Wílmer López celebra triunfo ante Saprissa con un té de manzanilla

No puede haber nada más tenso para un liguista de corazón que enfrentar a Saprissa. La presión se dispara aún más si ese manudo de cepa es el técnico y tiene un abismal apoyo de la afición, que se congrega en multitud, esperanzada en que "haga el milagro" de darle otra cara al equipo.

Quizás por eso Wílmer Pato López acabó con una molestia en la boca del estómago, "como una agrura", según describió el propio exfutbolista en la conferencia de prensa luego de derrotar a los morados 2-0, en el Estadio Alejandro Morera Soto, este domingo.

Por ello, aseguró que iba a buscar un té de manzanilla para ver si calmaba esa horrible sensación.

"Viví la situación muy tranquilo, no solo hoy, sino todos estos días atrás. He estado muy tranquilo, anoche descansé muy bien, les puedo decir que estoy más nervioso ahorita que antes del partido. Ahorita siento una sensación en la boca del estómago, como una agrura, tengo que tomarme un té de manzanilla porque tengo una molestia que no había sentido antes ni durante el partido. Uno ya está viendo la dimensión de las cosas que se acaban de obtener", expuso López.

Por más que intentó estar tranquilo en el banquillo, los sobresaltos fueron muchos durante un juego reñido, con polémicas decisiones arbitrales en contra de los visitantes y con una afición que no dejó de inyectar de entusiasmo a los muchachos vestidos de rojinegro.

Su estilo no es gesticular como Wálter Paté Centeno, aunque la tensión lo llevó a caminar de un lado a otro por la zona autorizada para los timoneles.

Solo duró 17 segundos sentado en el banco. Con el pitazo, el balón llegó a Patrick Pemberton, quien lo perdió con Jerry Bengtson, con la suerte de que el central Ricardo Montero pitó una falta inexistente del catracho. Ahí se levantó el Pato y no regresó a su silla.

Aseguró que estuvo tranquilo; al menos lo intentaba evidenciar pues permaneció sereno durante el cotejo, sin que eso signifique que no dio instrucciones a sus pupilos o que siempre guardara la compostura. En el primer tiempo le dio una reprimenda a Din John Arias por intentar cobrar un saque de banda que el Pato quería que hiciera Kurt Frederick; la feligresía lo respaldó con vítores.

Llegó impulsado por la fanaticada, pues al pisar el césped natural del Morera la gente se levantó y de inmediato La Doce empezó con el "oe, oe, oe, Wílmer, Wílmer", que replicó en todas las graderías. Él correspondió con los brazos en alto en señal de agradecimiento.

Con quien más habló durante el partido fue con Mauricio Chunche Montero, sobre todo en los momentos más apremiantes para su equipo.

A Jozef Miso lo calmó. Ambos reclamaron una decisión arbitral, pero el eslovaco lo hizo de forma más enérgica, por lo que el Pato lo envió a la banca.

El éxtasis del Pato llegó con las dos anotaciones de McDonald. Fue su desahogo, fue retribuirle a la afición ese respaldo incondicional. Se abrazó con todos los que pudo, jugadores y cuerpo técnico.

El duelo entre los archirrivales llegó a su último suspiro. Wílmer salió como entró, ovacionado. Se fue directo al camerino, de ahí a la sala de prensa y de inmediato a buscar el té de manzanilla para encontrar el alivio para su estómago.