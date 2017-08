Darío Alfaro les respondió al Pato López y al Chunche en la defensa de Alajuelense

Alajuela

De todos los cambios que hizo Wílmer López en Alajuelense para el clásico de este domingo, la inclusión del joven Darío Alfaro como central acabó con muchos de los problemas defensivos que arrastraba el equipo.

Al futbolista de 20 años le anunciaron un día antes que sería de la partida y que tenía que estar en comunicación constante con Kenner Gutiérrez.

"Desde que me dijeron, muchos compañeros como Kenner, Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra y Pablo Gabas se me acercaron y me aconsejaron mucho; eso me dio confianza", apuntó Alfaro.

LEA: Wílmer López celebra triunfo ante Saprissa con un te de manzanilla

A la Liga le costaba el partido, principalmente en la zona medular y si era difícil para los hombres que tenían ritmo, resulta aún más complicado para quienes habían jugado poco, o casi nada.

Sin embargo, el Pato y Mauricio Montero lograron lo que querían, porque taparon los huecos que la Liga mostraba anteriormente en defensa.

"Para mí, jugar mi primer clásico fue un sueño hecho realidad, los sueños están ahí y hay que luchar por ellos. Llegué a la Liga hace doce años esperando este momento y es bastante importante", apuntó el zaguero.

Uno de los hombres más aplicados en la defensa liguista en este clásico fue José Andrés Salvatierra y él, aparte de lidiar con Daniel Colindres, le ayudó a Alfaro.

TAMBIÉN: Wílmer López: 'La Liga no estaba muerta'

"A Salvatierra lo tenía a la par, igual que a Kenner. Ellos me hablaron en todo momento desde el minuto 1 hasta el 90", contó.

Al consultársele qué calificación se daría en su primer clásico, Alfaro sonríe con timidez y dice: "Yo nada más me esforcé, luché y dí lo mejor de mí".

El otro debutante en el clásico fue el lateral izquierdo Kurt Frederick, quien se vio mejor que cuando entró de cambio contra Herediano, para suplir al lesionado Cristopher Meneses y también se notó con mayor seguridad que ante Guadalupe.

Incluso, en el pulso contra Saprissa el defensor de Santa Lucía mostró por primera vez que no solo defiende, sino que en algunas ocasiones se proyecta al ataque.

Luis Miguel Valle recuperaba la pelota, pero le cobraba factura el hecho de que en lo que va del semestre tenía muy pocos minutos, pues no es lo mismo entrenar que entrenar y jugar, situación idéntica a la que le ocurrió a Bryan Jiménez, quien acompañó a Jonathan McDonald en el ataque.

VEA: Carlos Watson: 'No tengo deseo de analizar nada'

Din John Arias jugó su primer clásico y siguió dando destellos de que puede consolidarse en la Liga.

El volante fichado por Benito Floro genera fútbol y crea peligro, pero le falta un poco de fineza y en el 57' lo sustituyó un Allen Guevara, que le dio un poco más de dinámica al partido.

Las cosas cambian en el 62', cuando Jonathan McDonald empuja la pelota en el cabaña de Kevin Briceño, luego de que Kurt Frederick reventó la pelota en el palo.

Yuaicell Wright también escribió su primer capítulo en los clásicos, porque en el 66' jugó en lugar de Bryan Jiménez. La tercera permuta del Pato fue obligada, ya que Kurt Frederick salió lesionado y lo relevó Jameson Scott.

En este torneo, Alfaro había jugado 30 minutos, Jiménez sumaba 15 minutos, Valle también había jugado solo 30 minutos.

Con el llamado de Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra y Kenner Gutiérrez a la Selección, se abre la oportunidad para que otros hombres jueguen en los partidos de la Liga ante Carmelita y Pérez Zeledón.