty Shades of Grey.

Los nominados del año pasado también incluyeron a estrellas de la música como Lady Gaga y Sam Smith, quien se alzó con la estatuilla por Writing's on the Wall de Spectre.

La ceremonia de los premios Óscar, en su 89na edición, se transmitirá en vivo el 26 de febrero desde Los Ángeles.

