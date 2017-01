'La La Land' alcanza récord con 14 nominaciones en los premios Óscar

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

San José (Redacción)

La Academia anunció la mañana de este martes los nominados a los premios Óscar, los más prestigiosos de la industria del cine.

La La Land, película ganadora del Globo de Oro y dirigida por Damien Chazelle, domina las nominaciones con 14 postulaciones. De esta manera, este aplaudido musical empata con Titanic (1997) y All About Eve (1950), las películas más postuladas en la historia del Óscar.

Veremos como le va a La La Land en la gala de premiación, el 26 de febrero, pues Titanic conquistó once estatuillas y All About Eve seis.

La La Land fue postulada a mejor película y le mereció candidaturas a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling y su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle. Las otras aspirantes a mejor película son: Moonlight, Arrival, Manchester by the Sea, Hell or High Water, Lion, Fences, Hidden Figures y Hacksaw Ridge.

La La Land se estrena este jueves en Costa Rica.

Conozca a continuación la lista completa de nominados.

Mejor película

Mejor director

Mejor actor principal

Mejor actor de reparto

Mejor actriz principal

Mejor actriz de reparto

Mejor fotografía

Mejor edición (montaje)

Mejor documental

Mejor documental corto

Mejores efectos visuales

Mejor diseño de producción

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

Mejor canción original

Mejor banda sonora

Mejor maquillaje

Mejor diseño de vestuario

Mejor película animada

Mejor corto animado

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor corto documental

Mejor corto de ficción

