Empresarios se retiran de mesa de diálogo sobre pensiones, alegando poca claridad del Gobierno

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se retiró temporalmente de la mesa de diálogo que discute una reforma a las pensiones de la CCSS.

El presidente de esa organización, Franco Pacheco, alegó la tarde de este viernes que el gobierno carece de claridad sobre qué sucederá con el aumento de un punto porcentual en la cuota obrera a las jubilaciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aprobado por la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS).

A principios de mes, los directivos de la Caja acordaron que el alza se aplicará de forma escalonada, con 0,5 puntos porcentuales a partir del 1.° de julio y luego un punto porcentual a partir del 1.° de enero del 2018.

Según el presidente de Uccaep, por un lado el nuevo jerarca de la Caja, Fernando Llorca, afirma que el aumento ya es una decisión tomada, visión que las cámaras empresariales comparten.

No obstante, se quejan de que el ministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, manifeste todo lo contrario, al decir que el tema no está cerrado y que, más bien, el incremento debe discutirse en la mesa de diálogo. Pacheco dijo que así se lo dijo el jerarca en una conversación telefónica que sostuvieron esta mañana.

Desconocen vocería. La posición de Hasbum generó malestar en Uccaep pues, según dijo, uno de los acuerdos que se tomaron de previo a la instalación de la mesa de diálogo fue que en ese foro no se discutiría el aumento en la cuota de los asalariados, pues aduce que está sustentado en los informes actuariales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ante tal molestia, la Uccaep no solo se retiró temporalmente de las negociaciones, sino que también decidió desconocer a Hasbum como interlocutor del Poder Ejecutivo.

"Nunca fue la intención crear una mesa de diálogo para que fuera una auditora de la junta directiva de la Caja. Cuando se negoció la instalación de la mesa de diálogo, acordaron y convenimos que el tema del 1% (sic) no iba a ser un tema a tratarse en esa mesa. Y esa era una de las razones por las cuales accedimos a participar de esta mesa. Se contempló como una mesa con planes a futuro, no para revocar acuerdos de la junta directiva de la CCSS, lo cual no compete".

"Ahora, nos llama poderosamente la atención que sea el mismo ministro, con el cual nosotros llegamos a un acuerdo en que dicho tema no iba a ser tratado en esa mesa, el que más insiste en que el tema sea llevado a la mesa. Esta mañana me permito conversar con él, le hago la pregunta y le recuerdo el acuerdo que él tuvo con nosotros y su respuesta es que él no es autónomo, que él depende de las decisiones de Consejo de Gobierno y las decisiones del presidente (Luis Guillermo Solís). Entonces, nos preguntamos si es que, ¿de ahora en adelante tenemos que hablar solo con el presidente o es que los ministros no tienen autoridad?", expresó Pacheco.

Al mismo tiempo, el presidente de la Uccaep denunció una presunta intención del gobierno de hacerle un "golpe técnico" a la junta directiva de la CCSS. En su criterio, el Poder Ejecutivo quiere imponer su voluntad por encima de los mandatos de los directivos.

"El retiro es temporal hasta que el gobierno defina si van a respetar el acuerdo con el que se creó esta mesa de diálogo. Nos parece que esto está pretendiendo ser un golpe de Estado técnico a la junta directiva de la CCSS y nosotros no nos vamos a prestar para eso. No vemos nosotros por qué debe crearse una mesa paralela, la cual venga a cuestionar y revocar mandatos. Me preocupa muchísimo las declaraciones del ministro de Trabajo, que me dijo hoy en la mañana que, para él, son indiferentes los mandatos de la junta directiva y que los acuerdos que se tomen en la mesa de diálogo deben ser vinculantes para la junta directiva", agregó Pacheco.

En favor del alza del 1%. Los empresarios consideran que el ajuste en la cuota del IVM debe correr solo por cuenta de los asalariados, pues en la actualidad los patronos aportan el 5,8% del salario, mientras que los obreros solo el 2,34%.

"Ya hoy en día el patrono aporta el 5,8%, los trabajadores estaban aportando solo el 2,34%, de manera que, en esta ocasión, le correspondía a los trabajadores este incremento. Desde que se creó el fondo se ha más que duplicado el aporte de los patronos", añadió Franco Pacheco.

Mientras Luis Mesalles, economista y representante de la Uccaep en la mesa de diálogo, agregó que el último ajuste que se hizo en 2005 al régimen corrió por cuenta de los patrones.

"Técnicamente lo que tocaba, según lo que se había establecido en 2005, era un ajuste adicional a las cuotas obreras en esta ocasión, y esta es la decisión técnica que tomó la junta directiva de la CCSS para por lo menos darle sostenibilidad un par de años más al régimen, sin que se tuviera que estar comiendo las reservas del IVM", explicó Mesalles.

Posición de la iglesia. En contraposición a la Uccaep, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, pide que el alza de un punto en la cuota obrero se discuta en la mesa de diálogo. Así lo expresó en un comunicado de prensa, al tiempo que hizo un llamado a la solidaridad.

"A pesar de la decisión ya tomada por la directiva de la CCSS, en cuanto al aporte de los trabajadores, de nuevo planteo el interrogante: ¿Ese 1% (punto porcentual) de aumento será objeto de discusión? ¿Qué impide que el tema sea tratado una vez más en la mesa de diálogo, y así llegar a un consenso?", dijo Quirós.Y añadió: "En aras a prestar atención a la población adulta mayor que lo ha dado todo por el país, no podemos olvidar que corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. El bien común requiere de la paz social que no se produce sin una atención a la justicia distributiva, en tanto se pueda retribuir a cada uno según su aporte a la sociedad y a sus necesidades, de lo contrario se genera violencia".