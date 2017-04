Tránsito de felinos comprueba conectividad entre Tortuguero y Pacuare

Primera evidencia fuera de área silvestre protegida

Las cámaras trampa, colocadas tanto dentro como fuera del Parque Nacional Tortuguero, captaron a un manigordo (Leopardus pardalis) en esta área silvestre protegida en el 2012 y, cuatro años después, los científicos volvieron a observar al mismo individuo pero en la Reserva Natural Pacuare. Es decir, el felino recorrió 41 kilómetros.

"Esa es la primera evidencia que tenemos de que sí hay conectividad entre las áreas. Si un manigordo y ocelote lo hace, es probable que también lo hagan los jaguares", comentó Stephanny Arroyo, investigadora de la organización Coastal Jaguar Conservation.

Efectivamente, las cámaras trampa también captaron a un jaguar (Panthera onca) en una finca privada dedicada a la conservación del bosque fuera del parque nacional y posteriormente, el mismo felino fue retratado pero dentro del área silvestre protegida. Eso quiere decir que se desplazó unos 12 kilómetros.

"Este tipo de información es esencial para la conservación de la especie, ya que nos permitirá identificar sitios que faciliten la conectividad en un paisaje que se encuentra cada vez más fragmentado", destacó Arroyo.

El resultado se desprende de un monitoreo biológico que realizan las organizaciones Coastal Jaguar Conservation, Panthera y Global Vision International desde 2010 en la región comprendida desde Barra del Colorado hasta Pacuare.

Su objetivo es estudiar las poblaciones de felinos silvestres y sus presas así como conocer el grado de conectividad existente entre el Parque Nacional Tortuguero y las áreas aledañas. Esto con el fin de proponer estrategias de manejo y conservación.

Mamíferos en Pacuare

El estudio con cámaras trampa también sirvió para registrar, por primera vez, las especies de mamíferos que habitan en esta reserva.

Tras 1.643 noches de monitoreo, los investigadores identificaron 11 especies de mamíferos terrestres. El más abundante fue el zorro pelón (Didelphis marsupialis), seguido por el manigordo. Entre las menos comunes estaban el puma (Puma concolor) y el oso hormiguero (Tamandua mexicana).

"La lista de especies que elaboramos para la reserva es semejante a las de otras áreas protegidas del noreste caribeño de Costa Rica, incluyendo el Parque Nacional Tortuguero y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado", señalaron los investigadores en un artículo publicado en la revista científica Cuadernos de Investigación, publicada por la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Las cámaras captaron cinco jaguares: dos machos adultos, una hembra acompañada por su cría y un individuo al que no se le pudo observar el sexo.

Esta abundancia de jaguares sorprendió a los investigadores ya que se identificaron cinco jaguares en un área de 10,5 kilómetros cuadrados, mientras que la densidad usual es de 1-2,7 individuos por 100 kilómetros cuadrados.

"La abundancia de jaguares podría estar relacionada con la disponibilidad de presas en la reserva, que es un factor clave para mantener una población saludable. Resultados similares se obtuvieron en el Parque Nacional Tortuguero, donde la densidad de jaguares se correlaciona a la disponibilidad de presas, en este caso, tortugas marinas", se lee en el estudio.

Aumento de avistamientos

De hecho, esa abundancia de jaguares en Tortuguero incidió en el incremento de avistamientos directos reportados desde el 2010.

Cada vez es más usual que guardaparques, investigadores y voluntarios observen ejemplares de esta especie de felino en la zona restringida, donde solo se permite el ingreso para investigación. Pero no son los únicos, los reportes de boteros también van en aumento.

"No es gente que se está metiendo a zonas restringidas del parque, sino que casualmente observa al jaguar", aclaró Arroyo.

Esta situación hizo necesaria la creación de protocolos de conducta para saber qué hacer cuando se ve un jaguar.

"Si bien no existen casos de ataques de jaguares a personas, no deja ser peligroso. Estos protocolos se hicieron para que la gente respete y no se le acerque de manera imprudente. El objetivo es evitar accidentes", enfatizó Arroyo.

Dichos protocolos contaron con la asesoría de expertos brasileños de la organización Panthera, quienes tienen experiencia en este tema.

El Área de Conservación Tortuguero (ACTO), entidad que administra este parque nacional, oficializó estos protocolos a través de la Resolución Sinac-ACTO-D-RES-053-2016. Entre sus disposiciones están:

1. Camine siempre cerca de la línea de marea, lo cual permite tener una mejor visión de la playa y darse cuenta rápidamente si hay o no un jaguar. Nunca camine cerca de la vegetación, ya que los jaguares tienden a descansar o alimentarse en estas zonas.

2. Antes de acercarse a los restos de una tortuga marina, es necesario verificar que no hay un jaguar en las proximidades. Nunca se acerque si observa huellas frescas de jaguar. Tenga especial cuidado si la tortuga se encuentra cerca de la vegetación, ya que sería difícil avistar al felino.

3. Nunca se aventure dentro de la vegetación para encontrar restos de una tortuga, ya que puede aumentar la probabilidad de un ataque.

4. Jamás corra hacia un grupo de zopilotes con el fin de espantarlos, ya que allí podría haber un jaguar.

Los protocolos también incluyen medidas sobre qué hacer cuando se avista un jaguar, cómo se debe alejar de él y cómo reaccionar si el animal se acerca a la persona. También informa sobre qué hacer en caso de que el felino se aleje hacia el bosque o si se observa cruzando un canal.











