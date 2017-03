Pablo Gabas: 'Si querés jugar al fútbol, tenés que estudiar'

El futbolista se graduó como bachiller en Administración de Empresas

El capitán de Alajuelense no se conforma con ese título académico, pues ahora quiere obtener un postgrado

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Pablo Gabas da el ejemplo. Así como evoluciona satisfactoriamente en la recuperación de la lesión que sufrió en el torneo pasado, también sigue preparándose en las aulas.

El capitán de Alajuelense se graduó el sábado pasado como bachiller en Administración de Empresas y no se conforma con ese título, porque ahora busca un postgrado.

Gabas cumple con lo que quiere la nueva Junta Directiva que inculca el estudio desde las escuelas de fútbol.

Eso porque el deporte no es para siempre, tal y como lo expresa el propio Gabas en un emotivo mensaje que posteó en sus redes sociales y que puede puede leerlo a continuación:

"Si querés jugar al fútbol tenés que estudiar", me decía mi mamá desde los 8 años de edad.

No dejaba nada al azar; solo un camino, había que estudiar y punto.

Invierno bravo en el sur del continente, temperaturas menos cero grados, el despertador sonaba tipo 6:30 a. m., había que levantarse y caminar unas pocas cuadras, pero en esas condiciones se hacían interminables, no había nadie en la calle, solo los pocos estudiantes que no gozaban del traslado en carro o buseta, todo se resumía a caminar.

Los dedos de los pies congelados, la nariz roja y los cachetes colorados eran todos los días el maquillaje del alumno con esa edad.

Años más tarde, ya a la edad de 14 años en una de las casa club de Newell's Old Boys de Rosario, seguía retumbando el "Si quieres jugar al fútbol tenes que estudiar".

Así que a pesar de todas las excusas que había para faltar a clases, como las veces que entre los mismos compañeros inventábamos huelgas o como las veces que por ahí alguien escondía las llaves de la puerta de entrada para no ir al Colegio, yo logré terminarlo.

En mí, ya con 18 años y en México pude entender que el fútbol no era para siempre y que con lo único que podría defenderme era con una carrera universitaria.

Entonces fue hasta que llegué a Costa Rica, donde decidí seguir el estudio e hice parte el "ya llegaste a Primera, ahora te falta la universidad".

Ya hoy aunque mis padres no estén al lado mío y no puedan saber que su hijo este sábado por la noche (4 de marzo) se graduó en Administración de Empresas, pude cumplirle el sueño a mi mamá de conseguir lo que tanto ella hubiera querido que su hijo lograra.

En el camino hay mucha gente que me motivó a seguir, y están los que se sacrificaron, en especial mi compañera de vida, Dayana Guillén, que aguantó tantas clases y trabajos, y mis hijos, a los que su papá se ausentaba por las noches y así de pequeños entienden que mis cuentos quedaban para luego...

Gracias por eso y gracias también a todos los profesores, como la licenciada Maybel que me guiaron y me enseñaron en todo camino.

Ahora, vamos por más... Hoy empiezo a buscar mi Máster!!!

P/d: Escucho sugerencias de buenos Postgrados.

Según el último vistazo, efectuado a las 2:20 p. m. de este viernes, el mensaje de Gabas tuvo una gran aceptación, pues 22.653 personas reaccionaron a esa publicación con un estado de "me gusta", "me encanta" o "me asombra".

También se ha compartido 2.976 veces y registra 1.572 comentarios.

"La respuesta de la gente ha sido increíble", comentó el volante.











Comparta este artículo Deportes Pablo Gabas: 'Si querés jugar al fútbol, tenés que estudiar' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Pablo Gabas: 'Si querés jugar al fútbol, tenés que estudiar' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.