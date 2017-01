Científicos identifican siete proteínas relacionadas con la agresividad del zika

Estudio de la Universidad de Maryland, EE. UU.

Hasta hace unos cuantos meses el zika era una enfermedad conocida por causar fiebres débiles y se creía que causaba mínimas complicaciones. Por este motivo era un virus poco estudiado.

Sin embargo, la Ciencia volvió los ojos a este patógeno luego de que se le asociara con casos de microcefalia en bebés recién nacidos cuyas madres portaban el virus, o de síndrome Gullain-Barré (trastorno en el que el sistema inmunitario del cuerpo ataca al sistema nervioso) en adultos.

Este lunes, un grupo de científicos de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, publicó los resultados en los que revela que hay siete proteínas –de las 14 encontradas en ese virus– clave en el desarrollo de estos problemas en las personas. Además, se determinó que dependiendo de cómo actúen estas proteínas en cada individuo, así serán las secuelas (por esta razón solo una minoría de los afectados desarrolla males severos).

Este el primer estudio comprensivo de la genómica del virus del Zika, y se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para llegar a estas conclusiones, el especialista en patología Richard Zao y su equipo, utilizaron levadura de fisión, una sustancia que desde hace años los científicos emplean para determinar cómo es el comportamiento de las células ante determinadas circunstancias.

Los investigadores separaron al virus en sus 14 proteínas y las sometieron a la levadura de fisión para ver cómo actuaban. Al cabo de un tiempo, siete de estas proteínas habían atacado las células de los microorganismos de la levadura, ya sea inhibiendo su crecimiento, dañándolas o matándolas.

"El mecanismo de acción de este virus siempre ha sido un misterio. Estos resultados nos dan información crucial de cómo el zika afecta las células de los pacientes. Esto nos da material clave para los próximos estudios", comentó Zhao en un comunicado de prensa.

