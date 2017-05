Productividad y realidad combinada son apuestas de Microsoft para enganchar a usuarios

Conferencia para desarrolladores Build

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Seattle, Estados Unidos

Creatividad, productividad y realidad combinada son las principales apuestas que Microsoft puso sobre la mesa durante el segundo día de su conferencia para desarrolladores Build, que se realiza en Seattle, Washington, Estados Unidos hasta el próximo viernes 12 de mayo.

Una de las novedades mostradas fue Windows Story Remix, similar a Windows Movie Maker, pero con "esteroides". La herramienta, que será una de las aplicaciones universales de Windows, está basada en inteligencia artificial y permite que el usuario realice sus propias creaciones audiovisuales con ayuda de fotos, videos e incluso, que pueda incorporar objetos 3D.

Por otro lado, Microsoft tiene claro que la vida de las personas está plagada de dispositivos diferentes, por esa razón, creó Clipboard una forma sencilla de cortar y pegar información y compartir entre aparatos. Por ejemplo, si el usuario copió una dirección desde el computador no tendrá que recurrir a enviarla por correo para abrirla en su teléfono, pues esta funcionalidad se lo permitirá.

Otro de los anuncios que sorprendieron durante la conferencia fue que la experiencia de iTunes y Apple Store llegará a la tienda Windows a finales del 2017, y que además se brindará soporte para dispositivos Apple.

La compañía de Redmond demostró que entre sus máximas aspiraciones se encuentra el tema de la productividad, como muestra de ello lanzó una funcionalidad de archivos "One Drive on demand", lo que quiere decir que el usuario tendrá acceso a ellos sin la necesidad de descargarlos y que al estar en la nube, estos no consumirán espacio en sus dispositivos.

Estas novedades llegarán de la mano de una actualización gratuita: Windows 10 Fall Creators update, que estará disponible a finales de este año en los más de 500 millones de dispositivos que ya cuentan con Windows 10.

Experiencias

Microsoft aprovechó también para anunciar la llegada de los controladores de movimiento de realidad combinada para sus HoloLens.

La compañía destacó que estos dispositivos ofrecen "seguimiento preciso y receptivo del movimiento en su campo de visión, al usar los sensores en visores para realidad combinada de Windows", contrario a otras opciones de visores de este tipo en el mercado.

A finales de año Acer venderá tanto el visor como los controladores a $399. Aunque en Estados Unidos y Canadá ya están en preventa los visores Acer y HP solo en su versión para desarrolladores.

Durante la conferencia, la compañía realizó una demostración de cómo los artistas del Cirque du Soleil usan la realidad combinada para planificar sus espectáculo e imaginar cómo lucirán.











Comparta este artículo Tecnología Productividad y realidad combinada son apuestas de Microsoft para enganchar a usuarios Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Productividad y realidad combinada son apuestas de Microsoft para enganchar a usuarios Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.