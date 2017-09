Exjefe médico: 'Creo firmemente en el trasplante con donante vivo, yo no lesioné a ninguna persona, no falseé datos'

Francisco Mora Palma, el médico acusado de liderar una supuesta banda dedicada al tráfico internacional de órganos, niega haberse beneficiado con los 14 trasplantes que se habrían practicado de forma ilícita en el país.

El imputado declaró la mañana de este miércoles ante el Tribunal Penal de San José, encargado del juicio contra él y cuatro imputados más.

"No coaccioné, engañé ni tomé ventaja de quienes hoy se consideran ofendidos. Creo firmemente en el trasplante con donante vivo, yo no lesioné a ninguna persona, no falseé datos. Como funcionario público no me beneficié ni beneficié a ninguna persona. Todo lo que hice fue en beneficio de salvar una vida humana", expresó Mora Palma, quien se desempeñaba como jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia.

Él fue detenido en junio de 2013.

"Creo firmemente que la vida humana no se compra ni se vende, pero en el transcurso de los años he visto que la gente se desprende de un riñón para salvar una vida", añadió el médico en su declaración.

Según la acusación de la Fiscalía, clientes extranjeros llegaron a pagar hasta $140.000 dólares por trasplantes de riñón, de los cuales $40.000 eran para los "donantes".

Los órganos se le extrajeron a 14 personas que el Ministerio Público describe como en "condición de vulnerabilidad económica".

Mora Palma explicó a los jueces que su interés por especializarse en Nefrología inició en 1977, cuando inició su especialidad en Medicina Interna en el Hospital Calderón Guardia.

Según dijo, en el 2013 realizó 400 trasplantes con donador vivo, entre los cuales hubo 100 en los que el donante no estaba relacionado con el paciente. Esos procedimientos, dijo Mora, tuvieron un éxito de entre 95% y 98%.

Manifestó además que, antes de realizar los trasplantes, consultó con un magistrado, quien según él le dijo que "no había problema, siempre y cuando hubiera consentimiento".

Mora relató a los jueces que en el 2010 recibió una llamada de Luis Paulino Hernández Castañeda, quien en ese momento era director del centro hospitalario donde laboraba, en la cual le solicitó ayudar a un diputado, quien tenía un amigo en Israel que necesitaba un trasplante. Ese procedimiento, según él, finalmente lo realizó otro médico el 28 de julio del 2010.

Los otros cuatro imputados (tres médicos y un comerciante griego) se abstuvieron de declarar, por recomendación de sus abogados. Aparte del delito de trata para tráfico de órganos se les atribuyen lesiones grave y falsedad ideológica.

La declaración de Mora y la abstención de los otros acusados se dio luego de que el Tribunal rechazaron una serie de objeciones al proceso presentadas por los abogados defensores quienes alegaron errores procesales de la Fiscalía.

El juicio inició este lunes a cargo de los jueces Lorena Blanco, Laura Sánchez, Irena Barrantes y Omar White. Se prevé que se extienda hasa el 30 de noviembre.