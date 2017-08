Pablo Gabas al ser suplente: ‘Uno trata de ayudar desde el lugar donde esté’

Alajuela

Sacar a Pablo Gabas del once estelar de Alajuelense para el clásico y dejarlo en la suplencia es una de las primeras decisiones fuertes tomadas por Wílmer López en su nuevo rol como técnico rojinegro.

Después de que superó una lesión grave que lo tuvo alejado de las canchas durante ocho meses, el capitán manudo jugó completos los primeros cuatro partidos de los erizos en este Apertura.

Con el Pato, Gabas vio desde la banca el clásico que Alajuelense derrotó 2-0 a Saprissa con un doblete de Jonathan McDonald. Lejos de molestarse, el volante dice tomar esa medida con la tranquilidad que dan los años.

"Lo tomo como un jugador muy maduro, no estoy para disociar con nadie ni para ponerme a pelear, soy un jugador de muchos años, de mucha experiencia, y uno lo que trata es de ayudar desde el lugar en donde esté, así que ese papel está más que claro", apuntó Gabas.

Para algunos aficionados, él es el último ídolo de la Liga, convirtiéndose en el cuarto ícono del club, porque los otros tres son los hombres que hoy están en el cuerpo técnico: el Pato, Jozef Miso y Mauricio Montero.

"Yo hice lo que tenía que hacer en el momento correspondiente, se han dado muchos resultados, títulos, le he dado todo a esta camiseta y lo haré desde la posición en la que esté. Para mí los que jueguen son como mis hermanos y los voy a apoyar a muerte, porque ellos son el futuro", apuntó.

El futbolista de 35 años se entrena con ganas y lo que quiere es que los minutos que sume, sean de calidad y que sirvan para aportarle al equipo en la cancha.

"Uno un día va a tener que dar un paso al costado y ellos son los que vienen, así que me pone contento un (Luis) Sequeira, me pone contento un Din John (Arias), me pone contento un Bryan Jiménez, un Darío Alfaro, me ponen feliz estos chicos porque el día de mañana, cuando yo no esté jugando, los voy a venir a apoyar desde otro lado", reseñó.

No hace mucho, Gabas subió una fotografía en sus redes sociales en la que decía que cuando las piernas no daban, veía al banco y estaba Wílmer, algo que lo impulsaba a seguir en aquel momento.

Y ese efecto es mayor ahora, con el Pato y sus asistentes, porque en el clásico, la Liga mostró indicios de mejoría, principalmente en la defensa.

"Creo que fue la parte emocional, se trabajaron tres días, el sábado fue un trabajo más sencillo y en los dos días anteriores se corrigieron un par de cosas, pero no es que se pudo trabajar tan ampliamente, en eso hay que ser sincero", citó Gabas.

"No se cambia de un día para otro, con el recorrer de los días vamos a poder ver un poquito más la mano de Miso, de Mauricio, cosa que arrancaron con muchas ganas, pero hay que esperar el transcurso de semana tras semana".

Lo que para Gabas sí está claro es que con la propuesta de ellos, la Liga se siente mejor en la cancha.

"Ahora vamos a tener más peso arriba y lo otro es que vamos a ser un equipo rápido, a pesar de que tuvimos gente arriba -en el clásico-, no aprovechamos tanto los espacios que pudimos haber generado. Hay que seguir sobre esa línea y no solo sumar tres puntos, sino sumar buen fútbol".

Para él, entrar en la polémica del arbitraje es complicado.

"A como los árbitros se han equivocado a favor de ellos y se han equivocado a favor de nosotros, se seguirán equivocando, porque son humanos, hay que entenderlo, son detalles de segundos", opinó.

Sin embargo, Gabas considera que la Liga también merece respeto por el juego que hizo y que algunos quieren opacar.

"Era el clásico, había algunos jugadores que venían con una presión extra y se soltaron e hicieron un buen partido y el juego se va dando a favor de nosotros. Independientemente de lo que haya pasado en temas arbitrales, creo que la Liga hizo méritos para el triunfo".

También cree que Alajuelense no puede engolosinarse con su triunfo contra Saprissa, porque este miércoles, viene otro reto importante, ante Carmelita a las 8 p. m.

"Es un partido clave que hay que ganar para que esto no sea en vano. En este partido lo importante es sumar de a tres y ahora el miércoles es trascendental ganar, porque es lo que te permite subir. Es ese partido menos que teníamos y hay que sumar para estar arriba", resaltó.

En este momento, Alajuelense se mantiene en el sétimo lugar de la tabla, con ocho puntos.

Como Gabas fue suplente, José Andrés Salvatierra portó la banda de capitán en el clásico.