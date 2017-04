Jameson Scott a la espera de resolver su futuro en Alajuelense

Al defensor se le vence el contrato

Jameson Scott se encuentra a la expectativa de lo que sucederá con él, pues se le vence el contrato. Pero si uno se deja llevar por las palabras de Benito Floro, el zaguero puede estar optimista, pues en más de una ocasión el entrenador español lo elogió por tener la capacidad de jugar en cualquier puesto de la defensa y cumplir.

"La verdad es que me siento bien donde me necesite, creo que siempre voy a tener una mentalidad y una actitud positiva para que si él cree que ayudo al equipo, hacerlo. Me tocó (jugar) en diferentes posiciones, él me dijo que le gustó y es un plus, es importante para mí y para el equipo y si él me necesita en cualquier posición, voy a esforzarme al máximo y espero rendirle de la mejor forma", manifestó Scott.

De hecho, él fue el tercer jugador rojinegro que acumuló más tiempo en la cancha, con 1.530 minutos, superado por Cristopher Meneses (1.620) y Luis Sequeira (1.546).

El domingo pasado, después del partido con el que la Liga se despidió del campeonato venciendo 3-1 a la UCR, Floro habló largo y tendido con él durante varios minutos en las afueras del camerino.

"Estuvimos conversando un poco del partido, me felicitó por el esfuerzo, por este torneo y un poquito de fútbol y esa confianza se trata de devolver en la cancha y hacer las cosas de buena forma", expresó Scott.

Según él, Floro "ha demostrado ser una persona correcta, profesional y creo que le da mucha confianza al jugador".

En diciembre pasado, la Liga había dejado libre a Scott, pero los rojinegros echaron marcha atrás en su decisión y el defensor nunca se fue.

Jameson se propuso ganarse un puesto y tuvo una regularidad aceptable.

"Él (Floro) ha visto el esfuerzo, que en los partidos me ha ido de buena forma, he tratado de hacerlo bien y vamos a ver qué pasa, ahora ya volvimos a entrenar este miércoles y hay que empezar a hablar a ver qué va a pasar. A mí se me vence el contrato y mi representante está hablando eso, creo que por dicha terminamos de buena forma y esperar a ver si el profe quiere contar con mis servicios", comentó.

Y agregó: "Ahora es totalmente diferente a lo que pasó en el torneo pasado, creo que al sentir ese apoyo, esa confianza, uno se va tranquilo e igual él (Floro) tiene que hacer sus valoraciones. Yo estoy muy tranquilo porque me esforcé, creo que hice un buen trabajo, que tuve bastantes minutos y eso es lo que uno como jugador quiere".

Scott no oculta que lo que ocurrió en diciembre, cuando se anunció su salida, fue complicado, pero él se propuso ganarse un campo.

"Me caracteriza ser una persona positiva ante la adversidad, siempre quiero estar feliz, contento, que el grupo esté motivado, sé que es una parte importante en el camerino y siempre que esté a mi alcance el poder ayudar de esa forma, lo voy a hacer", finalizó.

Tras tener el lunes y el martes libre, Alajuelense volvió a los entrenamientos este miércoles y la sesión fue de dos horas y 30 minutos.

Los rojinegros se mantendrán con sus prácticas normales por las próximas semanas y luego se marcharán a vacaciones.

Este jueves al mediodía, Alajuelense dará a conocer detalles sobre lo que será la cancha híbrida en el Estadio Alejandro Morera Soto y, de paso, se anunciarán movimientos en la planilla.

Lo más probable es que en esa cita se presente de forma oficial a Brayan López, Din John Arias y Suhander Zúñiga como los primeros refuerzos de la Liga.











