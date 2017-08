Wilmer López: 'La Liga no estaba muerta'

El técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Wilmer López, salió satisfecho con el triunfo de su equipo en el clásico ante el Deportivo Saprissa y le restó importancia a los errores arbitrales.

¿Cómo analiza el resultado ante Saprissa?

Ver la actitud y la disposición en cada entrenamiento en esta nueva etapa ha sido muy buena. No quiero decir que anteriormente no lo haya sido. Hubo un cambio de chip en todos los jugadores, yo creo que el ambiente fue muy diferente. Todos los que estuvieron jugando, en banca o en la gradería sufrieron y disfrutaron en la gradería. El equipo tiene otra mentalidad

¿Su equipo estelar es lo que usted quiere para los próximos juegos?

La característica mía es que durante los entrenamientos no me gusta mostrar quienes están en el 11 titular. Me he mantenido por esa senda. Hoy jugaron 11 y tres de cambio, ya mañana entrenamos y vamos a hacer variantes para reponer el partido que nos falta. Tenemos que hacer tres variantes por obligación por el tema de la Selección. Los que no tuvieron oportunidad hoy pueden buscar un espacio.

¿Porqué tomó la decisión de poner a Bryan Jiménez y Dario Alfaro?

Antes de ser entrenador de la primera fue entrenador de liga menor, conozco muy bien a los jugadores que están en la primera división. De una u otra forma han pasado por las manos mías y uno conoce sus capacidades y solo falta darles oportunidad. El momento idioneo para poner un jugador es cuando uno toma la decisión. A mi no me tiembla poner un joven, pero tienen que ganarse el puesto en los entrenamientos.

¿Qué tiene que mejorar Alajuelense?

Siempre por muy bien que usted juegue, hay situaciones que complican y que no se hacen bien. Saprissa tuvo varias opciones en las que tuvo que intervenir Patrick, si tenemos que detallar algunas situaciones de movimientos porque nos llegaron en unas situaciones muy apretadas, pero contrarrestamos bien. Aparte de los goles tuvimos tres claras.

¿Que valoración hace del arbitraje?

Le voy a decir una cosa, espero yo nunca tener un discurso en contra del árbitro. Ganemos o perdamos se lo digo sinceramente no me van a escuchar diciendo que el árbitro no me pitó esto o no me dio esto. Yo creo que el árbitro no le tiene mala fe a un equipo o jugador, se equivocan, son situaciones de errores humanos, tienen que tomar decisiones en cuestión de segundos. Si por ahí piensan que nos benefició el árbitro, cuando sea a la inversa yo no voy a atacar al árbitro. Al final no pierde uno por los goles que le anotan sino por los que falla.

¿Qué le pareció la actuación de Jonathan Mcdonald?

Importantísimo, creo que ya está de goleador del campeonato. Eso habla muy bien de la actitud de él dentro de la cancha. Acaba de pasarle en el goleo a un jugador importante en Alajuelense (Errol Daniels). McDonald me colabora, me ayuda al igual que Patrick, Salvatierra y todos los jugadores, la idea es sumar todos.

¿Comó toma debutar así con Alajuelense?

El que me hizo debutar en primera división fue Carlos Watson, hoy debuté como técnico ante Carlos Watson. Mi debut como jugador de Alajuelense fue en un clásico, hoy debuto como entrenador en un clásico y ganamos. Empieza uno con pie derecho, cuando debuté en primera división como jugador fue ante Limón y gané. Cuando empiezo en algo parece que me va bien. Agradecerle a la afición el respaldo que nos dio.

¿Cómo vivió el juego desde el banquillo?

Viví la situación muy tranquilo, no solo hoy, sino todos estos días atrás. He estado muy tranquilo, anoche descansé muy bien, les puedo decir que estoy más nervioso ahorita que antes del partido. Ahorita siento una sensación en la boca del estómago, como una agrura, tengo que tomarme un té de manzanilla porque tengo una molestia que no había sentido antes ni durante el partido. Uno ya está viendo la dimensión de las cosas que se acaban de obtener. Esto es un gran inicio, nuevo y diferente para la institución. No estabamos muertos, con este triunfo demuestra que está para grandes cosas.

¿La parte emotiva pesó?

Lo dije desde la primera conferencia que la ventaja que iba a tener es que el primer partido era el clásico. Con cualquier otro entrenador los muchachos hubieran dado lo mismo por la entrega y disposición que pusieron. Hay que trabajar la parte emocional porque los juegos que se vienen no son clásicos.

¿Alajuelense mandó un mensaje?

Claro que sí. La Liga no estaba muerta en ningún momento. La liga tiene un partido menos y muy cerca de los primeros lugares. Lo que hicimos hoy es un trampolín importante de confianza y de tranquilidad para los jugadores.

¿Le empaña el triunfo el arbitraje?

Sinceramente no he visto el resumen, y no se si lo voy a ver. Veré el video para analizarlo para los otros partidos. Siento que el árbitro comete sus errores, si me prejudicó no le voy a reclamar y si me benefició no le voy a agradecer.

¿Hay aporte de Benito Floro?

El profe Benito yo le agradecí mucho, si yo no hubiera estado a la par de él no me hubieran tomado en cuenta. Hay mucho de lo que el profe quería disponer en lo que hicimos hoy. Yo vine a darle unas pinceladas de situaciones estratégicas, en cuatro entrenamientos no se pueden hacer milagros.