Cifras rompen mito de penales a favor de grandes

Datos estadísticos rompen el mito de que a todos los equipos grandes del país les pitan más penales a favor que al resto de clubes de la Primera División.

En los últimos cinco torneos cortos se han decretado 187 penaltis entre los 12 clubes de la máxima categoría, sin embargo, ni Saprissa ni Herediano aparecen como los planteles más favorecidos con este tipo de acciones.

Entre el Verano 2015 y Verano 2017, a la S le pitaron 15 penas máximas y al Team 16, cifras que los ubican por debajo de siete conjuntos más, entre ellos, Limón y Alajuelense, que, con 23 cada uno, lideran el escalafón de los que más lanzaron desde los 11 metros.

Los datos corresponden a un recuento estadístico del Sistema de Información Nacional de Fútbol (Sinfut) elaborado para La Nación.

“Tengo claro que no por ser equipo grande te van a favorecer en ese tipo de jugadas”, explicó el volante florense Rándall Azofeifa, para quien la estadística es contundente.

“Es un mito muy grande, los datos dan la razón”, añadió el futbolista, cuya postura es clara con respecto a tan espinosa situación.

“Desde que yo estoy en Heredia han habido muchas faltas que han podido ser penales pero no las han pitado. Uno no pide que lo beneficien, sino que se pite lo que es”, expresó.

Mientras, Carlos Watson, técnico del Saprissa, admitió que el dato lo sorprendió.

“En nuestro campo hemos pateado muy pocos penales pero no me había llamado la atención el tema. Ahora que ustedes lo ponen... si me pongo a pensar, sí”, declaró.

Incluso, Watson recordó una acción polémica que sucedió en el último juego del Invierno pasado contra Herediano.

“La gente tiene que analizar muy a fondo las cosas, por ejemplo, la famosa jugada entre Roy Miller y (Yendrick) Ruiz (se reclamó penal a favor del Team ) sería bueno que lo analicen muy bien, yo no quiero dar mi opinión. Si se analiza muy bien muchos verán que se han equivocado en su apreciación”, apuntó.

Jeaustin Campos, estratega del Cartaginés, fue más crítico en su valoración sobre los penales a los tradicionales y señaló directo a los silbateros.

“Hay dos comportamientos de los árbitros, el localista que sabe que si pito a favor del grande me van a caer a mí, si pito en contra no pasa nada”, cuestionó el entrenador blanquiazul.

Campos prosiguió en su comentario y disparó: “Hay una tendencia, si me equivoco a favor de los grandes hay pleitos y bulla durante una semana y hasta suspensiones, pero si pitás en contra de los grandes no pasa nada”, expresó.

Para Luis Gamboa, presidente de la UCR, sí hay una marcada diferencia en el trato a los grandes y los pequeños.

“Ante la duda (los árbitros) pitan penal a favor del equipo tradicional. Desgraciadamente es una norma que se aplica y es algo frecuente. Se debe mejorar mucho el arbitraje. Da para que se haga una reflexión sobre el peso que tiene una afición sobre las decisiones de un árbitro”.

Colaboró Cristian Brenes