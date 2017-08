Patrick Pemberton: 'No soy un jugador de estar fingiendo faltas'

Alajuela

Patrick Pemberton no se cansa de decir una y otra vez que le cometieron falta en los primeros segundos del clásico, en una polémica jugada en la que Jerry Bengtson festejaba, pero que el central Ricardo Montero invalidó.

"No vamos a entrar en dimes y diretes, cada quien va a tomar su criterio y pondrá lo que quiera en las notas", afirmó el arquero.

Dijo que una toma televisiva no es suficiente para emitir un criterio, porque hay que ver la acción desde todos los ángulos.

"Ustedes no están en el terreno de juego y solo ven una toma de televisión, me tocan y yo me caigo, hay contacto y no soy un jugador de estar fingiendo faltas, mucho menos voy a desperdiciar que se levante el médico, que corra, no soy de ese tipo de jugadores, no voy a hacer que él corra para fingir", comentó Pemberton.

El arquero lamenta que se ponga en tela de duda lo que él dice, ya que en medio de la polémica, pasó algunos minutos renqueando y al término del primer tiempo, tuvo que colocarse hielo.

"Siempre buscan el punto negro, pero no van a hablar de las intervenciones que tuve y de las jugadas que contuve. Por esa jugada no vamos a empañar el clásico", dijo.

Para Patrick, Alajuelense se dejó los tres puntos en este clásico por el hambre de triunfo con la que llegaban los rojinegros.

"Tuvimos determinación, hambre de sumar de a tres, de ganar y ahí radica todo, la motivación, el cambio de técnico, la Junta Directiva nos apoya, el aficionado que se hizo presente, se agotaron las entradas y el equipo está motivado", citó.

Además, dijo: "Ustedes saben que los clásicos no se juegan, se ganan, se juega por el orgullo, era en casa, con nuestra gente, la Liga mostró una nueva versión y esto representa mucho por lo que había pasado en los últimos ocho meses, el equipo se dio a respetar y ganamos".

Los jugadores del Saprissa prefirieron no arremeter directamente contra el arbitraje, porque saben que eso les puede acarrear sanciones.

Sin embargo, quien se desahogó en su cuenta de Twitter fue el presidente morado, Juan Carlos Rojas, que ante esa acción, escribió: "Se paró en la bola PP (Patrick Pemberton) a raíz de la presión de Jerry. Bajo ningún concepto hay falta, lo que hay es un golazo, el más rápido en clásicos".

También se quejó por la primera anotación de Jonathan McDonald, en el 62'.

"Ya uno no sabe qué hacer o pensar... gol ilegítimo de LDA, parado claramente con el brazo. Arbitraje absolutamente desastroso", tuiteó Rojas.

El propio Jonathan McDonald explica lo que ocurrió en la acción y afirma que "es una jugada muy rápida".

"Siento que controlo la pelota con el hombro, no sé cómo se verá en televisión, pero estoy seguro de que como es una pelota que viene rebotada del palo, uno va y abre todo el cuerpo lo más que pueda, tratando de acomodarse, sabiendo que es una posibilidad real de anotar, pero intencionalmente no la acomodo con la mano", afirmó el atacante que registra cuatro goles en el Apertura 2017.

Y agregó: "Siento que me pega en el hombro, es una jugada muy rápida, difícil para los árbitros, son humanos, pueden fallar, yo traté de acomodármela bien, pero gol es gol y ya estamos, ya ganamos y son tres puntos, máxime de ahí no se puede hablar más", citó.