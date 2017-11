"El archivo fotográfico se supone que viene en un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en una ampliación de informe que se supone que viene ahí. Y ese informe, esa secuencia fotográfica no estaba con la jueza, y la quisieron presentar en la apelación. Yo reclamé porque eso no es legal, que usted en apelación me ponga prueba que no se vio en otra audiencia. El juez indicó que sí estaba y bueno, yo no me dormí en las audiencias de 50 horas y sé muy bien que no estaba, que es una cosa que me pusieron ahí", dijo Fernando Vargas, defensor de Bolaños.