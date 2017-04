Precandidatos del PLN libran intensa lucha por votos

Figueres y Álvarez piden a liberacionistas participar en convención

Los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN) libran, desde las primeras horas de este domingo, una maratónica lucha en busca de votos para ganar la convención verdiblanca.

Sigifredo Aiza, José María Figueres, Antonio Álvarez Desanti y Rolando González deben obtener, al menos, un 40% de los votos válidos emitidos para poder convertirse en el próximo candidato presidencial del PLN.

Aiza y Figueres fueron los primeros aspirantes en acudir a las urnas. El primero sufragó en el Liceo de Nicoya, a las 8:00 a.m., y el segundo lo hizo, a las 8:12 a. m., en la Escuela Mixta de San Cristóbal Sur de Desamparados.

Mientras tanto, Álvarez se presentó a la escuela Josefita Jurado, de Curridabat, a eso de las 9:15 a m., y González votó, a las 10:05 a. m., en la Escuela Juan Rafael Meoño, de Alajuela.

"Aquí estamos, con muchas ganas, mañaneando tempranito, y pidiéndole a los liberacionistas que salgan a votar", manifestó Figueres, quien luce la camisa blanca que lo acompañó toda la precampaña.

Minutos antes, visitó la tumba de su padre, el exmandatario y fundador del PLN, José Figueres Ferrer, para depositar una ofrenda floral en compañía de su madre Karen Olsen y su novia Cinthia Berrocal.

Allí, el exministro de Trabajo, Francisco Morales, pronunció un discurso sobre don Pepe Figueres y se lanzaron varios vivas en su memoria.

Por su parte, Álvarez admitió que el ambiente electoral luce muy tibio durante las primeras horas de la mañana, pero se mostró confiando en que calentará durante el día.

De hecho, durante un recorrido realizado por este medio en varios centros de votación de San José se nota poca afluencia de personas, aunque sí hay presencia de las tendencias con signos externos.

"Hay que venir a votar, no hay que perder esa oportunidad de elegir", manifestó el aspirante en compañía de su esposa Nuria Marín y su nieta, Isabela, de seis años.

Minutos antes de votar, Álvarez descartó la participación de Figueres en un eventual gobierno suyo e insistió en que, si no gana la convención, se dedicará a su casa y a su familia.

Por su parte, Rolando González inició su jornada asistiendo a misa en la Catedral de Alajuela junto con su esposa, la vicealcaldesa Dinorah Barquero, y luego se dirigió a la Escuela Juan Rafael Meoño.

Frente a ese centro educativo, en plena calle, González sostuvo un breve encuentro con la mandataria Laura Chinchilla y con Jorge Patoni, presidente interino del PLN.

El aspirante aseveró que hay un "voto silencioso" favorable a él fluyendo hacia los centros de votación. Alegó que son personas que no se reportan en las mesas de las tendencias sino que van directo al recinto electoral.

"Eso me complace mucho por que el voto que va estar conmigo es un voto de gente que no está apegada a la estructura, que no está supeditada a lo que le den", manifestó.

Durante el resto del día, los cuatro precandidatos tienen prevista una amplia agenda de actividades, entre las que se incluyen visitas a centros de votación y medios de comunicación, y reuniones con sus colaboradores.

Liberación espera contar con la participación de 350.000 votantes en sus elecciones internas. Las urnas permanecerán abiertas entre las 8 a. m. y las 6 p. M.

En caso de que ninguno de los cuatro aspirantes obtenga, al menos, el 40% de los votos válidos emitidos, el Partido deberá celebrar una segunda ronda con los dos aspirantes que alcancen mayor apoyo.











