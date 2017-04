Alajuelense escucha a su gente y ya negocia con Pablo Gabas

El contrato del futbolista se vence en mayo

El pueblo rojinegro se unió para pedirle a la directiva de Alajuelense la renovación de su ídolo Pablo Gabas.

Eso ya surte efecto, porque el presidente de los manudos, Fernando Ocampo se reunió este mismo martes con el futbolista en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Al parecer, todo quedó muy encaminado para una posible renovación y ahora eso es lo que los seguidores de la Liga comienzan a celebrar en redes sociales.

Los manudos sentían preocupación porque el futuro del capitán no se visualizaba tan claro.

En caso de que se dé la renovación, sería en principio por un año.

Gabas se encuentra en la recta final de la recuperación tras sufrir una ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en setiembre pasado.

Pero él sí sabe muy bien lo que anhela de corazón: "Quiero quedarme en la Liga; si veo que ya no sirvo me hago a un lado".

Durante el partido del domingo en el que Alajuelense venció 3-1 a la UCR, la afición rojinegra no se cansó de cantar: "No se va, no se va, Gabas no se va".

Y en redes sociales comenzó un movimiento que tomó una fuerza impresionante.

El contrato de Gabas con la Liga se termina en mayo y no se sabe a ciencia cierta si lo renovarán o no.

Ese domingo por la noche, el volante escribió: "Gracias al liguismo por sus muestras de cariño. Pase lo que pase espero haber representado su corazón y sentimiento en cada uno de estos años".

Algunos no entendieron lo que quería decir el futbolista, incluso, muchos pensaron que se estaba despidiendo de Alajuelense.

Sin embargo, él mismo afirma que con ese tuit lo que pretendía era agradecerle a la afición las muestras de cariño de ese día, cuando pasaron cantándole.

A partir de ese momento, el liguismo se unió y con el hashtag #RenuevenAGabas se apoderó de Twitter al punto de convertirlo en trending topic --es decir, en tendencia-- y es el tema principal del que se habla en esa red social a nivel nacional este martes por la mañana.

La revolución rojinegra desatada hizo que el propio presidente de la Liga, Fernando Ocampo, también enviara un mensaje por la misma vía para apaciguar los ánimos, solo que el mensaje tampoco gustó mucho, ya que el sueño de un alto porcentaje de la afición es ver de nuevo al futbolista en la cancha.

"Esta afición es única. No se preocupen, Gabas seguirá ligado al equipo de una u otra forma. Estamos con él en su recuperación", fue lo que tuiteó Ocampo.

La situación es extraña para el hombre que, días antes de lesionarse en la cancha natural de Liberia, entró al club de los máximos romperredes históricos de Alajuelense con 61 goles, misma cantidad de tantos marcada por Alejandro Morera Soto.

Según las estadísticas de Gerardo Coto, Gabas también figura en el ranquin de los diez futbolistas con más partidos jugados en la Liga. Esta lista la comanda Wílmer López con 478 encuentros y Pablo Gabas es noveno, con 321 cotejos.

"Si veo que ya no le sirvo a la Liga yo mismo doy un paso al costado", afirmó Gabas, quien este viernes cumplirá 35 años.

-- ¿Cómo marcha la recuperación y cómo pinta su futuro porque se le vence el contrato ahora?

En lo personal sigo entrenándome en el club, esperando el alta médica de parte del cuerpo médico para ya poder estar en cancha trabajando con los compañeros.

"Llevo seis meses y medio en este proceso de recuperación, pero tengo la fe de arrancar la pretemporada siendo parte de Alajuelense".

"Ahora estamos esperando juntarnos con la directiva y ponernos a charlar para ver cómo sigue todo".

-- ¿Es extraño que a estas alturas no se hayan sentado a negociar con ninguno de los jugadores de la planilla actual?

Se manejan diferente, ellos seguro tendrán su proceso debido, hablarán con la Comisión Técnica, la gerencia deportiva, la directiva y de ahí empezar a sacar los mayores y pormenores del caso.

"Creo que quieren ir quemando etapas, me imagino que ya al terminar el torneo es donde armarán lo que piensan hacer".

-- ¿Pablo siente que tiene cuerda para seguir jugando?

Tendría que definir tres cosas. Una es si realmente estoy bien. Físicamente me encuentro bárbaro, la recuperación ha sido muy buena y las ganas están al tope, entonces creo que estoy bien.

"Y mentalmente estando bien con muchas ganas, eso ayuda de gran manera, sobretodo que no he tenido lesiones agravadas como esta que me hayan parado por tanto tiempo".

"En el momento en el que no esté de la mejor manera seré el primero en hablar con la gente y dar un paso al costado si fuera el caso".

-- ¿Qué pasa si se complica el tema de la renovación?

Si se complica el tema de la renovación obviamente me sentaré con ellos.

"Ellos me han mencionado el tema de poder seguir haciendo cosas en la institución, pero va a depender también de muchas cosas, del plano económico, de los tiempos del trabajo, porque eso pasa a ser otra faceta".

"Sería como que pensarlo bien y ver qué es lo que se me ofrece".

"Me gustaría jugar y si no se da nada con Liga Deportiva Alajuelense me gustaría jugar afuera".

"Va a ser difícil, sí, porque vengo de una lesión, pero tocaría buscar afuera, acá en Centroamérica y poder sacarme la espina un tiempito más".

-- En redes sociales el liguismo prácticamente exige la renovación de Gabas. ¿Cómo ha tomado eso?

Lo de la gente ha sido especial, lo de la gente ha sido muy lindo, sobretodo después de unas menciones que yo he hecho, siempre respetando el lugar de cada uno y sin afectar a la institución en este caso.

"Agradezco que la gente se haya movido tanto, que la gente se haya hecho sentir. Sin embargo, para mí, eso es agradecimiento y saber que se hicieron bien las cosas".

"Te soy sincero, si no estoy bien yo empezando en la pretemporada o algo, seré el primero en decir que no estoy para continuar".

-- ¿Será que la dirigencia está esperando que el doctor Alfredo Gómez en definitiva le dé de alta médica y que él sea quien diga Pablo si está listo para volver a jugar?

El doctor ya me ha ido viendo en estos días y se puede reunir con la Junta Directiva, se puede reunir con la administración, con el gerente deportivo y preguntar.

"Sin embargo, vuelvo a lo de antes, porque si yo no estoy bien, si yo no me siento cómodo, si siento que por ahí hay cosas que no me dan tranquilidad, seré el primero en ir a recoger mis cosas, les agradezco a todos y me voy a mi casa a disfrutar con mi familia".

"No quiero ser una carga para el club en ningún momento, nunca lo he sido y soy muy consciente de eso".

-- Usted puso un mensaje el domingo por la noche en redes sociales que algunos lo tomaron como que era una despedida, ¿es así o no?

No, no, no. El mensaje en redes fue de puro agradecimiento por toda la gente que me había hecho llegar sus saludos, por los cánticos de la gente en el estadio del domingo por la tarde y básicamente fue por esas cosas.

"Y yo lo que quería era hacerles saber a esas personas que durante todo este tiempo se trató de hacer lo mejor y que después, lo que se decida, ya está en manos de otras personas más que en mí".

-- Durante estos meses después de la lesión, ¿qué función ha tenido, aparte de cumplir todos los protocolos de rehabilitación y recuperación?

Uno siempre está ahí. En los partidos de visita en la mayoría he tratado de estar, en los que se sale de la Gran Área Metropolitana no porque ellos se concentran, pero he tratado de estar en la mayoría.

"Me gusta ser una voz de aliento, un líder positivo, lo que me ha caracterizado durante tantos años".

"Esa ha sido mi función y cumplo con mis rutinas, yo he estado entrenando siempre".

-- ¿Ha llegado a pensar en el retiro?

Hoy por hoy no, a no ser que nos juntemos y que las cosas no sean como uno pretende y que algunas de las partes esté disconforme o no esté feliz, en ese caso sí.

Si me preguntás que si ya llegó el fin, yo digo que no, creo que siempre hay una batalla final.

-- Desde la lesión, ¿estos meses se le han hecho largos o cree que la recuperación fue rápida?

Para mí esto ha sido lento porque el proceso de recuperación es tardío, no es de un día para otro.

"Vas viendo los cambios de una manera muy pequeña o poco significativa, pero al fin y al cabo se ha cumplido el tiempo".

"Se están haciendo pruebas, exigiendo la rodilla y ha resultado bien".

-- ¿Esa disciplina que siempre ha tenido en la cancha y en su vida personal, también le tocó ponerla a prueba con esta lesión?

También, esto me ha hecho estar cerca de la familia y cumplir todo con seriedad, de saber que aunque no esté adentro de la cancha sigo representando a un club muy importante de Costa Rica y con eso no ha habido ningún problema en ningún momento.

-- Cuando Benito Floro se ha referido a usted, siempre han sido cosas positivas. ¿Eso qué significa?

Benito Floro siempre ha hablado bien de mí y le estoy agradecido. Desde el primer día que él llegó me manifestó el interés de que yo continuara en su proyecto y también hay una charla pendiente con él para ver si lo sigue manteniendo en firme.

"Yo creería que sí, pero esperaremos esa reunión para ver qué pasa".

Benito Floro: 'Gabas es un futbolista histórico'

La última vez que Benito Floro hizo alusión a Pablo Gabas fue el pasado 7 de abril, en su rueda de prensa previa al juego entre Alajuelense y Carmelita.

"Yo creo que hablar de Pablo no tiene otro comentario más que Gabas es un futbolista histórico, que tiene muchos años aquí jugando, capitán y yo he visto los partidos antes de esta lesión última que tuvo, los partidos del año anterior, y es un futbolista bueno, no se puede decir lo contrario", afirmó el técnico de Alajuelense.

Ese día, Floro alabó al último ídolo de la afición rojinegra, el único que se encuentra activo y a quien se le venció el contrato y aún no lo renuevan.

"Tiene calidad, tiene mando, tiene criterio y es positivo porque él está ahora mismo practicando, está tocando balón, está haciendo cosas".

Sin embargo, el técnico y gerente deportivo de la Liga tampoco adelantó criterio sobre qué pasará con el futbolista.

"Suele ocurrir que con los cruzados hay que tener mucho cuidado, paciencia, porque recaer es mucho retraso, entonces como el resto de sus compañeros, estamos todos a la espera de que finalice la temporada para tomar decisiones con la comisión deportiva, que se haga el análisis global de todo e individual de cada cual y tomar las decisiones que haya que tomar", acotó Floro.

