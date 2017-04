James Gunn: de la floja 'Scooby Doo' al poderoso mundo de los 'Guardianes de la Galaxia'

Filme estadounidense se estrena hoy jueves en los cines ticos

Antes de saltar al cine y conquistar a miles de fans alrededor del mundo, los Guardianes de la Galaxia eran unos superhéroes del montón. Aún peor le pasaba a James Gunn, quien además de no tener ni un miligramo de justiciero, antes de Marvel era un cineasta que 'ni fu ni fa'.

De hecho, antes de escribir los graciosos y ingeniosos textos de Rocket Racoon y Star-Lord para la saga de Marvel, lo más pintoresco en su currículum como guionista era el remake en live action de los quemados chistes de Scooby Doo.

Gunn empezó su carrera en Hollywood como un escritor promedio. Películas mediocres como Scobby Doo (2002) y su descartable secuela, así como Tromeo y Julieta (1996) y el filme de superhéroes The Specialist (2000), brotaron de una pluma que no parecía nada prometedora.

Este historial algo bizarro y poco exitoso para las masas no parecía buena carta de presentación para este talentoso hombre, oriundo de San Luis, Misuri.

"Tanto como guionista o como director, las películas que hizo antes de Guardianes de la Galaxia pasaron sin pena ni gloria. Las pudo haber hecho cualquier perico de los palotes, es así de claro", dijo Erick Fallas, crítico de cine.

Como director, Gunn probó suerte con una película de terror llamada Slither (2006) y una comedia de negra de título Super (2010). Esos fueron sus retoños antes de saltar a la primera fila del estrellato.

Super gustó a unos, no tanto a otros, pero digamos que, antes de Guardianes de la Galaxia, fue el coqueteo más digno con el mundo de los justicieros.

No se tiene claro cómo fue que Marvel fijó los ojos en Gunn, pero lo importante es que lo hizo y pegó un home run tan solo en el primer intento.

"Lo que pasó con Guardianes de la Galaxia es que Gunn, mágicamente, encontró los personajes adecuados para imprimir su sello. Así se convirtió en unos de los directores del momento y Marvel salió ganando", expresó Fallas.

"Él, por su estilo, es un director ideal para esa saga. La dosis de humor y acción que le imprime es genial. Es más, luego de terminar esta saga, hay que tener cuidado porque se lo pueden pelear compañías como LucasFilms o el mismo DC Cómics. Yo lo veo dirigiendo Flash o Suicide Squad, sería buenísimo", agregó Fallas.

Otro elemento que hace grande a Gunn es que se ha convertido en una especie de gurú musical. Los soundtracks de ambas películas (Vol. 1 y Vol. 2) fueron curados por él, reuniendo en dos casetes –Awesone Mix 1 y Awesone Mix 2– joyas de los años 70 que han logrado hacer um poderoso click con fans entre los 30 y 40 años.

Lo mejor de todo, es que no solo hace sonar la música como telón de fondo, sino que la mezcla en la trama misma con un walkman viejo y el encanto de Chris Pratt en el papel de Peter Quill.

Por si fuera poco, niños y jóvenes adoran los personajes de la saga, y Gunn no duda en comportarse cercano a la gente que lo sigue. En sus redes sociales, es común que el cineasta conteste preguntas y comentarios de los fanáticos y bromee con ellos como en la sala de su casa.

Pero nada ha alegrado e impulsado más a Gunn que los elogios de Steven Spielberg sobre su trabajo. Para el cineasta, el siguiente mensaje fue como una bendición y posiblemente el "mejor cumplido de su vida".

"Me gustó mucho Superman, de Richard Donner, El caballero oscuro, de Christopher Nolan, y la primera película de Iron Man, pero la cinta de superhéroes que me impresionó fue Guardianes de la Galaxia. Cuando acabó, me fui del cine con la sensación de que había asistido a algo nuevo, libre de cinismo y que no le importaba ser descarnado cuando era necesario", dijo Spielberg a la revista Omelete.

El futuro. Por el momento, el mismo Gunn ya confirmó su presencia en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia.

Con la segunda parte, que se estrenará este jueves, Marvel espera superar los #773 millones que recaudó en taquilla en el Vol 1, por lo que no había razón para darle otra chance a Gunn.

"Después de muchos meses de reflexión y discusión, ya se la respuesta. Así que sí regresaré para escribir y dirigir Guardianes de la Galaxia 3", escribió Gunn en Facebook.

"Al final mi amor por Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Yontu, Mantis, Drax y Nebula, es más grande de lo que se pueden imaginar. Siento que hay más aventuras que podemos contar y cosas que aprender sobre ellos mismos", agregó el cineasta.

Para Fallas, Gunn "no va a soltar ese cucurucho". Luego de eso el crítico, y es posible que el mundo entero, esté deseoso por ver que más es capaz de hacer.

Dicen que podría darle nuevos aires a la alicaída Transformers, pero todo eso está en rumores por ahora.

Lo que es seguro es que Gunn seguirá ligado a las grandes ligas de la producción hollywoodense y para quienes lo crítican por haber cambiado el cine independiente por el comercial, Gunn tiene unas palabras.

"Lo que tiene popularidad siempre ha sido rechazado por los que se autonombran como la élite. Ya he ganado más premios de los que jamás esperé por Guardianes", escribió Gun en sus redes sociales.

"Mucha gente da por hecho que las grandes películas están hechas con menos amor, cuidado y esfuerzo que las independientes o el cine serio de Hollywood. He hecho películas B, independientes, de niños, de terror y grandes producciones. Hay mucha gente que hace películas por beneficio o por alimentar su ego, y hay gente que hace lo que quiere porque ama contar historias. No encuentro la diferencia según el tipo de película", finalizó el cineasta, de 46 años.

VEA EL TRÁILER DE LA CINTA:











