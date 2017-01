El crítico de cine de 'La Nación' comenta los nominados al Óscar 2017

Anunciados en Los Ángeles

La sorpresa más agradable de las nominaciones a los galardones Óscar que se entregarán el 26 de febrero, para premiar lo que se considera lo mejor de la industria de Hollywood, no es la presencia de La La Land, con nada menos que 14 postulaciones, sino la intromisión de un producto que las propias distribuidoras de cine tenían por ahí, sin mayor especulación.

Creo que el gran ganador de estas nominaciones es el filme titulado para América Latina como Sin nada que perder y para España como Comancherías. Su título original Hell or High Water. En Costa Rica, luego de que vi esta excelente película por medio nada ortodoxo, pregunté a distintas distribuidoras y en ninguna me dieron información de si vendría a Costa Rica (ni siquiera sabían de ella). Sin nada que perder, como lo dice su título, logra cuatro postulaciones y la de mejor película entre ellas, más una nominación muy justa: la de Jeff Bridges como mejor actor de reparto.

Por lo demás, lo de La La Land, un musical renovado en arte visual, es poca sorpresa. La Academia y, en general, la cinefilia estadounidense tienen un arraigado e histórico amor por sus musicales, como en este caso. Fuera de Estados Unidos, dichos musicales no tienen tanta suerte, no importa la cantidad de estatuillas que ganen.

El resto era y es totalmente predecible, donde el cine de habla castellana mantiene su acostumbrada ausencia. Es el director chileno Pablo Larraín quien toma alguna presencia por la nominación de Natalie Portman en su película Jackie. El cine escandinavo, que lamentable no llega a nuestro país como debiera, vuelve a sentirse con el premio al cine en idioma que no sea el inglés (con Suecia, A Man Called Ove, y Dinamarca, A Land of Mine). En los países escandinavos se hace ahora uno de los mejores cines, incluso comparando con Hollywood.

Una presencia de aplaudir es la del filme iraní El cliente, en cartelera en Costa Rica. El renglón "más animado" lo es el de mejor película animada, por la buena calidad de los cinco filmes elegidos, ahí sí está pareja la cosa y de difícil predicción. Muchos creen que el ganador será Zootopia sin olvidar a Kubo. Por lo demás, el resto es como los misterios del rosario católico, que quien lo reza mucho ya no piensa en el supuesto misterio. Hollywood seguirá siendo igual a sí mismo.

También incluimos la opinión del filólogo y forista de cine Sergio Beeche Anteza

Luego de un año de controversia por no haberse nominado a personas de color en el Óscar pasado, esta vez hay siete personas de color entre los nominados de actuación.

En especial la sorpresiva Ruth Negga, en Loving, un filme sobre un matrimonio interracial con actuaciones sutiles que no parecían tener mucho empuje para ser nominados. Ahí, Isabel Huppert se cuela entre lo mejor de Hollywood con su interpretación en Elle. Hasta Meryl Streep queda en lista –por Florence Foster Jenkins– luego de su discurso sutilmente político en los Globos de Oro.

Un par de sorpresas en actor secundario: Lucas Hedges, de tan solo 20 años, recibe nominación por su papel el Manchester by the Sea. Y Michael Shannon consigue estar en lista por interpretar al detective en Animales nocturnos.

Mel Gibson hace un regreso triunfante luego de diez años de no hacer una película con el filme de guerra y paz, Hasta el Último hombre (Hacksaw Ridge): tiene 5 nominaciones, incluyendo director, actor y película.

La película griega Langosta (The Lobster), de Yorgos Lanthimos, logra estar en la lista de mejor guion original. Por Fences, película dirigida y protagonizada por Denzel Washington, es Viola Davis la que tiene las de ganar actriz secundaria por su papel que y había interpretado en la obra de teatro en Broadway. Fences y Hell or High Water (Comanchería) aún no aparecen en listas de las distribuidoras.

