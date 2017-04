'Guardianes de la Galaxia 2' y la música de Walkman que la hace grande

Filme se estrenará el 27 de abril

Peter Quill (Chris Patt), de Guardianes de la Galaxia, sabe bien lo que lleva en su cintura. Los tracks musicales que su descontinuado Walkman y un viejo casete guardan, son un pegajoso y seductor tesoro.

Podría decirse, incluso, que el amor a primera vista entre la película de Marvel y sus enloquecidos fanáticos, fue sellado por un apasionado beso llamado Awesome Mix # 1, el nombre del cassette que Quill guarda con cariño y que en ningún momento del metraje escatima en darle play. Fue en la primera cita, ocurrida en el 2014 en los cines de todo el mundo, cuando la explosión de hormonas sobrevino con temas como Come and Get Your Love, de Blue Swede, el Spirit in the Sky, de Norman Greenbaum y I Want You Back, de los Jackson Five.

Pero la pasión no muere; ahora, con el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol 2 –el 26 de abril– los amoríos musicales continúan y como sucedió la primera vez hay un cupido detrás de todo: James Gun.

Brandy (You're a Fine Girl), de Looking Glass; Fox On The Run, de Sweet, y My Sweet Lord, del mítico George Harrison, son apenas tres de los 14 temas que aparecen en casete Awesome Mix # 2, de la nueva película.

Las nuevas canciones son tan buenas que solo demuestran una cosa: Gunn, director de las dos películas de Marvel, vuelve a demostrar ser un curador musical exquisito. Un genio que, en un batazo prominente, logró convertir un Walkman Sony, cuadrado y viejo, en un gancho de nostalgia sonora sin precedentes en los filmes de acción de Marvel.

LEA MÁS: James Gunn escribirá y dirigirá 'Guardians of the Galaxy 3'

"Las piezas del viejo casete son apenas comparables con la calidad del filme. Es decir, muy buenas. Ya Gunn anunció las piezas que vendrán en la nueva película y estoy seguro que por sus títulos, más de una estará a la espera de ver el Walkman en acción. Es, sin duda, un atractivo", expresó Justin Lowe, de The Hollywood Reporter.

Otras piezas de Awesome Mix # 2, como Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra; Fox on the Run, de Sweet; Lake Shore Drive, de Aliotta Haynes Jeremiah, y Father and Son, de Cat Stevens, nos embarcarán en un viaje que va de lo meloso a lo enérgico. Diferentes estados de ánimos que acompañarán la búsqueda de Quill y la pandilla, centrada en la película en descubrir sus raíces familiares.

Hasta ahora, lo único que conocemos es que el Walkman del que tanto hablamos es un regalo preciado de la mamá de Quill (Meredith). Pero, ¿qué hay de su papá?, ¿quién es realmente? Lo descubriremos mientras gozamos de otras piezas como Bring It on Home to Me, de Sam Cooke; Southern Nights, de Glen Campbell, y Come a Little Bit Closer, de Jay and the Americans.

O también mientras disfrutamos de Wham Bam Shang-a-Lang, de Silver; Surrender, de Cheap Trick, o Flash Light, de Parliament.

"La banda sonora (de Guardianes de la Galaxia 2) es genial. Creo que es más diversa, porque la primera tenía muchas canciones cuyo nombre o el del cantante no recordabas con facilidad. En esta ocasión contamos con canciones que son increíblemente famosas", dijo Gunn al sitio Comicbookmovie.

LEA MÁS: Chris Pratt: del galán gordito a héroe de acción

"Sin embargo, también tenemos algunas canciones que la gente nunca ha escuchado, por lo que hay una mayor diversidad", agregó el cineasta, quien gracias a un presupuesto más alto logró incluir piezas de mayor peso y calidad.

Sí, mucha plata tenía Gunn para hacerlo, pues además de los $773 millones que la primera parte de Guardianes de la Galaxia (2014) hizo en la taquilla mundial, el Awesome Mix Vol. 1 logró el número #1 de ventas en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer soundtrack de la historia que lo consigue sin ofrecer ningún tema original. Fue un disco Platino, al vender más de un billón de copias.

Pero lo más curioso de Awesome Mix Vol. 2 lo protagonizará David Hasselhoff, quien interpreta la inédita canción Guardians Inferno, junto a The Sneepers. Junto a Tyler Bates, la pieza fue escrita por el mismo Gunn, por lo que sus resultados fueron esperados con muchas ansias.

"Le pregunté a Gunn por qué me eligió. Me dijo: 'Cuando tenía ocho años vi un programa llamado El auto fantástico. Entonces, desde el primer día siempre quise conocerlo a usted y de alguna forma vivir bajo las leyes de El auto fantástico'", narró Hasselhoff .

"Fue muy divertido hacer esto junto a Gunn", agregó.

Gunn dijo a The Hollywood Reporter que cada una de las canciones de ambos discos son recordatorios de la madre de Gunn.

"Meredith Quill es una amante de la música, pero no en ese sentido no es nada elitista. A ella le gustan los ganchos y melodías. Ella es una chica muy peculiar. Ella es un bicho raro, como su hijo", dijo Gunn.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 se estrenará en los cines ticos el 27 de abril. La película se exhibirá en todos los cines y en todos los formatos.

LEA MÁS: Marvel revela su lista de películas de superhéroes hasta el 2019

ASÍ JUSTIFICÓ GUNN LAS 14 CANCIONES DE AWESOME MIX VOL.2

En la revista Rolling Stone, el cineasta explicó por qué escogió cada una de las canciones. A continuación un pequeño resumen de la publicación.

1. Mr. Blue Sky, de Electric Light Orchestra

"Siempre he dicho que si los Guardianes tendrían una banda en casa, esa sería ELO. Mr. Blue Sky es una de mis canciones favoritas y fue difícil conseguir los derechos. Llamé personalmente a Jeff Lynne y al final creo que le hice una oferta que no pudo rechazar", reveló el cineasta.

2. Fox on the Run,de Sweet

Esta pieza solo aparece en el tráiler del filme, pero no en la película.

3.Lake Shore Drive, de Aliotta Haynes Jeremías

"Es una pieza con la que crecí. Es una de las canciones más pegadizas que se han escrito. Es muy fácil de encajar en la película", confesó Gunn.

4. The Chain, Fleetwood Mac

"Hay dos canciones que están profundamente arraigadas en las fibras de la película. Una es The Chain: la usamos un par de veces en la película, y la otra es Brandy, que también es muy importante en la cinta. Ambas resultan ser dos de mis canciones favoritas de los años 70".

5. Bring It on Home to Me, de Sam Cooke

"Para mí, es solo una canción muy hermosa", expresó el cineasta.

6. Southern Nights, Glen Campbell

"Maravilloso versión de la canción de Allen Toussaint", dijo Gunn. Para él era uno de sus temas favoritos de la infancia.

7. My Sweet Lord, de George Harrison

"Fue una de las primeras canciones que elegí para la película y tiene que ver algo con el origen de Ego". Efectivamente, el tema se relaciona con el padre de Peter Quill, que en la cinta se llama Ego, el Planeta Viviente y es encarnado por Kurt Russell.

8. Brandy (You're a Fine Girl), de Looking Glass

Según Rolling Stone, Gunn siempre ha adorado este tema. Desempeña un papel emotivo clave en la nueva película.

9. Come a Little Bit Closer, Jay and the Americans

Data de 1964 y es una de las canciones más antiguas de la banda sonora de la película. Acompaña una singular escena de acción.

10. Wham Bang Shang-A-Lang, de Silver

Alguien le envió esta canción a Gunn para que la incluyera en la cinta. Lo cierto es que le encantó. "Fue muy extraño. Durante un minuto no estaba seguro de si estaba siendo engañado, porque nunca había escuchado la canción. No estaba seguro si era una banda moderna haciendo una versión retro de alguna canción o si era en realidad una vieja canción".

11. Surrender, de Cheap Trick

Con la inclusión de este clásico de 1978, Gunn devuelve un favor a la banda Cheap Trick, por permitirle usar su tema If You Want My Love en su película Súper (2011).

12. Father and Son, Cat Stevens

Gunn usó esta balada de los años 70 en la película, después de escuchar a Howard Stern interpretarla en su guitarra acústica, durante su show. El tema resalta el vínculo padre e hijo de la película.

13. Flashlight, de Parliament

"Es sólo una de mis canciones favoritas de funk", dijo Gunn.

14. Guardians Inferno, con The Sneepers y David Hasselhoff

Para esta pieza había que reclutar a David Hasselhoff, pues se supone que es uno de los héroes de la infancia de Peter Quill. Fue coescrita por el mismo Gunn, por lo que se siente especialmente orgulloso.











Comparta este artículo Entretenimiento 'Guardianes de la Galaxia 2' y la música de Walkman que la hace grande Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: 'Guardianes de la Galaxia 2' y la música de Walkman que la hace grande Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.