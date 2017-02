Erick Scott, letal desde el manchón blanco

El delantero limonense Erick Scott porta el rótulo de máximo penalero en los últimos cinco torneos cortos.

Con 15 goles gestados desde el manchón blanco, el artillero se ha convertido en el hombre más efectivo bajo esa vía, en el periodo del Verano 2015 al Verano 2017.

La última víctima de Scott fue Herediano, el sábado anterior, pues por un lanzamiento suyo perdió 0-1 en el Eladio Rosabal Cordero.

El delantero limonense es el actual líder de goleo con ocho perforaciones, tres de las cuales las anotó mediante el cobro de penal.

Aparte del Team , las otras dos víctimas del caribeño fueron Cartaginés y Liberia.

“Un jugador que mete los goles no significa que es el más peligroso. Yo sé moverme bien afuera y dentro del área, si me queda, la voy a meter. Me gusta salir y pivotear, dar asistencias y me caracterizo por ser un futbolista que con la bola en los pies es muy importante. Así me gusta jugar; entregarme y dar lo mejor”, dijo el sábado anterior tras la victoria en Heredia.

El limonense ocupa el undécimo lugar de goleadores históricos del país con 130 dianas.

En el presente semestre, Scott ha lanzado cuatro disparos desde el manchón blanco, no obstante falló uno de ellos frente al equipo liberiano.

Detrás del verdiblanco, en la tabla de artilleros del Verano 2017, aparece el sancarleño Johnny Woodly con siete tantos. Cuatro de esas dianas las marcó de penalti.

Además de los jugadores citados, los principales penaleros del campeonato actual son el belemita Julio Cruz, con tres penales anotados, y el brumoso Rándall Brenes, quien registra dos.

De los 12 clubes de Primera, 11 tienen al menos un tanto de pena máxima. El único club que aún no factura es Liberia.