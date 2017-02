'La Nación' gana medalla de plata en certamen mundial de diseño de noticias

Memoria Robada Costa Rica, un especial interactivo que expone las historias ocultas sobre el saqueo de patrimonio cultural del país, deparó a La Nación una medalla de plata en el certamen "Lo Mejor del Diseño Digital", de la Sociedad del Diseño de Noticias (Society for News Design, SND).

Se trata de un trabajo elaborado por la Unidad de Inteligencia de Datos de este diario, publicación que, además, se complementó con una versión impresa de la investigación en la Revista Dominical del 16 de octubre del 2016.

LA SND también galardonó con un premio a la excelencia el catálogo de proyectos en el que ha trabajado este equipo desde que se constituyó, hace tres años.

El ente internacional, con 38 años de existencia, agrupa a los diseñadores periodísticos y periodistas gráficos más influyentes del mundo y marca la hoja de ruta del diseño impreso y digital de la industria global de medios de comunicación.

Cada año, realiza la premiación en tres categorías: medalla de oro, medalla de plata y premio a la excelencia. Este 2017, La Nación se hizo un espacio en la segunda y la tercera.

"El trabajo está hecho con un gusto exquisito y además es un tema interesante. El hecho de que decidieran contar la mayor parte de la investigación por medio de gráficos está muy bien ejecutado. Vale la pena resaltar la audacia de contar una historia de este tipo de esta forma. Los gráficos están muy bien editados y solo muestran lo necesario. Esta pieza está más cincelada que otras y esa simplicidad hace que destaque", dicta el comentario del jurado con respecto al especial web Memoria Robada.

Hassel Fallas, editora de la Unidad de Inteligencia de Datos de La Nación, aseguró que el galardón afianza lo necesario que resulta para los medios no solo crear y analizar bases de datos, sino acercar los resultados a las audiencias de una manera innovadora y efectiva.

"Este doble reconocimiento es un aliciente y una confirmación de que debemos seguir hallando nuevas formas de visualizar los datos, de manera que nos permita no solo interpretarlos, sino también ponerlos a disposición del público para que este interactúe con ellos de forma efectiva y también encuentre sus propias historias", explicó.

Fallas y el diseñador interactivo Marco Hernández fueron los creadores del proyecto premiado.

"El objetivo fue extraer la esencia de la información que contenían los datos y presentarla como un relato exploratorio, que se complementara con el relato textual. Reconstruimos cada sección las veces necesarias hasta lograr nuestro cometido", dijo Hernández.

Esta publicación se codea en el ránquin con propuestas de grandes medios como los norteamericanos The New York Times, The Whashington Post y el inglés The Guardian. En total, se entregaron 27 medallas de plata. (Observe la lista completa de ganadores).

Un trabajo con eco

Tanto el interactivo Memoria Robada Costa Rica como la publicación impresa en Revista Dominical, forman parte del gran proyecto regional Memoria Robada, que ganó el tercer puesto del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2016, entregado por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Internacional el 3 de diciembre, en Panamá.

En esta iniciativa, liderada por el medio peruano Ojo Público, participaron, además de La Nación, los medios Plaza Pública, de Guatemala; Chequeado, de Argentina, y Animal Político, de México.

Echando mano de los datos en su respectivo país, cada equipo llevó a cabo su investigación y fue así como lograron exponer las historias ocultas sobre el saqueo de patrimonio cultural en Latinoamérica.

El resultado de esta alianza se tradujo en la primera investigación transfronteriza que recopila y analiza datos masivos para evidenciar este tipo de crimen organizado, el cual es comparado con el mercado de las drogas.

Laureado recorrido

La Nación ha sido reconocida por este mismo certamen en varias ocasiones, tanto en el área impresa como en la digital.

En marzo del 2014 ganó, por primera vez en la categoría digital, dos premios a la excelencia por las piezas Banda patriótica del 15 de setiembre y X-Air Challenge-Puntarenas 2013.

Ambos gráficos interactivos les permitieron a los usuarios vivir experiencias basadas en hechos noticiosos. Con el primero, la persona podía integrar y dirigir una típica banda musical costarricense e interpretar el himno en honor a la fiesta de la Independencia. Con el segundo, eran capaces de volar un avión sobre la provincia de Puntarenas.