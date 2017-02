‘Lion’: el conmovedor retrato de una búsqueda en Google Earth

Filme TIENE seis nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película

En Lion ( Un camino a casa , 2016), filme que se estrena hoy en los cines ticos, un joven indio utilizará la herramienta web para un propósito que parece inalcanzable: encontrar a su familia biológica 25 años después de haberla perdido.

Con Dev Patel ( Slumdog Millionaire ,2008) y Nicole Kidman a la cabeza del reparto, Lion es una historia basada en hechos reales. Tiene como origen el libro Un largo camino a casa (2016), de Saroo Brierley, quien en primera persona relata el día que perdió a su familia y cómo luchó fervientemente por encontrarla.

Antes de dar más detalles es justo decir que la cinta, dirigida por el cineasta Garth Davis, transpira calidad y lo demuestra con seis nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película, mejor actor de reparto (Patel) y mejor actriz de reparto (Kidman).

Así como el libro, el niño que desea hallar a su familia se llama Saroo. Con tan solo cinco años, el chico se pierde en las calles de Calcuta y allí comienza su desventura.

El prólogo del libro describe así aquel doloroso momento: “Imagina tener cinco años, saber poco más que tu nombre y no haberte aventurado nunca más allá de los confines del pueblo en el que vives. Imagina perder de vista a tu hermano, entrar por error en un tren, viajar por un tiempo que parece infinito y, al final del camino, verte catapultado a la ciudad más pobre y caótica del mundo: Calcuta”.

Todo eso le pasa a Saroo, que por cuestiones del destino termina siendo adoptado por una acomodada pareja australiana: John (David Wenham) y Sue Brierly (Kidman).

Todo muy bien, pensaría cualquiera, tiene todo lo que necesita, pensarían otros. Pero la cabeza de Saroo –quien, hecho un hombre, es encarnado por Patel–, grita una cosa muy diferente.

“¿Tienes idea de cómo es? Como todos los días mi hermano real grita mi nombre y yo lo escucho”, exclama desesperado Saroo, cuya mente está anclada al pasado.

Él tiene recuerdos recurrentes de su niñez pasada y no tardará mucho en disponerse para buscar a su familia.

“Saroo crece en un pueblo muy pobre en la India, pero en medio de eso tiene una madre amorosa y luchadora. Él fue arrancado de esa realidad y llega a otra que tan bien es muy buena, pero que a la vez lo cuestiona”, dice Patel.

“Lo tengo todo en la vida, posibilidades, todo, pero en el fondo mi personaje recuerda que viene de una realidad muy distinta y que no puede ni quiere escapar de ella. No puede vivir en paz”, añade.

Crisis-amor. El caso es que lo de Saroo se convierte en una obsesión, que, inevitablemente, golpea a su familia adoptiva. Principalmente, se aleja de Sue, con quien siempre fue muy unido, y es allí donde el personaje de Kidman entra en crisis.

“Cuando Saroo comienza a buscar hasta la obsesión, empieza a notar una tensión entre la alternativa de elegir su pasado y sacrificar el presente”, explicó Garth Davis, según reportó a la agencia AFP.

Sue, como buena madre, quiere protegerlo. No comprende lo que sucede en su cabeza ni mucho menos sus repentinas decisiones.

“Para mí, esta película trata sobre esos puentes de conexión que construyen las madres con sus hijos, independientemente si estas son biológicas o adoptivas”, dijo Kidman en una entrevista con EFE.

Precisamente, Kidman tiene dos hijos adoptados, por lo que la conexión maternal con el personaje de Sue le resultó brutal.

“Yo no soy ella. Me limito a hacer de Sue y es lo que quería. La suya es una historia especial, inusual. Pero en lo que conectamos es en la idea del amor incondicional. Cuando interpretas una película así, te das cuenta del poder brutal de amor. Ese amor que se ve en la película me mata”, añadió Kidman.

Otra que se ve tocada por la situación de Saroo es su novia Lucy, que en la película es encarnada por la actriz Rooney Mara ( The Girl with the Dragon Tattoo , 2011).

Viaje social.Lion lleva a la audiencia al corazón de los barrios pobres y ruinosos de India pero también encuentra la belleza en los paisajes y en las visiones mentales que Saroo entabla a través de sus recuerdos.

Davis explicó que esta visión de los lugares fue inspirada por la “conexión psicológica de Saroo y su madre biológica” y el uso particular que el joven hizo de la aplicación Google Earth para encontrar su hogar.

Para el realizador del filme, ver Lion es también una ocasión para tomar conciencia de aquellos niños perdidos o separados de sus padres en todo el mundo.

“Me volví más consciente de la situación de estos niños. En la actualidad hay muchos y están muy necesitados”, declaró Davis, quien pidió a sus productores contactar organismos de beneficencia para ayudarlos a través del filme.

