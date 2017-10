Redes sociales permiten vencer la soledad en adultos mayores

Marta Villalobos Hidalgo tiene 75 años y asiste al curso del uso de dispositivos inteligentes que imparte la Universidad de Costa Rica (UCR). Ella asegura que decidió aprender porque se sentía aislada y tenía la necesidad de explorar nuevas formas de comunicación.

"La gente hablaba de Facebook y yo no entendía bien lo que era, sabía que por ahí todos se comunicaban, veían fotos y se escribían, pero no tenía idea de cómo usarlo. En el curso ya me enseñaron y abrí una cuenta. Es otro mundo, me entero de muchas cosas y ahora tengo más contacto con la gente, retomé relaciones que había perdido, me encontré con familia que tenía años de no saber nada", comentó esta vecina de Curridabat.

Esta red social no solo ha hecho la vida de esta adulta más entretenida; ella misma reconoce que ha sido hasta terapéutica, pues la ha ayudado a vencer la soledad.

En los adultos mayores, contrarrestar este sentimiento es vital, explicó Andrés Gamboa, facilitador de los cursos del área de tecnología de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO). Según él, cuando sus estudiantes entran en contacto con la tecnología y las redes sociales, sus vidas pueden dar un giro.

"Ellos llegan a los cursos asustados. Muchos cuentan sus experiencias personales, hablan de como la brecha digital los hace sentirse distantes de sus familias; como el no pertenecer a un grupo de WhatsApp o no tener Facebook, hace que no se enteren de las cosas y se sienten mal", explicó el educador.

Para la geriatra del Hospital México, Mariana Blanco, "desde el punto de vista científico, de las peores cosas que le puede pasar al cerebro del adulto mayor es el aislamiento, y en ese sentido, el principal aporte de la tecnología es la posibilidad de integración".

Diversos estudios han comprobado que las persona que se sienten solas son más proclives a sufrir enfermedades físicas y mentales, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, infecciones repetitivas, ansiedad y depresión.

Por ejemplo, una investigación de la Asociación Alzhéimer Internacional publicada en el 2015 señala que la soledad durante la vejez está ligada a un mayor riesgo de deterioro mental.

Dicho estudio dio seguimiento a 3.800 adultos mayores que fueron entrevistados cada dos años entre 1998 y el 2010.

Al inicio del estudio, el 17% de los participantes admitió estar solo. De ellos, la mitad sufría de episodios depresivos.

Mientras duró el análisis, el deterioro mental fue un 20% más rápido para quienes estaban solos que en quienes no lo estaban.

Cerebros más activos

Además de paliar la soledad, el desarrollar destrezas tecnológicas también les ofrece a los ciudadanos de oro otras ventajas a nivel cognitivo.

Blanco sostiene que el uso de plataformas como la mencionas anteriormente, logra rehabilitar funciones cerebrales que podrían perderse durante el envejecimiento.

"La activación cognitiva que se produce cuando los adultos mayores se enfrentan al manejo de las nuevas tecnologías, ayuda a activar áreas del cerebro que si no se estimulan se quedan dormidas. Aprender nuevos conceptos favorece la conexión neuronal, lo que aumenta la la memoria, la atención y la concentración. Estas prácticas se convierten en un reto para el cerebro, y llevadas correctamente, repercuten positivamente en la salud del adulto mayor", agregó la geriatra.

Este tipo de estimulación cognitiva ayudaría a evitar problemas como falta de irrigación en el cerebro, presión alta, micro infartos, micro derrames o enfermedades neuro generativas.

Envejecimiento activo

Zulema Villalta, presidenta de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), afirmó que acortar la brecha digital ha sido una de las mejores conquistas de los ciudadanos de oro en Costa Rica en pro de un envejecimiento activo.

"Muchos de los adultos que no utilizan la tecnología se sienten discriminados, marginados y poco aceptados. El uso de estas herramientas no solo es una necesidad, es un derecho", acotó Villata.

Según ella, el Estado está haciendo un gran esfuerzo por acercar a esta población al mundo tecnológico. Lo hace a través de cursos que imparten distintas organizaciones, y programas como el de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que financió mil equipos de cómputo en redes de cuido y centros diurnos.

El educador Andrés Gamboa aseguró que, para que este grupo social, que no creció con la tecnología, se incorpore a esta nueva forma de comunicarse, es necesario enseñarles con paciencia y actitud proactiva.

También recomienda, valerse de tutoriales de Internet que pueden servir como guías, aprovechar destrezas o gustos de los adultos mayores (como el bordado o la cocina) para que aprendan a navegar por el ciberespacio, incluirlos entre los contactos de las redes sociales y dotarlos de dispositivos como celulares o tabletas, que tengan funciones para ellos, como por ejemplo, que permitan hacer la letra más grande.