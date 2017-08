Carolina Mauri, ministra del Deporte: 'Las metas que proyectó el Comité Olímpico no se han cumplido en su totalidad'

Redacción

La ministra del Deporte, Carolina Mauri, defiende a capa y espada que en su gestión se le han dado suficientes recursos al alto rendimiento como para ver buenos resultados. Además, insiste en que no hay retrasos en el depósito del dinero que se le entrega al CON, tal como lo asegura el jerarca del CON, Henry Núñez.

Cree además que la crítica del presidente del Comité Olímpico Nacional hacia su gestión puede ser una excusa anticipada, en caso de que no se cumplan los objetivos en los Juegos Centroamericanos.

La Nación conversó ampliamente con Mauri sobre la relación con el CON, el alto costo de la construcción del centro acuático y las dudas sobre su rentabilidad.

La postura de don Henry Núñez abre la puerta a una serie de cuestionamientos fuertes hacia usted y el presidente Luis Guillermo Solís. ¿Qué opina de las declaraciones?

En este país todos los costarricenses tienen libertad de expresión. Cualquiera puede opinar, en este caso por desconocimiento e ignorancia se ha manejado información incorrecta.

Desde esta administración hemos venido aportando recursos al deporte en general, incluyendo al deporte de alto rendimiento, apoyo a las asociaciones y federaciones, becas deportivas. Los datos que se dan desde el sitio de Presidencia son claros, ciertos y corroborados. Desde la parte técnica han sido revisados nuevamente y el monto de los aportes desde el Icoder hacia el deporte en estos cuatro años más bien asciende a ¢18.357 millones.

¿Hay un descuido de su gobierno hacia el alto rendimiento?

Desde el inicio de esta administración hemos venido dando aportes importantes al deporte en general, específicamente al alto rendimiento y al ciclo olímpico. Desde el 2014 hasta 2018 se ha hecho un aporte total de ¢5.925 millones al Comité Olímpico, que en un análisis comparativo con los datos del 2010 al 2014 (gobierno de Laura Chinchilla) asciende a ¢1.500 millones.

¿Está rota su relación con el Comité Olímpico Nacional? Al ver el comentario de don Henry Núñez, da la impresión de que sí.

Desde el inicio de la administración hemos estado abiertos al diálogo, hemos recibido representantes de diferentes sectores, federaciones, asociaciones deportivas y hemos tenido un diálogo sincero, transparente en todo momento. Las puertas están abiertas, siempre hemos mantenido una posición de diálogo y siempre hemos trabajado para buscar el financiamiento y que los atletas puedan tener su preparación en los eventos del ciclo olímpico.

Pero decir que siempre ha habido diálogo no puede ser cierto, porque don Henry utiliza una red social para cuestionarlos con toda dureza. Eso quiere decir que el diálogo está roto.

Hemos tenido siempre las puertas abiertas, hemos sido transparentes, desde aquí se maneja la información, los números, que al aparecer son de desconocimiento para el CON. De hecho, el presidente del Comité Olímpico está en el Consejo de Deportes y nos reunimos todos los jueves y desde ahí se conversan todos los temas de interés nacional y las decisiones de más alto nivel.

¿Pero qué causa el choque entre usted y don Henry Núñez? Son los líderes de dos de las entidades deportivas más importantes del país.

Le reitero, hemos venido con una posición de dar apoyo a los atletas, hemos venido pidiendo los planes de trabajo, los presupuestos específicos, hemos pedido proyecciones claras de metas de resultados en cada uno de los eventos donde se han hecho aportes tan significativos para preparación y participación de atletas. Hemos también solicitado rendición de cuentas. Hemos llamado la atención de que las metas y proyecciones propuestas no se han cumplido en su totalidad. Siempre ha existido una posición de diálogo, de comunicación y transparencia.

¿Cómo se puede creer que hay diálogo entre las dos entidades más importantes del país, luego de las fuertes críticas de don Henry?

Aquí cualquiera puede expresar su opinión y todos los jueves tenemos sesiones del Consejo, todas las semanas conversamos, tratamos los temas de interés del deporte. Hemos venido analizando el tema de financiamiento para los Centroamericanos. Hemos planteado las posibilidades reales.

¿Entonces por qué si ya se analizó, no se le ha depositado el dinero a los atletas para Centroamericanos? Según Henry Núñez, esto refleja falta de planificación.

Aquí desde el Icoder se deben cumplir una serie de requisitos. Estos ¢1.064 millones que se le depositan al Comité Olímpico para Centroamericanos están incorporados en el presupuesto del 2017 y recuerde que se debe hacer el proceso de liquidación de los recursos del año pasado, que tiene que hacerse un convenio, que el CON debe llevar ese presupuesto a la Contraloría para que el Icoder proceda a girar los recursos. Apenas tuvimos el visto bueno de la Contraloría se procedió a girar los recursos.

"Cuando no se le ha girado a una Federación es porque no ha cumplido con los requisitos o no tiene el plan de trabajo aprobado".

"Fueron dos días lo que se tardó desde que llegó la comunicación. Desde el Icoder se trabaja de una forma muy planificada porque aquí se tienen que hacer pagos con la Tesorería Nacional del Estado. Cuando no se le ha girado a una Federación es porque no ha cumplido con los requisitos o no tiene el plan de trabajo aprobado. En el momento en que se cumplan, aquí los trámites se pueden hacer hasta en un día. Es muy importante tener claro que estamos a tres meses y una semana para los Juegos Centromericanos y ahora esperemos, y no queremos especular, de que aquí se están haciendo ataques infundados con información errónea, para tener una excusa previa, en caso de que los resultados no sean los más exitosos".

Hizo un cuestionamiento muy fuerte don Henry alrededor del Centro Acuático y el Pabellón Deportivo, al asegurar que hay un préstamo de $45 millones para construir dos obras que serán un elefante blanco para el país, e incluso esas obras llegarán a ser un obstáculo para el crecimiento del deporte en el país. ¿Cómo puede demostrar lo contrario?

Todo lo que ha sido el diseño del pabellón deportivo y el centro acuático se ha venido presentando al Consejo de Deportes. Los montos para construcción de estos proyectos están en este momento calculados en no más de ¢30 millones. Desde el equipo técnico que está trabajando en este centro se están diseñando los proyectos con tecnología sostenible y de muchísimo más bajo mantenimiento con el fin de disminuir los gastos de administración.

"También se trabaja en un modelo de gestión para que estas instalaciones puedan tener sostenibilidad. Estos proyectos han sido aprobados por el Mideplan, Banco Central y Ministerio de Hacienda, para demostrar que tienen sostenibilidad desde lo financiero y ambiental".

¿Se pudo construir una estructura más barata para no comprometer al deporte?

Desde el Icoder se viene trabajando en el diseño de estos proyectos desde el inicio de esta administración. El tema de la piscina surge por un estudio de la UCR que demuestra que la vida útil de la piscina Maria del Milagro París terminó hace más de 10 años. En los últimos tres años el Icoder ha venido gastando entre ¢350 y ¢500 millones por año en el mantenimiento de esta piscina. Esto demuestra que el tipo de estructura es obsoleta y ya no se usa. Ya no se construyen en el mundo debido a los altos costos de mantenimiento. Los proyectos están diseñados con tecnologías sostenibles para que sean sostenibles financieramente.

Me parece que don Henry Núñez hace hincapié en la deuda más que en la calidad de la construcción. ¿Quién va a sostener ese centro acuático?

El Icoder está trabajando en el modelo de gestión, se están utilizando modelos comparativos con el fin de conocer estructuras que sean sostenibles para que le puedan brindar un servicio a la comunidad.

"En los últimos tres años el Icoder ha venido gastando entre ¢350 y ¢500 millones por año en el mantenimiento de esta piscina (Maria del Milagro París), Esto demuestra que el tipo de estructura es obsoleta".

"No solo para el deporte de alto rendimiento, sino para que toda la población pueda venir a practicar actividad física y deportiva, para que se promueva el aprendizaje y que puedan abrirse oportunidades a escuelas y colegios. Con respecto a la viabilidad, todos los estudios fueron avalados por el Banco Central y fueron presentados al Consejo de Deportes, por lo que todas las personas que se sientan ahí deben tener el conocimiento sobre dicho proyecto.

¿Y si ese modelo de gestión que aún están desarrollando dice que el costo es impagable para un país pequeño, habrá que bajar los costos de construcción?

Le voy a poner el ejemplo del Estadio Nacional. Esta inversión fue donada por el gobierno de China y asciende a los $100 millones. Es una estructura con tecnología desfasada y que conlleva un costo de administración altísimo. Por medio de los esfuerzos de la junta administradora, se han desarrollado dos modelos que han hecho que la estructura sea sostenible financieramente. Actualmente es sostenible. Estamos trabajando en todas las proyecciones, todos los modelos y sobre todo en programas deportivos de promoción de la actividad física para que sean de uso y disfrute de toda la población.

Me llama la atención que pusiera como ejemplo el estadio. Allí se pueden hacer conciertos, partidos de fútbol, se pueden llenar graderías y aún así se habla de sostenibilidad, incluso al principio costó sostenerlo. ¿Si este estadio apenas da para sostenerlo, cómo lograrán mantener un centro acuático?

Las lecciones aprendidas de la administración del estadio son muy valiosas para la creación de ese modelo de administración del Pabellón Deportivo y el Centro Acuático. Recuerde que este es un complejo que brinda servicios y tenemos una demanda de usuarios que vienen a pedir espacio para entrenamiento y no damos abasto. En este momento el Icoder tiene una demanda que no puede abastecer porque hay una sola piscina y en la que está restringido el uso porque tiene problemas técnicos. A partir de los estudios que hemos hecho es que se han determinado las proyecciones de usuarios y desarrollo de programas para hacerla sostenible.