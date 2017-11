En una entrevista concedida en octubre por Mario Barrenechea, gerente general del BCR, este respondió así ante el hecho de que Bolaños no hubiese utilizado el dinero girado en la compra de cemento: "El cemento este es especial para Costa Rica. No es un cemento de calidad internacional, tiene algunas características que lo hacen especial en cantidades pequeñas. Esto requiere que un fabricante pare la planta, requiere limpiar silos, producir el cemento, no es que se agarra de las bodegas. Eso hace que el tiempo en que se pone una orden y se embarca el cemento –para su venta– no es corto y requiere ser amarrado".